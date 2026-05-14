Nuevo ataque en La Araucanía: encapuchados armados irrumpen en camiones y los queman en plena ruta en Victoria

Dos camiones fueron quemados en la Macrozona Sur la mañana de este jueves, en un ataque de encapuchados realizado en el kilómetro 20 de la Ruta R-570, camino interior de la comuna de Victoria, en la Región de La Araucanía.

Esto, en vísperas de que se completen cuatro años del Estado de excepción constitucional de Emergencia por grave alteración del orden público vigente desde el 16 de mayo de 2022 en La Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío en la Región del Biobío.

Según antecedentes policiales preliminares, las víctimas fueron abordadas por sujetos a rostro cubierto con armas de fuego que las intimidaron para luego incendiar los vehículos de carga.

La Fiscalía de La Araucanía instruyó el trabajo de personal especializado del OS-9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) para esclarecer el hecho.

La madrugada del miércoles se registraron dos ataques armados contra instalaciones y personal de Carabineros en la comuna de Ercilla.

Más, tarde, en la misma comuna se registró un nuevo operativo policial en la comunidad de Temucuicui.