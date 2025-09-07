Con un once inédito y apostando por juveniles: Fernando Ortiz debuta con éxito en sus primeros amistosos con Colo Colo

Comenzó la era de Fernando Ortiz en Colo Colo. El nuevo técnico albo vive sus primeros días en Macul y ya tuvo su primer apronte extraoficial. Dos amistosos a puertas cerradas, ante la Sub 20 y la Sub 18, fueron los primeros desafíos del argentino. El plantel absoluto consiguió dos victorias ante los juveniles.

Ambos encuentros se disputaron en las canchas de entrenamiento del estadio Monumental y cada uno de ellos duró 60 minutos. El objetivo es ir tomando ritmo y preparar el estreno del transandino en el banco albo. Su debut será ante Universidad de Chile en la Supercopa, el 14 de septiembre.

Las oncenas de Ortiz estuvieron marcadas por las ausencias de piezas clave como Lucas Cepeda y Vicente Pizarro, ambos nominados por Nicolás Córdova a la Roja. Las alineaciones fueron una mixtura, donde también destacó la presencia de juveniles que buscan hacerse un espacio en el equipo del transandino.

El primer 11 del flamante entrenador albo fue con Eduardo Villanueva en el arco; Óscar Opazo, Bruno Gutiérrez, Emiliano Amor y Daniel Gutiérrez en defensa; Esteban Pavez, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino en mediocampo; Manley Clerveaux, Javier Correa y Leandro Hernández en ataque.

Fue un 3-1 ante la Sub 20, con goles de Aquino, Amor y Bruno Gutiérrez. El descuento del elenco juvenil, en tanto, fue obra de Bautista Giannoni.

Dos triunfos cómodos

En el segundo compromiso, Ortiz dio ingreso a futbolistas como Arturo Vidal, Salomón Rodríguez, Tomás Alarcón, Marcos Bolados, Fernando de Paul, Jonathan Villagra, entre otros.

Eso sí, siempre se mantuvo fiel a su esquema, algo que ha pregonado desde su llegada al Cacique: “Me gusta mucho el sistema 4-2-3-1. Lo he implementado en México y en equipos grandes también. Pero también me he encontrado en equipos mexicanos donde quizás no tenía las características suficientes para armar ese juego que a mí me gusta y me he amoldado a otro sistema”, aseguró en su presentación.

Alarcón fue autor de un doblete y Rodríguez selló una cómoda victoria por 3-0 sobre la Sub 18. Ambos encuentros estuvieron bajo la atenta mirada del ‘Tano’.