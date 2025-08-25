Deportes La Serena despide a Cristian Paulucci ante la amenaza del descenso

El paso de Cristian Paulucci como técnico de Deportes La Serena ha llegado a su fin. Este lunes, tras la última derrota en casa contra Huachipato, los granates anunciaron el despido del entrenador.

“Club Deportes La Serena informa que, a contar de hoy, el señor Cristian Paulucci deja de ejercer el cargo de director técnico del primer equipo, junto a su cuerpo técnico”, comienzan señalando a través de un comunicado oficial.

“Queremos expresar nuestro agradecimiento sincero a Cristian y a cada uno de los integrantes de su staff por la entrega, profesionalismo y compromiso demostrados durante el tiempo en que estuvieron al mando de nuestro plantel profesional. Les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos profesionales y personales”, añadieron.

“Al mismo tiempo, informamos a nuestros hinchas, abonados y comunicad que el club ya está trabajando con miras a nuestro próximo compromiso frente a Everton en Viña del Mar, este jueves 28 de agosto. En las próximas horas comunicaremos oficialmente quién asumirá interinamente la dirección técnica de este encuentro”, cerraron.

La compleja situación de Deportes La Serena

Una vez concretada la derrota de Deportes La Serena contra Huachipato, el capitán de los serenenses, Sebastián Díaz, tomó la palabra para referirse al presente de la institución.

“Difícil, compleja la situación, hay muy buenos jugadores pero no nos sale el gol, intentamos, corrimos y no se da, debemos dar más porque no nos alcanza. Hay que poner el pecho a las balas”, señaló en la transmisión oficial del duelo.

También apuntó al cuerpo técnico. “Nadie tiene la receta, si uno del cuerpo técnico la tuviera, llegarían mas triunfos. Entiendo a la gente que está molesta, nos duele perder”.

“Ha sido complejo, son partidos a punto de ganar y no se da, son situaciones que no hay respuesta, en la semana entrenamos al 100, pero hay que levantar y seguir porque sino se pondrá más complicado”, cerró Díaz.

Los números de Paulucci

Desde su llegada a Deportes La Serena, Cristián Paulucci alcanzó a dirigir un total de 15 partidos oficiales junto a los granates.

En este tiempo registró dos victorias, tres empates y seis derrotas por la Liga de Primera, consiguiendo solo nueve puntos de los 33 en disputa.

Con ello, el club quedó ubicado tras la 21° fecha en el 13° lugar de la tabla con un total de 19 unidades, superando solo a Deportes Limache (18), Unión Española (14) y Deportes Iquique (11).