Polémico arbitraje de Cristian Galaz: la UC apelará amarilla de Zampedri ante Huachipato que lo deja fuera con La Calera.

Universidad Católica no solo regresó de Talcahuano con un punto valioso tras el empate sin goles ante Huachipato. También vivió con un problema mayor: la discutida tarjeta amarilla que Cristián Galaz le mostró a Fernando Zampedri en el primer tiempo, la cual lo deja fuera de la última fecha ante Unión La Calera. En la precordillera consideran que la decisión del árbitro fue equivocada.

El episodio ocurrió a la media hora de partido, cuando el delantero argentino fue al cruce con Maicol León en una pelota dividida. Galaz sancionó falta del ariete y le mostró la amarilla, generando una inmediata protesta del propio jugador y de la banca cruzada. Las repeticiones televisivas dejaron abierta la interpretación. Zampedri recibió el contacto antes de cometerlo. Además, las protestas fueron en aumento, ya que el silbante le perdonó una segunda amonestación a Jimmy Martínez.

La imagen de Galaz amonestando a Zampedri.

La situación adquiere mayor relevancia porque el atacante, por reglamento, queda automáticamente descartado para el duelo ante La Calera, donde Universidad Católica se juega asegurar definitivamente el Chile 2 para la Copa Libertadores 2026. La situación del atacante queda en manos del Tribunal de Disciplina.

A nivel futbolístico, el 0-0 dejó a la UC con 55 puntos, manteniéndose en el segundo lugar a la espera de lo que hagan O’Higgins y la U en sus respectivos compromisos. El equipo no tuvo un desempeño brillante en el CAP Acero, pero resistió los momentos más intensos de Huachipato y estuvo cerca del gol en dos acciones del propio Zampedri. Un remate que dio en el poste y una chilena contenida por el arquero Odriozola.

La UC debe preparar ahora un partido decisivo sin su pieza más determinante. Salvo que la apelación prospere.