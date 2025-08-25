SUSCRÍBETE
El Deportivo

Independiente identifica a 25 de los delincuentes responsables de la barbarie ante la U y anuncia castigos

El club argentino dio a conocer, mediante un comunicado, que ubicó a un grupo de los forofos que participaron de los gravísimos incidentes sucedidos en Avellaneda.

Carlos Tapia 
Carlos Tapia
Foto: Fotobaires/Photosport FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

Los ecos de la barbarie sucedida el pasado miércoles en Avellaneda, durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, siguen sonando. Y seguirán sonando, porque se espera por la decisión de la Conmebol respecto a los castigos. Se van sumando reacciones a los gravísimos incidentes que pasaron en Buenos Aires, que conllevaron violencia extrema y que un centenar de hinchas chilenos fuesen detenidos.

Este domingo, el club transandino dio a conocer un comunicado en el cual informó que logró identificar a un grupo de “simpatizantes” del Rojo que formaron parte de la trifulca.

“El Club Atlético Independiente informa que, gracias a la información aportada por nuestra institución y al trabajo conjunto con la A.Pre.Vi.De (N. de la R.: Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte), ya fueron identificados 25 de los delincuentes que participaron de los hechos de violencia ocurridos en nuestro estadio durante el partido del pasado miércoles”, comienza diciendo en su escrito, publicado en sus redes oficiales.

Se infiere un cambio en el discurso del club, asumiendo responsabilidades en lo acontecido. De hecho, detalla los castigos para los involucrados. “Las fuerzas de seguridad avanzan en los operativos para detener a los responsables, y desde Independiente vamos a colaborar en todo lo necesario para que cada uno de ellos reciba la sanción que corresponde. Además, serán expulsados como socios de manera inmediata y solicitaremos la aplicación del derecho de admisión de por vida, para que nunca más vuelvan a pisar una cancha de fútbol”, mencionan.

“La Comisión Directiva ratifica su compromiso absoluto de continuar trabajando junto con las fuerzas de seguridad y con la Justicia hasta lograr la identificación de todos los implicados. No habrá excepciones ni privilegios: quien eligió la violencia, eligió ponerse en contra de Independiente”, añadieron.

“Nuestro Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y cada una de nuestras instalaciones seguirán siendo espacios de encuentro, de convivencia y de respeto. Lugares donde los socios puedan vivir el deporte y la vida institucional con tranquilidad y amor por los colores”, cerró el escrito de Independiente, que este fin de semana no jugó por el torneo argentino, ante Platense, al postergarse su encuentro.

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

"El Estado no puede seguir de brazos cruzados": Matthei, Kast y Kaiser condenan fatal ataque en La Araucanía

Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

Temblor hoy, domingo 24 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump "no está jugando" tras despliegue militar

