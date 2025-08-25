SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Deportes La Serena despide a Cristian Paulucci ante la amenaza del descenso

Los malo resultados le pasan la cuenta al entrenador que deja al conjunto papayero a cinco puntos de la zona roja.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Deportes La Serena despide a Cristian Paulucci. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

El paso de Cristian Paulucci como técnico de Deportes La Serena ha llegado a su fin. Este lunes, tras la última derrota en casa contra Huachipato, los granates anunciaron el despido del entrenador.

Club Deportes La Serena informa que, a contar de hoy, el señor Cristian Paulucci deja de ejercer el cargo de director técnico del primer equipo, junto a su cuerpo técnico”, comienzan señalando a través de un comunicado oficial.

“Queremos expresar nuestro agradecimiento sincero a Cristian y a cada uno de los integrantes de su staff por la entrega, profesionalismo y compromiso demostrados durante el tiempo en que estuvieron al mando de nuestro plantel profesional. Les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos profesionales y personales”, añadieron.

“Al mismo tiempo, informamos a nuestros hinchas, abonados y comunicad que el club ya está trabajando con miras a nuestro próximo compromiso frente a Everton en Viña del Mar, este jueves 28 de agosto. En las próximas horas comunicaremos oficialmente quién asumirá interinamente la dirección técnica de este encuentro”, cerraron.

La compleja situación de Deportes La Serena

Una vez concretada la derrota de Deportes La Serena contra Huachipato, el capitán de los serenenses, Sebastián Díaz, tomó la palabra para referirse al presente de la institución.

Difícil, compleja la situación, hay muy buenos jugadores pero no nos sale el gol, intentamos, corrimos y no se da, debemos dar más porque no nos alcanza. Hay que poner el pecho a las balas”, señaló en la transmisión oficial del duelo.

También apuntó al cuerpo técnico. “Nadie tiene la receta, si uno del cuerpo técnico la tuviera, llegarían mas triunfos. Entiendo a la gente que está molesta, nos duele perder”.

“Ha sido complejo, son partidos a punto de ganar y no se da, son situaciones que no hay respuesta, en la semana entrenamos al 100, pero hay que levantar y seguir porque sino se pondrá más complicado”, cerró Díaz.

Los números de Paulucci

Desde su llegada a Deportes La Serena, Cristián Paulucci alcanzó a dirigir un total de 15 partidos oficiales junto a los granates.

En este tiempo registró dos victorias, tres empates y seis derrotas por la Liga de Primera, consiguiendo solo nueve puntos de los 33 en disputa.

Con ello, el club quedó ubicado tras la 21° fecha en el 13° lugar de la tabla con un total de 19 unidades, superando solo a Deportes Limache (18), Unión Española (14) y Deportes Iquique (11).

Lee también:

Más sobre:FútbolDeportes La SerenaCristian PaulucciLiga de Primera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Antiguo líder del Cartel de Sinaloa “El Mayo” Zambada se declara culpable por crimen organizado en EE.UU.

Quién era Verónica Echegui, la estrella del cine español que falleció a los 42 años

Declaraciones de esposa de Kaiser contra Kast tensionan pacto con republicanos

Contactan a Daddy Yankee para el cierre de la Teletón en el Estadio Nacional y descartan su paso por el Festival de Viña

Hospital Nasser y nuevo asesinato de periodistas: el dramático historial de ataques contra el mayor hospital del sur de Gaza

El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

3.
Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

4.
Detienen en Antofagasta a sujeto que acopiaba una gran cantidad de baterías y cerca de una tonelada en cables de cobre

Detienen en Antofagasta a sujeto que acopiaba una gran cantidad de baterías y cerca de una tonelada en cables de cobre

5.
Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La lupa de cuatro exministros de Hacienda a la gestión de Mario Marcel

La lupa de cuatro exministros de Hacienda a la gestión de Mario Marcel

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Nuevas visas laborales para trabajar en Chile superan las 100 mil a junio

Nuevas visas laborales para trabajar en Chile superan las 100 mil a junio

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Servicios

Últimos días con restricción vehicular en la RM: revisa los dígitos y cuándo termina

Últimos días con restricción vehicular en la RM: revisa los dígitos y cuándo termina

Gobierno lanza campaña para convocar nuevas familias de acogida

Gobierno lanza campaña para convocar nuevas familias de acogida

Rating del domingo 24 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 24 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Declaraciones de esposa de Kaiser contra Kast tensionan pacto con republicanos
Chile

Declaraciones de esposa de Kaiser contra Kast tensionan pacto con republicanos

El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

Echecopar deja Interior y se suma a Hacienda como jefe de gabinete de Grau

Socovesa reporta caída en ingresos, aunque reduce sus pérdidas y su deuda
Negocios

Socovesa reporta caída en ingresos, aunque reduce sus pérdidas y su deuda

Asesores económicos de candidatos se enfrentan por recortes fiscales y Briones tilda de “populismo” la cifra de republicanos

Las otras propuestas económicas de Kast: limitar envío de remesas y cambios administrativos al SEIA

Cortes de pelo prohibidos y consecuencias por no cumplir: el reglamento de Bukele que enseña modales a los estudiantes
Tendencias

Cortes de pelo prohibidos y consecuencias por no cumplir: el reglamento de Bukele que enseña modales a los estudiantes

5 fraudes digitales comunes que usualmente van dirigidos a adultos mayores y cómo evitarlos, según Kaspersky

Venezolanos se enlistan en la milicia en respuesta a las amenazas de Estados Unidos

La U no abandona a sus hinchas hospitalizados en Argentina: el presidente y el abogado de Azul Azul viajan con camiseta autografiada
El Deportivo

La U no abandona a sus hinchas hospitalizados en Argentina: el presidente y el abogado de Azul Azul viajan con camiseta autografiada

Los testimonios claves del árbitro y del oficial de la Conmebol que marcarán el futuro de Independiente y la U

Rahm gana de nuevo: el Torque de Niemann y Pereira termina sexto en el LIV Golf por equipos

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día
Finde

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Quién era Verónica Echegui, la estrella del cine español que falleció a los 42 años
Cultura y entretención

Quién era Verónica Echegui, la estrella del cine español que falleció a los 42 años

Contactan a Daddy Yankee para el cierre de la Teletón en el Estadio Nacional y descartan su paso por el Festival de Viña

Arquitectura Neoandina: creador de los cholets de Bolivia ofrecerá charla en la Usach

Antiguo líder del Cartel de Sinaloa “El Mayo” Zambada se declara culpable por crimen organizado en EE.UU.
Mundo

Antiguo líder del Cartel de Sinaloa “El Mayo” Zambada se declara culpable por crimen organizado en EE.UU.

Hospital Nasser y nuevo asesinato de periodistas: el dramático historial de ataques contra el mayor hospital del sur de Gaza

Trump habló con Putin sobre la posibilidad de limitar sus respectivos arsenales nucleares

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo