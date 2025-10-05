Por un penal sobre la hora: pelea entre Huachipato y Audax se toma el cierre de las semifinales de Copa Chile

Futbol, Huachipato vs Audax Italiano Semifinal vuelta, Copa Chile 2025. El jugador de Huachipato Maximiliano Gutierrez es fotografiado durante el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Chile entre Huachipato y Audax Italiano disputado en el Estadio Cap , Talcahuano, Chile. 05/10/2025 MARCO VAZQUEZ/Photosport Soccer, Huachipato vs. Audax Italiano Second leg semi-final, 2025 Copa Chile. The Audax Italiano Maximiliano Gutierrez player is photographed during the second leg of the Copa Chile semifinal between Huachipato and Audax Italiano at the Estadio Cap, Talcahuano, Chile. 05/10/2025 MARCO VAZQUEZ/Photosport

Una pelea se tomó el cierre de las semifinales de la Copa Chile entre Huachipato y Audax Italiano. Tras una dramática guerra de goles, en la que el cuadro acerero logró remontar un marcador adverso, Leonardo Valencia tuvo en sus pies el paso de los itálicos a la siguiente ronda mediante un tiro penal.

Sin embargo, el sueño del conjunto de La Florida quedó en el aire. El volante ofensivo ejecutó la pena máxima y el portero Odriozola lo contuvo con sus pies, echando por tierra cualquier posibilidad de un empate y posterior definición desde los 12 pasos.

Y lo tapa Odriozola!!!! De nuevo el ataja penales tránfugos contra el audax los 3 penales para mi NO fueron

Huachipato 4 Audax 2

Y termina y Huachipato pasa a la final de copa chile contra el semifinalista que se define el próximo Domingo 15 horas

Entre La serena y Limache (0-2) pic.twitter.com/aMkuCuLHb4 — Daniel Huachipatino🤘🏼 (@Danielexx_CHL) October 5, 2025

El fallo, más allá de generar la tristeza del plantel de Audax, escaló hasta una trifulca en la mitad de la cancha. Sobre el cierre, jugadores de ambos equipos se trenzaron en una fuerte discusión, que incluyó empujones e insultos de los dos lados. Incluso, diversos miembros del cuerpo técnico itálico, como el preparador de arqueros, ingresaron al terreno de juego del CAP, encendiendo el pleito.

Finalmente, el acalorado momento no pasó a mayores y Huachipato festejó una épica clasificación a la final del tradicional certamen criollo.