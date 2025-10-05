El gol de Eduardo Vargas a Huachipato que mantiene la ilusión de Audax Italiano en la Copa Chile

Audax Italiano pone pie y medio en la final de la Copa Chile gracias a Eduardo Vargas. Turboman puso en ventaja al conjunto floridano en Talcahuano y estiró la ventaja en la llave. En la ida, los audinos se impusieron por la mínima.

El segundo máximo goleador en la historia de la Roja tuvo un inicio encendido. Su presencia ha incomodado a la zaga acerera, que protagonizó un grosero fallo en el gol del oriundo de Renca.

Nicolás Vargas intentó jugar hacia el centro, en un error infantil. Eduardo Vargas leyó su intención y se hizo con la pelota, quedando de frente a la portería. Avanzó unos metros y remató, batiendo sin problemas al arquero Rodrigo Odriozola.

El artillero anotó su primer tanto en la Copa Chile, el tercero desde su llegada a Audax Italiano. El cuadro floridano sueña con meterse en la final y consagrarse por primera vez en el tradicional torneo criollo.

Sin embargo, pese a las intenciones itálicas, Lionel Altamirano puso la incertidumbre con un doblete para igualar la serie.