Parte a la Ligue 1: Damián Pizarro deja el Udinese para buscar continuidad en Francia

El delantero formado en Colo Colo continuará su carrera fuera de la Serie A.

Cristian Barrera
 
Lucas Mujica
Damián Pizarro cambia de club en Europa. Tras una temporada con escasas oportunidades en Udinese, donde compartió entrenamientos con Alexis Sánchez, el ex Colo Colo continuará su carrera en la Ligue 1 de Francia.

De acuerdo a la información recabada por El Deportivo, el atacante ya tiene todo listo para unirse a Le Havre Athletic Club, histórico equipo de la Alta Normandía. El acuerdo está cerrado y el jugador incluso fue visto en el estadio del club durante la derrota 2-1 frente a Lens el pasado domingo, según dio a conocer el diario Paris Normandie.

En las últimas semanas, Pizarro participó en la pretemporada del conjunto italiano. Finalmente, tras una serie de negociaciones, la decisión del ariete se inclinó por la liga francesa, donde buscará mayor continuidad y desarrollo, tras la importante inversión que realizó Udinese para ficharlo desde Colo Colo en 2023.

Pizarro en una práctica del Udinese.

Le Havre, conocido como Les Ciel et Marine (cielo y mar), es uno de los clubes más antiguos de Francia. Fundado en 1872 como institución deportiva y con su rama de fútbol creada en 1894, el equipo se mantiene en la máxima categoría y prepara una fuerte renovación para la nueva temporada. Con Pizarro, completará su décimo fichaje.

Muchas dudas

La escasa continuidad que tuvo Pizarro en Italia dejó dudas sobre su futuro. Incluso perdió espacio en la Roja Sub 20. Pese a esto último, Nicolás Córdova lo incluyó en la lista de buena fe de cara al Mundial. Su rendimiento en Francia será clave para saber si entra en la nómina definitiva del certamen planetario.

En sus pocas participaciones en Udinese, también recibió críticas. El diario Il Messaggero Veneto escribió sobre el atacante de 19 años: “Quizás sea una cuestión de personalidad… como lo demuestra la escasa mejora que ha tenido durante su proceso formativo”.

En entrevista con El Deportivo, Julio Gutiérrez, entrenador del equipo Primavera del Udinese, habló de la adaptación del chileno. “El año pasado tuvo muchas dificultades. Hubo varias cosas en su contra. Llegó lesionado, a operarse de un quiste óseo, se perdió la pretemporada. Vino a jugar con nosotros, a agarrar rodaje. Le fue difícil adaptarse al fútbol italiano. Este año partió con el primer equipo. Está en la pretemporada, en Austria con ellos. Espero que este año sea mejor para él. Será difícil, porque Udinese tiene muchos delanteros de buen nivel. La va a tener que luchar. Si no, está la posibilidad de salir a préstamo, también”, comentó el DT.

