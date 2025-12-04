VOTA INFORMADO por $1100
    “No podemos instalar en Chile el Chiquitapismo”: la dura crítica del Sifup a las programaciones de la ANFP

    Luis Marín espera que la entidad gremial nuevamente vuelva a sentarse en la mesa de programación.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

    Luis Marín, presidente del Sifup, tuvo fuertes críticas para las programaciones que hace la ANFP para el fútbol chileno. El exarquero espera que, con la implementación de las nuevas normativas que regirán el fútbol en los próximo años, puedan volver a tener más participación e injerencia en estas tareas.

    “Esperemos que con este cambio rotundo que tiene que haber con la separación de la ANFP de la federación, con todo lo que se viene, que espero que sea positivo con la reformulación de las sociedades anónimas, el sindicato vuelva a sentarse como tiene que ser en la mesa de programación”, comenzó diciendo Marín a radio Cooperativa.

    El “Chiquitapismo”

    El actual mandamás de la entidad gremial utilizó un concepto llamativo para referirse a las programaciones que pudieran beneficiar a algunos equipos por sobre otros: “Porque la verdad es que no podemos instalar en Chile, y voy a usar un término súper duro, el Chiquitapismo; que la programación se haga a lo amigo y a quien me da el voto”.

    El concepto no es menor, puesto que Chiqui Tapia, presidente de la AFA, es hoy seriamente cuestionado por su manejo en el fútbol argentino. No obstante, hace una semana fue ratificado como el representante de la Conmebol ante la FIFA.

    Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Además, Luis Marín, agregó: “Creo que esa no es la forma que nosotros tenemos que manejar nuestro fútbol, tiene que ser lo más transparente posible. El hincha tiene que tener conocimiento, el jugador y todos los artistas de esta actividad tenemos que participar por un beneficio, no por tener más protagonismo. Creo que el fútbol es el centro de nuestra actividad, vivimos de esto y tenemos que buscar esa mejora”.

    Por último, el presidente del Sifup declaró que se debe poner el fútbol al centro de las prioridades: “Aquí no es el nombre propio, no es el sindicato, no es el sindicato de árbitros, no es la televisión la que tiene un lugar principal, es el fútbol. Y en el fútbol estamos todos metidos”.

