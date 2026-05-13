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    Nacional

    Desconocidos disparan contra comisaría y punto fijo de Carabineros en Ercilla

    En horas de la madrugada, desconocidos efectuaron múltiples disparos contra la 6° Comisaría de Ercilla. A raíz del hecho no resultaron personas lesionadas.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Imagen archivo. CARLOS ACUNA/ATON CHILE

    Dos ataques armados contra Carabineros se registraron en horas de la noche en la comuna de Ercilla, en la Región de la Araucanía.

    El primero de los hechos se registro alrededor de las 2 de la madrugada del miércoles, cuando desconocidos que se trasladaban en un vehículo dispararon contra el exterior de la 6° Comisaría de Ercilla, para luego darse a la fuga del lugar.

    Al respecto, el Comandante Raúl Quintanilla, Prefecto de Servicio de Malleco, detalló que “causó daños al cierre perimetral de dicho cuartel. Como consecuencia, no resultaron personas lesionadas".

    La Fiscalía dispuso el trabajo especializado del Labocar de Carabineros, con el fin de esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables.

    Por otro lado, personal de Control de Orden Público de Carabineros (COP), que se encontraba de punto fijo en el sector de San Ramón de Ercilla, también fueron atacados desde un vehículo en movimiento, sin registrarse daños ni personal lesionado.

    Más sobre:ComisaríaErcillaAtaqueCarabineros

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