El espaldarazo de Arturo Vidal a Salomón Rodríguez en el triunfo de Colo Colo sobre Unión Española

Este domingo, Colo Colo obtuvo uno de sus mejores triunfos de la temporada. El 4-1 sobre Unión La Calera reencantó a los hinchas, sobre todo por el nivel que el equipo de Fernando Ortiz exhibió en la primera etapa y también porque mantiene vigentes las opciones del Cacique de obtener el cupo en la Copa Sudamericana, la última chance que le queda de entreverarse en algún torneo internacional.

La goleada la cerró Salomón Rodríguez, a cinco minutos del final. El charrúa marcó su primer gol en la Liga de Primera y el tercero desde que llegó al Cacique. 310 días tardó en conseguirlo. Había sido presentado el 17 de enero, después de que Blanco y Negro abonara US$ 1,2 millones por la mitad de su pase a Godoy Cruz.

Después de la conquista del charrúa, los asistentes al estadio Monumental y quienes siguieron el triunfo colocolino por televisión pudieron apreciar una notoria escena: uno de los más efusivos en las felicitaciones al delantero, evidentemente emocionado por romper la mala racha, que se extendió por 15 encuentros (aunque sumó dos goles en la Copa Chile), fue Arturo Vidal. El Rey no solo se acercó a acompañar la celebración, también instó a todos sus compañeros a sumarse a ella. Casi todos respondieron al llamado. Después, con los brazos en alto, pidió a los 30 mil hinchas que llegaron hasta Macul que ovacionaran al delantero.

En los vestuarios, el volante explicó su actitud. "Aparte de ser un año complicado de Colo Colo, Salomón ha vivido momentos muy difíciles. La gente, a veces critica, y está bien. Siempre han mencionado el precio por el que lo trajeron. Entonces, eso la gente lo toma mal, pero es un jugador que se prepara, que se entrena, tiene una humildad increíble". resaltó respecto del compromiso del ariete por alcanzar una mejor condición futbolística.

Salomón Rodríguez celebra el gol que le marcó a La Calera (Foto: Photosport) FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Vidal insistió en la valoración de las virtudes del jugador formado en Rentistas. “Siempre está preparado para ayudar, atento a las ocasiones, no se lesiona nunca, siempre está entrenando. Uno lo sabe. Gracias a Dios se le dio hoy (el domingo) que pudo marcar. El cariño que le tenemos es muy grande. Un jugador así necesita confianza, porque tiene mucho talento. Por algo llegó a Colo Colo”, destacó.