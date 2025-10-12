Habrá un campeón inédito: un sorprendente Limache aplasta a La Serena y definirá la Copa Chile con Huachipato

Limache vapuleó a La Serena y clasificó a la final de la Copa Chile. Foto: Photosport.

La Copa Chile llega a su definición. El tradicional certamen criollo ya conoce a sus dos finalistas. Deportes Limache vapuleó a Deportes La Serena en La Portada y definirá al monarca con Huachipato. Los tomateros se impusieron por 6-1, sellando un histórico paso a la final con un abultado 8-1 en el total de la llave.

Y si bien están en una complicada ubicación y peleando el descenso en su primera participación en la Liga de Primera, en la Copa Chile todo es diferente. El conjunto limachino consiguió una tan inédita como histórica clasificación al partido final del torneo. Ambas escuadras buscarán su primera corona.

Goleada histórica

Limache llegó con la comodidad de haber ganado la ida por una diferencia de dos goles. Sin embargo, los tomateros no se relajaron y salieron con todo. Hubo un equipo en la cancha, de principio a fin.

Facundo Pons (3′) y Daniel Castro (9′) golpearon de entrada, en dos anotaciones que se sintieron en La Serena. Un entregado elenco papayero entró dormido y nunca pudo salir del letargo, pese a que descontó con el tanto de Juan Fuentes (23′).

De ahí en más, todo fue para Limache, que fue un vendaval. ‘Popín’ Castro (54′) y Pons volvieron a anotar de entrada, pero en el complemento, sellando un doblete cada uno. A esa altura, el encuentro parecía un trámite para los tomateros. No había oposición de los locales, que sufrieron la expulsión de Fernando Dinamarca (62′). Todo iba de mal en peor.

Finalmente, Luis Guerra (70′) y Felipe Fritz (81′), de penal, aumentaron una marcada diferencia para completar una goleada histórica ante un público serenense que terminó lanzado contra la dirigencia papayera: “Dirigentes, la conch…, a ver si se dan cuenta que no los quiere nadie“, terminaron cantando.

Ahora, Limache definirá con Huachipato al monarca de la Copa Chile. Ninguno de los dos equipos cuenta con el título en sus vitrinas. La final del tradicional certamen criollo está programada para la primera quincena de noviembre, aunque aún falta por confirmar la sede y la fecha.

También cabe mencionar que el vencedor de la final clasificará a la Copa Libertadores. Sin embargo, en el caso de que Limache se corone, los tomateros deberán mantenerse en Primera División, pues no pueden jugar el torneo continental estando en el Ascenso.

Por ahora, con el triunfo de Unión Española precisamente ante Huachipato, marchan en el penúltimo puesto de la Liga de Primera, aunque tienen un encuentro menos. Si son campeones y pierden la categoría, los acereros serían quienes tomen su lugar.