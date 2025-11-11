OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El duro golpe que recibe La Serena en la lucha con Limache en los escritorios del Tribunal de Disciplina

    El equipo tomatero logró asegurar el cupo a la final de la Copa Chile luego que se desestimara la denuncia de los Papayeros.

    Matías ParkerPor 
    Matías Parker
    La dura respuesta de Limache a La Serena tras la denuncia granate por la semifinal de la Copa Chile. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Pese a haber caído categóricamente por 6-1 ante Deportes Limache en la revancha de las semifinales de Copa Chile, Deportes La Serena no dio el duelo por cerrado. El elenco granate presentó una denuncia formal ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP, acusando que su rival no cumplió con el minutaje obligatorio de jugadores Sub 23 en el partido disputado en el Lucio Fariña de Quillota.

    Según el reclamo papayero, el cuadro de la Quinta Región completó apenas 113 de los 130 minutos que exige el reglamento para futbolistas nacidos a partir del 1 de enero de 2002. En su cálculo, Limache suman los minutos de Mateo Guerra (77’), Luis Felipe Hernández (18’) y Bastián Silva (18’).

    Este martes, sin embargo, la disputa llegó a su fin. La Primera Sala del Tribunal de Disciplina, de manera unánime, acordó desestimar la denuncia del cuadro papayero.

    En el escrito, al que tuvo acceso El Deportivo, se adjunta la consulta previa que realizó el club de la Quinta Región. Esta última terminó siendo clave para terminar sellando su clasificación.

    “En efecto, consta en autos que el día viernes 10 de octubre de 2025, el club denunciado, mediante correo electrónico, preguntó expresamente a la Gerencia de Ligas Profesionales si la convocatoria al jugador Agustín Arce (Sub-21) a la Selección Nacional Absoluta, permitía aplicar la bonificación de minutaje establecida en el artículo 31° de las Bases de la Copa Chile, considerando que el jugador estaría a disposición del club “a poco más de 24 horas del encuentro del día Domingo”“, dice el escrito.

    “Relevante resulta la respuesta, de la misma fecha, evacuada por don Yamal Rajab, Gerente de Ligas Profesionales de la ANFP, la cual es del siguiente tenor: “Estimado Cristian, el jugador cumple con las condiciones para la bonificación reglamentaria por la citación a la selección”, establece.

    Frente a tal escenario, Limache logra asegurar su cupo en la final de la Copa Chile. Los de la Quinta Región enfrentarán a Huachipato, en un duelo que puede ser histórico para ambas escuadras.

    Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalDeportes LimacheCopa ChileDeportes La SerenaANFPTribunal de Disciplina

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    FNE inicia investigación sobre toma de control de centros de esquí El Colorado y Farellones por parte de Mountain Capital Partners

    Corte de Santiago ordena a la Armada entregar información sobre oficial solicitada por Ley de Transparencia

    Ahora por Presupuesto: Jara intensifica su desmarque de Boric a cinco días de la presidencial

    La calma antes de la tormenta en RN: la batalla que se asoma por el control del partido tras el 16-N

    Daniel Reyes, alcalde de La Florida: “Los cierres de campaña no son lo que eran hace 20 años, pero son importantes”

    La rosa cumpleañera: la relación “cordial” entre Kaiser y Matthei y el vínculo familiar que comparten

    Lo más leído

    1.
    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    2.
    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    3.
    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    4.
    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    5.
    Antonio Ulloa tras ser destituido por el Senado: “No me da vergüenza, porque no he cometido delitos”

    Antonio Ulloa tras ser destituido por el Senado: “No me da vergüenza, porque no he cometido delitos”

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

    Qué se sabe de la primera señal de radio del cometa 3I/Atlas y qué significa este hallazgo

    Qué se sabe de la primera señal de radio del cometa 3I/Atlas y qué significa este hallazgo

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Servicios

    Así funcionará el comercio este fin de semana por las elecciones presidenciales

    Así funcionará el comercio este fin de semana por las elecciones presidenciales

    Refuerzo del transporte público y servicios gratuitos: cómo funcionarán Metro y EFE durante las elecciones

    Refuerzo del transporte público y servicios gratuitos: cómo funcionarán Metro y EFE durante las elecciones

    Rating del lunes 10 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 10 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Corte de Santiago ordena a la Armada entregar información sobre oficial solicitada por Ley de Transparencia
    Chile

    Corte de Santiago ordena a la Armada entregar información sobre oficial solicitada por Ley de Transparencia

    Ahora por Presupuesto: Jara intensifica su desmarque de Boric a cinco días de la presidencial

    La calma antes de la tormenta en RN: la batalla que se asoma por el control del partido tras el 16-N

    FNE inicia investigación sobre toma de control de centros de esquí El Colorado y Farellones por parte de Mountain Capital Partners
    Negocios

    FNE inicia investigación sobre toma de control de centros de esquí El Colorado y Farellones por parte de Mountain Capital Partners

    Argentina se acerca un paso más para integrarse a la OCDE

    La distancia en el mercado que separa a Latam y el Grupo Abra, los posibles nuevos dueños de Sky

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?
    Tendencias

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

    ¿Pedro Postal o Palomito? CorreosChile pide ayuda para bautizar a su nueva mascota

    Qué se sabe de la primera señal de radio del cometa 3I/Atlas y qué significa este hallazgo

    44 sancionados y hasta por diez años: la U aplica duros castigos por mal comportamiento de sus hinchas en el duelo ante Limache
    El Deportivo

    44 sancionados y hasta por diez años: la U aplica duros castigos por mal comportamiento de sus hinchas en el duelo ante Limache

    Presidente Gabriel Boric recibe a deportistas que brillaron en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025

    El duro golpe que recibe La Serena en la lucha con Limache en los escritorios del Tribunal de Disciplina

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores
    Finde

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    Un día en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Dua Lipa ya está en Chile y alista show extenso con covers locales y la puesta en escena más exitosa de su carrera
    Cultura y entretención

    Dua Lipa ya está en Chile y alista show extenso con covers locales y la puesta en escena más exitosa de su carrera

    Catalina Infante, autora chilena: “Desde que me convertí en madre el tema me tomó como mujer, escritora y lectora”

    Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, legendario fundador y guitarrista de Kiss

    Por qué la BBC se enfrenta a su crisis más grave en décadas: edición de discurso de Trump se suma a otros escándalos
    Mundo

    Por qué la BBC se enfrenta a su crisis más grave en décadas: edición de discurso de Trump se suma a otros escándalos

    Hamas dice que el proyecto para ejecutar a “terroristas” busca “legitimar el asesinato masivo de palestinos”

    Autoridades de Gaza cifran en cerca de 6.000 las personas amputadas a raíz de la violencia: Una cuarta parte son niños

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte