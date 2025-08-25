SUSCRÍBETE
La ayuda de Luciano Pons a los hinchas de la U tras los incidentes en Avellaneda: “Fue algo que hice sin dudarlo”

El delantero decidió colaborar con dinero a algunos fanáticos que clamaron ayuda a través de las redes sociales.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
La ayuda de Luciano Pons a los hinchas de la U tras los incidentes en Avellaneda: “Fue algo que hice sin dudarlo”. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Luciano Pons tomó un rol inesperado para los fanáticos de la U luego de los incidentes vividos en el partido ante Independiente, en Avellaneda. El atacante que actualmente milita en el Bucaramanga donó dinero a algunos fanáticos afectados por la situación. Algo que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Luego de que se conociera de su ayuda económica, el ariete rompió el silencio y se refirió a la determinación que tuvo. “Fue algo que hice sin dudarlo, la idea era que no se viralice, yo lo hice en privado porque fue algo terrible lo que se vivió”, reveló al medio AS.

Pons tuvo un complicado paso por la U. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Pons no se fue en los mejores términos de Universidad de Chile. Convirtió apenas cuatro goles en 27 partidos y a inicios de año tuvo una turbulenta salida del CDA. Sin embargo, para él, esos son asuntos del pasado.

“Yo sé que por temas futbolísticos no me fui de la mejor manera del club ni del país, pero lo que sucedió ahí (en Argentina) no tiene nada que ver, y hay que ponerse en el lugar del otro”, enfatizó.

De paso, dio a conocer que ha tenido diálogos con algunos futbolistas del plantel estudiantil luego de los hechos de violencia y expuso como se han sentido al interior del grupo. “Están muy tristes por todo lo sucedido, a la espera de que toda la gente ya pueda estar en buen estado de salud y con sus seres queridos”, dijo.

