Huachipato hunde más a La Serena y supera a Colo Colo en la lucha por un boleto a la Copa Sudamericana

La Serena recibía a Huachipato con la obligación de sumar de a tres, para arrancar de la zona roja. Y los acereros llegaban a la región de Coquimbo, sabiendo que si ganaban, se metían en la pelea por un cupo para clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

Y eso se notó en el primer tiempo, pues ambas escuadras buscaron el arco contrario. Sin embargo, no hubo efectividad para desnivelar el marcador y el descanso los pilló con un empate que no le servía a ninguno de los dos.

Algo que los acereros entendieron rápidamente, pues a los cinco minutos de reiniciado el juego, Maximiliano Gutiérrez desborda por la banda izquierda, remata, el balón se desvía en un granate y Rafael Caroca la empuja en la línea del arco para anotar el primer gol del partido.

Y si bien lo locales buscaron emparejar el tablero, fueron los visitantes los que estuvieron más cerca de volver a celebrar, cuando Lionel Altamirano estrelló su disparo en el palo. Pero el premio para los sureños, llegó en el último minuto de descuento, cuando Mario Briceño terminó una contra con una buena definición y puso el 2-0.

Por lo que Huachipato se quedó con la victoria y subió al octavo puesto con 31 unidades (tres más que Colo Colo y a solo uno de la zona de torneos continentales).

Por su parte, los papayeros se siguen hundiendo en la tabla y hoy ostentan sólo 18 positivos, quedando muy cerca de las oncenas que hoy están descendiendo: a cuatro de Unión Española y a siete de Deportes Iquique.

“Hicimos un partido inteligente y aprovechamos las ocasiones que tuvimos... Hemos conseguido varios triunfos y el objetivo es estar lo más arriba posible para meternos en las copas”, aseguró Jimmy Martínez en el micrófono de TNT Sports.