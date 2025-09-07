Coquimbo Unido sonríe hasta sin jugar: Cobresal derrota a Palestino y estrecha la pelea por el Chile 2

El Campeonato Nacional comienza a ponerse al día. Este domingo se disputó el primero de los partidos pendientes. Correspondiente a la fecha 16, Cobresal derrotó por 2-1 a Palestino en el estadio El Cobre de El Salvador. Este resultado es una buena noticia para Coquimbo Unido, que sigue liderando con una amplia ventaja. Todo le sale bien a los piratas, incluso sin jugar.

Este encuentro tuvo un invitado que alteró el desarrollo normal del juego: el viento. Los dos equipos debieron adecuarse a jugar con ese factor, justo en un duelo relevante para los objetivos que tiene cada uno. El conjunto de La Cisterna entró a la cancha como el escolta del líder Coquimbo y su idea era afianzarse pensando en la Libertadores 2026. Mientras que los albinaranjas no podían ceder terreno en la lucha por clasificar a las copas.

Más allá de las vicisitudes climatológicas, el local siempre estuvo más cerca de abrir la cuenta. En los 21 minutos, encontró el primero a través de José Tiznado, capturando el balón tras una gran atajada de Sebastián Pérez ante un cabezazo de Diego Coelho. Sin embargo, la acción sería anulada por fuera de juego. Era un aviso de lo que sucedería más adelante.

Antes de irse al descanso, la escuadra de Gustavo Huerta convirtió gracias a la cabeza del uruguayo Coelho, quien conectó eficazmente un centro de César Munder para el 1-0. Ahora sí que valió. Con la ventaja de su lado, Cobresal aplicó algo que no le incomoda: ceder la iniciativa para contragolpear con jugadores rápidos. De hecho, entró Juan Carlos Gaete para el complemento.

No le quedaba más alternativa a la visita que adelantarse en el campo y dejar espacios. Eso era tentador para los mineros, mediante las transiciones rápidas. De hecho, la sensación fue que el 2-0 de Cobresal estaba más cerca que un eventual empate palestinista. En los 63′, Alejandro Márquez falló solo tras un rebote del ‘Zanahoria’ Pérez, mientras que en los 68′, el exportero de la UC desvió un ajustado disparo de Munder, precisamente tras una salida veloz.

Ese palpito se hizo realidad en los 79′, cuando el chileno-cubano Munder se fue en carrera hacia el arco, por la derecha del ataque albinaranja, y cruza el remate para batir a Pérez. El local casi queda con uno menos, por la roja que recibió Aaron Astudillo, pero luego el juez José Cabero revisó el VAR y corrigió, cambiando la decisión por amarilla.

En el tiempo añadido, un peculiar autogol de Tiznado, tras un rechazo de su compañero Toro, le dio el descuento a Palestino, pero ya era tarde.

La victoria cobresalina marca la parte alta de la tabla de posiciones. Palestino se mantiene en la segunda posición de la Liga con 39 puntos, pero se le acabó la cuenta de ahorro. Tiene solo una unidad más que la U y O’Higgins, aunque los azules tienen un partido menos. Esto revuelve la pelea por ocupar el cupo de Chile 2 para la Copa Libertadores 2026. Hasta la UC se ilusiona, porque está a tres puntos de los árabes y debe un encuentro. Coquimbo mira a todos con total holgura: 14 más que su escolta.

Mientras que Cobresal se aferra a los puestos de copas. Está séptimo con 35 unidades, justo en el corte de los que clasifican a la Sudamericana del próximo año. Lo bueno para ellos es que se distancia de Colo Colo y Huachipato, a cuatro puntos.

Luego del cruce entre mineros y árabes, quedan dos partidos pendientes: Universidad Católica vs. Ñublense, y Universidad de Chile vs. Everton.