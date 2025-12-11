“Aunque las reglas no se cumplan”: el particular mensaje de Deportes La Serena tras el título de Huachipato en la Copa Chile.

Deportes La Serena sale al paso del título de la Copa Chile de Huachipato. El elenco acerero venció por penales a Deportes Limache y se quedó con el trofeo por primera vez. El mensaje del cuadro granate, sin embargo, esconde una crítica al equipo de la Quinta Región.

“Felicitamos a Huachipato por la obtención de la Copa Chile 2025. Se hizo justicia. Aunque los reglamentos no se respeten y las reglas no se cumplan, el fútbol pone todo en su lugar. ¡Felicidades al justo campeón!“, escribieron en sus redes sociales. La Serena fue eliminada en semifinales por Limache por un marcador global de 8-1.

Sin embargo, más allá de la diferencia plasmada en la cancha, el comunicado se da producto de la denuncia formal ante el Tribunal de Disciplina, donde acusaban que que su rival no cumplió con el minutaje obligatorio de jugadores Sub 23 en el partido disputado en el Lucio Fariña de Quillota.

Según el reclamo papayero, el cuadro de la Quinta Región completó apenas 113 de los 130 minutos que exige el reglamento para futbolistas nacidos a partir del 1 de enero de 2002. En su cálculo, Limache suman los minutos de Mateo Guerra (77’), Luis Felipe Hernández (18’) y Bastián Silva (18’). No obstante, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina, de manera unánime, desestimó la denuncia del cuadro papayero.