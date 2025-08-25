Independiente identifica a 25 de los delincuentes responsables de la barbarie ante la U y anuncia castigos

Los ecos de la barbarie sucedida el pasado miércoles en Avellaneda, durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, siguen sonando. Y seguirán sonando, porque se espera por la decisión de la Conmebol respecto a los castigos. Se van sumando reacciones a los gravísimos incidentes que pasaron en Buenos Aires, que conllevaron violencia extrema y que un centenar de hinchas chilenos fuesen detenidos.

Este domingo, el club transandino dio a conocer un comunicado en el cual informó que logró identificar a un grupo de “simpatizantes” del Rojo que formaron parte de la trifulca.

“El Club Atlético Independiente informa que, gracias a la información aportada por nuestra institución y al trabajo conjunto con la A.Pre.Vi.De (N. de la R.: Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte), ya fueron identificados 25 de los delincuentes que participaron de los hechos de violencia ocurridos en nuestro estadio durante el partido del pasado miércoles”, comienza diciendo en su escrito, publicado en sus redes oficiales.

Se infiere un cambio en el discurso del club, asumiendo responsabilidades en lo acontecido. De hecho, detalla los castigos para los involucrados. “Las fuerzas de seguridad avanzan en los operativos para detener a los responsables, y desde Independiente vamos a colaborar en todo lo necesario para que cada uno de ellos reciba la sanción que corresponde. Además, serán expulsados como socios de manera inmediata y solicitaremos la aplicación del derecho de admisión de por vida, para que nunca más vuelvan a pisar una cancha de fútbol”, mencionan.

“La Comisión Directiva ratifica su compromiso absoluto de continuar trabajando junto con las fuerzas de seguridad y con la Justicia hasta lograr la identificación de todos los implicados. No habrá excepciones ni privilegios: quien eligió la violencia, eligió ponerse en contra de Independiente”, añadieron.

“Nuestro Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y cada una de nuestras instalaciones seguirán siendo espacios de encuentro, de convivencia y de respeto. Lugares donde los socios puedan vivir el deporte y la vida institucional con tranquilidad y amor por los colores”, cerró el escrito de Independiente, que este fin de semana no jugó por el torneo argentino, ante Platense, al postergarse su encuentro.