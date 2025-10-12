SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Habrá un campeón inédito: un sorprendente Limache aplasta a La Serena y definirá la Copa Chile con Huachipato

El cuadro tomatero humilló a los papayeros tras propinarle un contundente 6-1 (8-1 global). Se medirá con el conjunto acerero en una final que coronará a un elenco por primera vez en su historia.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
Limache vapuleó a La Serena y clasificó a la final de la Copa Chile. Foto: Photosport. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

La Copa Chile llega a su definición. El tradicional certamen criollo ya conoce a sus dos finalistas. Deportes Limache vapuleó a Deportes La Serena en La Portada y definirá al monarca con Huachipato. Los tomateros se impusieron por 6-1, sellando un histórico paso a la final con un abultado 8-1 en el total de la llave.

Y si bien están en una complicada ubicación y peleando el descenso en su primera participación en la Liga de Primera, en la Copa Chile todo es diferente. El conjunto limachino consiguió una tan inédita como histórica clasificación al partido final del torneo. Ambas escuadras buscarán su primera corona.

Goleada histórica

Limache llegó con la comodidad de haber ganado la ida por una diferencia de dos goles. Sin embargo, los tomateros no se relajaron y salieron con todo. Hubo un equipo en la cancha, de principio a fin.

Facundo Pons (3′) y Daniel Castro (9′) golpearon de entrada, en dos anotaciones que se sintieron en La Serena. Un entregado elenco papayero entró dormido y nunca pudo salir del letargo, pese a que descontó con el tanto de Juan Fuentes (23′).

De ahí en más, todo fue para Limache, que fue un vendaval. ‘Popín’ Castro (54′) y Pons volvieron a anotar de entrada, pero en el complemento, sellando un doblete cada uno. A esa altura, el encuentro parecía un trámite para los tomateros. No había oposición de los locales, que sufrieron la expulsión de Fernando Dinamarca (62′). Todo iba de mal en peor.

Finalmente, Luis Guerra (70′) y Felipe Fritz (81′), de penal, aumentaron una marcada diferencia para completar una goleada histórica ante un público serenense que terminó lanzado contra la dirigencia papayera: “Dirigentes, la conch…, a ver si se dan cuenta que no los quiere nadie“, terminaron cantando.

Ahora, Limache definirá con Huachipato al monarca de la Copa Chile. Ninguno de los dos equipos cuenta con el título en sus vitrinas. La final del tradicional certamen criollo está programada para la primera quincena de noviembre, aunque aún falta por confirmar la sede y la fecha.

También cabe mencionar que el vencedor de la final clasificará a la Copa Libertadores. Sin embargo, en el caso de que Limache se corone, los tomateros deberán mantenerse en Primera División, pues no pueden jugar el torneo continental estando en el Ascenso.

Por ahora, con el triunfo de Unión Española precisamente ante Huachipato, marchan en el penúltimo puesto de la Liga de Primera, aunque tienen un encuentro menos. Si son campeones y pierden la categoría, los acereros serían quienes tomen su lugar.

Más sobre:FútbolFútbol NacionalCopa ChileDeportes LimacheDeportes La SerenaHuachipato

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Accidente de tránsito que involucró a seis vehículos deja un fallecido y 14 lesionados en Cunco

Rebajan condena de asesino de Camila Rojas en La Serena: cumplirá 35 años de cárcel y no cadena perpetua

Fiscalía indaga causas de dos accidentes con al menos dos víctimas fatales en la Región de Atacama

Oficialismo valora visita de Boric al Vaticano y oposición cuestiona apoyo del gobierno a proyectos de eutanasia y aborto

Transelec tras auditoria por el apagón del 25F: no existen incumplimientos normativos pendientes

Geólogos descubren volcán de lodo submarino cerca de las costas de Chiloé

Lo más leído

1.
La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

2.
Jeannette Jara: “Por más que se trate de instalar que Chile se cae a pedazos y se requiere un gobierno de emergencia, no tiene nada que ver con la realidad de nuestro país”

Jeannette Jara: “Por más que se trate de instalar que Chile se cae a pedazos y se requiere un gobierno de emergencia, no tiene nada que ver con la realidad de nuestro país”

3.
Reportan volcamiento de bus con 44 trabajadores de Mina El Teniente: cuatro personas resultaron con lesiones

Reportan volcamiento de bus con 44 trabajadores de Mina El Teniente: cuatro personas resultaron con lesiones

4.
Temblor hoy, domingo 12 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 12 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Francia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Francia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Libertad por la Copa Libertadores Femenina en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Libertad por la Copa Libertadores Femenina en TV y streaming

Accidente de tránsito que involucró a seis vehículos deja un fallecido y 14 lesionados en Cunco
Chile

Accidente de tránsito que involucró a seis vehículos deja un fallecido y 14 lesionados en Cunco

Rebajan condena de asesino de Camila Rojas en La Serena: cumplirá 35 años de cárcel y no cadena perpetua

Fiscalía indaga causas de dos accidentes con al menos dos víctimas fatales en la Región de Atacama

Transelec tras auditoria por el apagón del 25F: no existen incumplimientos normativos pendientes
Negocios

Transelec tras auditoria por el apagón del 25F: no existen incumplimientos normativos pendientes

China culpa a EEUU por el aumento de las tensiones comerciales

Los boomers tienen la mejor opinión del mundo empresarial: la generación Z, la peor

Geólogos descubren volcán de lodo submarino cerca de las costas de Chiloé
Tendencias

Geólogos descubren volcán de lodo submarino cerca de las costas de Chiloé

El Galaxy Z Flip 7 de Samsung es un plegable de concha asediado por la competencia

Podrían legalizar los tatuajes en Corea del Sur: cómo trabajan los tatuadores en medio de la censura

Habrá un campeón inédito: un sorprendente Limache aplasta a La Serena y definirá la Copa Chile con Huachipato
El Deportivo

Habrá un campeón inédito: un sorprendente Limache aplasta a La Serena y definirá la Copa Chile con Huachipato

En vivo: Estados Unidos y Marruecos luchan por meterse en las semifinales del Mundial Sub 20

En vivo: Colo Colo enfrenta a Libertad por el paso a las semifinales de la Copa Libertadores femenina

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Tomás González, escritor colombiano: “Cada persona debe tener la libertad de decidir cuándo terminar su vida”
Cultura y entretención

Tomás González, escritor colombiano: “Cada persona debe tener la libertad de decidir cuándo terminar su vida”

Las fiebres del amor a escondidas: un relato de Jaime Bayly

La trastienda del último concierto de Lucybell: ver el fin de un coloso del rock chileno

Cuatro muertos y 20 heridos deja tiroteo en un bar de Carolina del Sur
Mundo

Cuatro muertos y 20 heridos deja tiroteo en un bar de Carolina del Sur

Trump encabezará discurso en Israel y cumbre de paz en Egipto para consolidar acuerdo sobre Gaza

Cofundador del Tren de Aragua a la espera de ser extraditado a Chile pide a Petro participar en plan de Paz Total

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes
Paula

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen