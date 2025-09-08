SUSCRÍBETE
El Deportivo

El sorprendente Limache vence a un atribulado Deportes La Serena y se ilusiona con la final de la Copa Chile

En un duelo entre dos elencos cuyo afán es mantener la categoría, los tomateros sacaron ventaja. En la ida de semifinales, el equipo de Víctor Rivero superó 2-0 a los papayeros, que terminaron con 10 jugadores.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
Limache venció a La Serena y se ilusiona con la final de la Copa Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

En un fin de semana sin actividad en la Primera División, a causa de la fecha FIFA, Deportes Limache y Deportes La Serena aprovecharon para abrir su llave de semifinales por la Copa Chile 2025. En la cancha sintética del Bicentenario Lucio Fariña de Quillota, los tomateros dieron el primer golpe en esta serie de eliminación directa. Ganaron por 2-0 y dieron un paso rumbo a la definición por el título, que sería histórica.

El equipo de Víctor Rivero había dado la nota en la fase anterior, dejando en el camino a Coquimbo Unido, el sólido líder de la Liga de Primera y principal aspirante a la corona de la máxima categoría. Por cierto, evitó la chance de tener el clásico de la Región de Coquimbo en semis.

Por su lado, los papayeros habían sacado de carrera a Wanderers. Ambos tienen en común que están en la pelea por la permanencia en el Torneo Nacional. En el caso de los granates, se fue Cristian Paulucci por la mala campaña y lo relevó Francisco Bozán.

En el primer tiempo, ambos generaron pocas chances de gol. En los 17′, un zurdazo de César Pinares fue lo más peligroso de los limachinos, que exigió a la estirada del meta Fabián Cerda. En el área contraria, hay que ir hasta los 40′ para dar con una aproximación de La Serena, con un centro muy fuerte que no alcanza a conectar Ángelo Henríquez.

En el marco de un duelo parejo, Limache desequilibró en los 55′. El venezolano Luis Guerra recibe un pase de Augusto Aguirre, controla el balón tras dos toques y se perfila para rematar con la diestra. Derrota a Cerda para abrir el marcador. El desafío para el cuadro de la Región de Valparaíso era sostener la ventaja, toda vez que ha sido un factor que ha mermado su desempeño en Primera División. Esta vez, la estiró.

En el epílogo, La Serena se desfondó. En los 89′, se fue expulsado Joaquín Fernández con roja directa, por una mano en la medialuna (el zaguero ya tenía amarilla). Ese tiro libre que se provocó, acabó en el 2-0 de César Pinares, con una impecable definición de zurda, al primer palo de Cerda. Un elenco que atraviesa su primer año en la división de honor dio un paso relevante para una final que sería inédita.

Hay que esperar para la revancha, porque está programada para el próximo 12 de octubre, en La Portada. La otra llave de semifinales tiene a Audax Italiano ante Huachipato. El 29 de septiembre se disputará la ida, en La Florida, mientras que la vuelta será el 5 de octubre, en Talcahuano. Cabe recordar que el campeón clasificará a la Copa Libertadores 2026.

