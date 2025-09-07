SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Coquimbo Unido sonríe hasta sin jugar: Cobresal derrota a Palestino y estrecha la pelea por el Chile 2

La Liga de Primera empieza a ponerse al día. En un duelo pendiente por la fecha 16, los mineros vencieron por 2-1 a los árabes, con goles de Coelho y Munder. Así, el cuadro de La Cisterna no pudo acortar su distancia con el sólido puntero del Torneo Nacional. La pugna por el segundo lugar de la tabla (considerando la ventaja de los piratas) está abierta.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
Cobresal derrotó a Palestino, en partido pendiente de la Liga de Primera. RICARDO ULLOA/PHOTOSPORT

El Campeonato Nacional comienza a ponerse al día. Este domingo se disputó el primero de los partidos pendientes. Correspondiente a la fecha 16, Cobresal derrotó por 2-1 a Palestino en el estadio El Cobre de El Salvador. Este resultado es una buena noticia para Coquimbo Unido, que sigue liderando con una amplia ventaja. Todo le sale bien a los piratas, incluso sin jugar.

Este encuentro tuvo un invitado que alteró el desarrollo normal del juego: el viento. Los dos equipos debieron adecuarse a jugar con ese factor, justo en un duelo relevante para los objetivos que tiene cada uno. El conjunto de La Cisterna entró a la cancha como el escolta del líder Coquimbo y su idea era afianzarse pensando en la Libertadores 2026. Mientras que los albinaranjas no podían ceder terreno en la lucha por clasificar a las copas.

Más allá de las vicisitudes climatológicas, el local siempre estuvo más cerca de abrir la cuenta. En los 21 minutos, encontró el primero a través de José Tiznado, capturando el balón tras una gran atajada de Sebastián Pérez ante un cabezazo de Diego Coelho. Sin embargo, la acción sería anulada por fuera de juego. Era un aviso de lo que sucedería más adelante.

Antes de irse al descanso, la escuadra de Gustavo Huerta convirtió gracias a la cabeza del uruguayo Coelho, quien conectó eficazmente un centro de César Munder para el 1-0. Ahora sí que valió. Con la ventaja de su lado, Cobresal aplicó algo que no le incomoda: ceder la iniciativa para contragolpear con jugadores rápidos. De hecho, entró Juan Carlos Gaete para el complemento.

No le quedaba más alternativa a la visita que adelantarse en el campo y dejar espacios. Eso era tentador para los mineros, mediante las transiciones rápidas. De hecho, la sensación fue que el 2-0 de Cobresal estaba más cerca que un eventual empate palestinista. En los 63′, Alejandro Márquez falló solo tras un rebote del ‘Zanahoria’ Pérez, mientras que en los 68′, el exportero de la UC desvió un ajustado disparo de Munder, precisamente tras una salida veloz.

Ese palpito se hizo realidad en los 79′, cuando el chileno-cubano Munder se fue en carrera hacia el arco, por la derecha del ataque albinaranja, y cruza el remate para batir a Pérez. El local casi queda con uno menos, por la roja que recibió Aaron Astudillo, pero luego el juez José Cabero revisó el VAR y corrigió, cambiando la decisión por amarilla.

En el tiempo añadido, un peculiar autogol de Tiznado, tras un rechazo de su compañero Toro, le dio el descuento a Palestino, pero ya era tarde.

La victoria cobresalina marca la parte alta de la tabla de posiciones. Palestino se mantiene en la segunda posición de la Liga con 39 puntos, pero se le acabó la cuenta de ahorro. Tiene solo una unidad más que la U y O’Higgins, aunque los azules tienen un partido menos. Esto revuelve la pelea por ocupar el cupo de Chile 2 para la Copa Libertadores 2026. Hasta la UC se ilusiona, porque está a tres puntos de los árabes y debe un encuentro. Coquimbo mira a todos con total holgura: 14 más que su escolta.

Mientras que Cobresal se aferra a los puestos de copas. Está séptimo con 35 unidades, justo en el corte de los que clasifican a la Sudamericana del próximo año. Lo bueno para ellos es que se distancia de Colo Colo y Huachipato, a cuatro puntos.

Luego del cruce entre mineros y árabes, quedan dos partidos pendientes: Universidad Católica vs. Ñublense, y Universidad de Chile vs. Everton.

Lee también:

Más sobre:Fútbol nacionalCobresalPalestinoLiga de PrimeraCoquimbo UnidoCampeonato NacionalChile 2Copa Libertadores 2026

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Unión Europea condena ataque con drones de Rusia que dañó sede de gobierno de Ucrania

Trump reitera a Hamas que libere a los rehenes: “Esta es mi última advertencia, no habrá otra”

Trump afirma estar listo para una segunda fase de sanciones a Rusia tras ataque aéreo a Ucrania

Rusia lanza el mayor ataque aéreo de la guerra contra Ucrania e incendia un edificio gubernamental

León XIV canoniza a Carlo Acutis, “el influencer de Dios”: el primer santo millennial

Dron hutí cae sobre un aeropuerto en el sur de Israel

Lo más leído

1.
Tras el cambio al horario de verano: revisa qué hora es oficialmente en Chile

Tras el cambio al horario de verano: revisa qué hora es oficialmente en Chile

2.
Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración

Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración

3.
Todos contra Rincón: DC y oficialismo impugnan candidatura ante el Tricel y pone en riesgo su tercer periodo como senadora del Maule

Todos contra Rincón: DC y oficialismo impugnan candidatura ante el Tricel y pone en riesgo su tercer periodo como senadora del Maule

4.
“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

5.
16/N: el fantasma de un “hat-trick” de la derecha que alerta al oficialismo

16/N: el fantasma de un “hat-trick” de la derecha que alerta al oficialismo

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Servicios

DMC emite alerta meteorológica para la ciudad de Antofagasta por el desarrollo de tormentas eléctricas durante este domingo

DMC emite alerta meteorológica para la ciudad de Antofagasta por el desarrollo de tormentas eléctricas durante este domingo

Adiós al invierno: ¿Cuándo empieza oficialmente la primavera?

Adiós al invierno: ¿Cuándo empieza oficialmente la primavera?

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

DMC emite alerta meteorológica para la ciudad de Antofagasta por el desarrollo de tormentas eléctricas durante este domingo
Chile

DMC emite alerta meteorológica para la ciudad de Antofagasta por el desarrollo de tormentas eléctricas durante este domingo

Condenan a 17 años a sujeto que abusó a los dos hijos de su pareja en Iquique

“Por un 18 seguro”: MTT lanza campaña preventiva de Fiestas Patrias 2025 con llamado a la responsabilidad individual

Jefe económico de Jara reafirma que no habrá reforma tributaria en eventual gobierno y se abre a ingreso mensual de $750.000
Negocios

Jefe económico de Jara reafirma que no habrá reforma tributaria en eventual gobierno y se abre a ingreso mensual de $750.000

Empresa a cargo de la producción de harina Pan en Chile comenzó retiro de lote afectado con fumonisina

Abogados de Chile y EE.UU., interrogatorios y millones de dólares: la investigación de SQM por instrucción de la SEC

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología
Tendencias

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Koychi, la cadena de comida coreana, inauguró su local más grande en Chile: ¿dónde queda?

La tenebrosa historia de la Isla de las Muñecas en México, donde Lady Gaga grabó su video con Tim Burton

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Uruguay por las Eliminatorias
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Uruguay por las Eliminatorias

Desde la concentración de la Roja: Fabián Hormazábal habla sobre el fallo de Conmebol por caso entre la U e Independiente

El Patagonian International Marathon reúne a mil corredores de 39 países en Torres del Paine

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores
Finde

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Pablo Chill-E debuta con éxito en el show Red Bull Symphonic del teatro Corpartes
Cultura y entretención

Pablo Chill-E debuta con éxito en el show Red Bull Symphonic del teatro Corpartes

El regreso a Chile de Katy Perry: una cátedra de pop en vivo

De excesos y cautelas

Unión Europea condena ataque con drones de Rusia que dañó sede de gobierno de Ucrania
Mundo

Unión Europea condena ataque con drones de Rusia que dañó sede de gobierno de Ucrania

Trump reitera a Hamas que libere a los rehenes: “Esta es mi última advertencia, no habrá otra”

Trump afirma estar listo para una segunda fase de sanciones a Rusia tras ataque aéreo a Ucrania

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer
Paula

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas