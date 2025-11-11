El duro golpe que recibe La Serena en la lucha con Limache en los escritorios del Tribunal de Disciplina

La dura respuesta de Limache a La Serena tras la denuncia granate por la semifinal de la Copa Chile.

Pese a haber caído categóricamente por 6-1 ante Deportes Limache en la revancha de las semifinales de Copa Chile, Deportes La Serena no dio el duelo por cerrado. El elenco granate presentó una denuncia formal ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP, acusando que su rival no cumplió con el minutaje obligatorio de jugadores Sub 23 en el partido disputado en el Lucio Fariña de Quillota.

Según el reclamo papayero, el cuadro de la Quinta Región completó apenas 113 de los 130 minutos que exige el reglamento para futbolistas nacidos a partir del 1 de enero de 2002. En su cálculo, Limache suman los minutos de Mateo Guerra (77’), Luis Felipe Hernández (18’) y Bastián Silva (18’).

Este martes, sin embargo, la disputa llegó a su fin. La Primera Sala del Tribunal de Disciplina, de manera unánime, acordó desestimar la denuncia del cuadro papayero.

En el escrito, al que tuvo acceso El Deportivo, se adjunta la consulta previa que realizó el club de la Quinta Región. Esta última terminó siendo clave para terminar sellando su clasificación.

“En efecto, consta en autos que el día viernes 10 de octubre de 2025, el club denunciado, mediante correo electrónico, preguntó expresamente a la Gerencia de Ligas Profesionales si la convocatoria al jugador Agustín Arce (Sub-21) a la Selección Nacional Absoluta, permitía aplicar la bonificación de minutaje establecida en el artículo 31° de las Bases de la Copa Chile, considerando que el jugador estaría a disposición del club “a poco más de 24 horas del encuentro del día Domingo”“, dice el escrito.

“Relevante resulta la respuesta, de la misma fecha, evacuada por don Yamal Rajab, Gerente de Ligas Profesionales de la ANFP, la cual es del siguiente tenor: “Estimado Cristian, el jugador cumple con las condiciones para la bonificación reglamentaria por la citación a la selección”, establece.

Frente a tal escenario, Limache logra asegurar su cupo en la final de la Copa Chile. Los de la Quinta Región enfrentarán a Huachipato, en un duelo que puede ser histórico para ambas escuadras.