El Deportivo

Emoción, peleas y polémica: Huachipato avanza a la final de la Copa Chile tras eliminar a Audax Italiano en un partidazo

El cuadro acerero clasificó a la final tras vencer heroicamente a los floridanos, por 4-2. Lionel Altamirano, que anotó un doblete, y el portero Rodrigo Odriozola, que tapó un penal en la última jugada, fueron los héroes.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
Foto: Photosport. MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

Huachipato consiguió la épica. El cuadro dirigido por Jaime García venció a Audax Italiano por 4-2, en un encuentro plagado de emociones, y consiguió remontar para clasificar a la final de la Copa Chile. Los de Talcahuano van por su primera corona y esperan rival entre Limache y La Serena.

El cuadro acerero salió con la responsabilidad de ir a buscar el resultado. Un gol les bastaba para igualar la serie tras la caída por la mínima en la ida. Comenzó presionando alto, incomodando a los itálicos. Sin embargo, esto duraría poco, ya que la visita logró asentarse en el campo. No tuvo problemas en ceder la posesión, replegarse y hacer daño mediante contragolpes.

De hecho, rápidamente vino la apertura de la cuenta por parte de Audax tras un fallo de la zaga. Nicolás Vargas intentó dar un pase hacia el centro, pero Eduardo Vargas leyó la intención. Grosero error que dejó mano a mano a Turboman, que no tuvo problemas para definir.

En tanto, en el mejor momento de la visita, cuando tenía las opciones más claras, vino el descuento. Lionel Altamirano (26’) recibió en tres cuartos, levantó la cabeza y sacó un potente remate que remeció el CAP. Golazo del artillero.

Un partido plagado de emociones

El empate cambió el rumbo del encuentro. Huachipato se terminó por envalentonar y arrinconó a Audax sobre su propio arco. 13 minutos después, el delantero volvería a ser protagonista con un nuevo tanto.

Altamirano (39’) arremetió en el segundo palo y anotó su doblete tras un gran centro de Maxi Gutiérrez, otro que fue factor por la banda derecha. Séptima anotación del argentino en el certamen para darle vida a los acereros e igualar la llave. Los constantes centros por ese sector serían una fórmula más que eficiente.

El envión de Huachipato continuó en el complemento. En el 51’, los de Talcahuano volvieron a descontar gracias a un centro de Jimmy Martínez, nuevamente por la derecha. Renzo Malanca apareció por el segundo palo y marcó de cabeza. Mismo método que la anotación anterior.

La desconcentración generó un notorio fastidio por parte del técnico Juan José Ribera, que le recriminó a sus pupilos las reiteradas acciones que sufrieron a la hora de defender los centros por ese sector.

Audax Italiano no logró reaccionar, pese a un par de aproximaciones sobre el cierre. Huachipato logró frenar los intentos de embates de los floridanos, aunque terminaron siendo ellos quienes se encerraron en su propio terreno, por cuestiones más lógicas al resultado en sí que al buen fútbol itálico, que se diluyó y nunca logró reencontrarse. No volvieron a sentirse cómodos en el partido.

No obstante, Audax volvió a descontar luego de un polémico penal señalado por Gastón Philippe. Leonardo Valencia (79’) lo cambió por gol e igualó nuevamente la serie, llevando al partido a una mezcla de emociones.

Cuando parecía que todo se definiría en los penales, Gutiérrez (90’) sacó un potente remate desde fuera del área. Sin embargo, nuevamente hubo un cambió rotundo de rumbo. Sepúlveda bajó en el área a Vargas y Philippe señaló un nuevo controversial penal. Valencia fue el encargado otra vez, pero Odriozola se agrandó y contuvo el remate en la última jugada (90+7’). Pitazo y clasificación heroica a a su segunda final de la Copa Chile. La anterior fue en 2014, edición en la que perdieron ante Deportes Iquique, por 3-1.

La celebración efusiva generó un tumulto entre ambas escuadras. Ahora, los acereros irán en búsqueda de su primer título en el tradicional certamen criollo. Esperan al rival entre Deportes La Serena y Deportes Limache, que se impuso en la ida jugada en el Lucio Fariña por 2-0. La vuelta se disputará este lunes 6 de octubre en La Portada.

