El Deportivo

La sinceridad de Hugo González tras el empate de Colo Colo ante Palestino: "Hay que rescatar que no se perdió"

El DT interino de los albos analizó la paridad sin goles que tuvieron en su primer partido al mando del equipo.

Lucas Mujica 
Lucas Mujica
La sinceridad de Hugo González tras el empate de Colo Colo ante Palestino: “Hay que rescatar que no se perdió”. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Colo Colo empató ante Palestino. El Cacique igualó sin goles en La Cisterna, en un partido donde fue superado en el primer tiempo. Luego del encuentro, Hugo González analizó el trámite. “Nos complicaron bastante. Nos tiraron muchos centros, pero no con jugadas especificas. Tenían un volumen de ataque importante y nos vimos superados a ratos. En el segundo tiempo mejoramos, nos defendimos en bloque bajo. Ellos siguieron insistiendo, pero en los últimos 25 minutos subimos el nivel y pudimos convertir”, dijo.

“No fue de los mejores partidos, pero hay que rescatar que no se perdió. Aunque queríamos ganar”, complementó.

Colo Colo empató ante Palestino en La Cisterna. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

En esa línea, González explicó algunas de sus decisiones. “La salida de Aquino fue por un tema táctico. Necesitábamos más marca en el sector medio, porque nos superaban en gente. Queríamos equiparar y a ratos lo hicimos”, señaló.

Por otro lado, abordó su rol en el primer equipo de Colo Colo. “Tenemos claro que veníamos por uno, dos o tres partidos. Tenemos una función especifica. Hemos tenido una muy buena recepción de los jugadores, pero sabiendo que es por tres partidos máximo. Sería mal si pensáramos otra cosa. Nuestra labor es el fútbol joven y aquí estamos colaborando”, enfatizó.

También habló de sus desafíos en estas semanas. “Hay muchas cosas, siempre hay que mejorar. Se debe fortalecer lo bueno que hicimos”, añadió.

Finalmente, tuvo palabras sobre la tragedia de Avellaneda en el partido entre Independiente y Universidad de Chile. “La U está pasando por un momento complejo. Muchos de sus hinchas lo pasaron mal, sus derechos fueron vulnerados”, comentó.

