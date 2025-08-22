SUSCRÍBETE
El Deportivo

Más de un mes sin ganar: Colo Colo queda en blanco ante Palestino en el inicio de la era post Almirón

En el primer encuentro sin el argentino al mando, el Cacique empató sin goles con los árabes, en La Cisterna. Los albos, ahora con la dupla de Hugo González y Luis Pérez al mando, estiran su racha sin victorias. Y ahora se viene el Superclásico.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
Colo Colo empató sin goles con Palestino, en el inicio de la era post Almirón. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

En una irrisoria programación (viernes a las 3 de la tarde), Colo Colo tuvo su primer partido post Jorge Almirón. La derrota con la UC le puso punto final a la etapa del entrenador argentino en Pedreros. Una vez más, Hugo González y Luis Pérez debieron asumir como interinos, para aplacar el incendio. La primera parada fue en La Cisterna y sacó un punto. Abriendo la fecha 21 de la Liga de Primera, empató sin goles con Palestino.

Si bien fue escaso el tiempo de preparación para la dupla González-Pérez, tomaron decisiones, como el retorno al once titular de Esteban Pavez y Claudio Aquino. Por su parte, Arturo Vidal era ausencia (igual que Vegas y Saldivia). El King vio el partido desde las tribunas. El ex Vélez asumió el rol de enlace, con Cepeda (cargado a la derecha) y Marchant por las puntas. Aquino no fue influyente. De hecho, salió en el entretiempo.

En la fría y lluviosa tarde santiaguina, fue Palestino el que llevó el peso del encuentro, aunque careció de la puntada final para reflejar aquello en el marcador. En el primer periodo, los árabes atacaron por las bandas con recurrencia, y buscando insistentemente con remates desde fuera del área. Un dato que evidenció el tránsito de los 45′ iniciales fue que Fernando De Paul registró siete atajadas, mientras que Sebastián Pérez no tuvo ni una.

El Tuto, que dejó muchísimas dudas en el clásico contra Católica, se redimió en La Cisterna. De hecho, una gran intervención del portero evitó el 1-0 de Joe Abrigo en los 44′. El volante, solo de cara al marco, sacó un tiro de zurda y De Paul alcanzó a rasguñar el balón para desviar. Los palestinistas estuvieron más cerca, mientras que los tibios intentos de Colo Colo eran esporádicos.

Aquino, de opaca labor, fue reemplazado por Méndez. Colo Colo rearmó su estructura, quedando con un 4-1-4-1, dejando a Javier Correa arriba en soledad. Los albos apostaron, directa o indirectamente, a jugar de contragolpe. Palestino continuó con su afán ofensivo, arrancando el complemento presionando alto, pero sin demasiadas claridades. La chance más nítida fue en los 57′, con un tiro de Antonio Ceza al palo.

Cerca del epílogo, el Cacique tuvo un segundo aire, acercándose con más gente hacia territorio rival, acordándose del sentido de urgencia de un buen resultado. En los 90’, un zurdazo de Cepeda se fue por poco. Fue tarde el despertar albo. El empate a cero no se movió, en un resultado que no le sirve a ninguno.

El elenco popular estira su racha sin victorias. Ya son siete partidos, contando los amistosos contra Valladolid, por el centenario. Van 34 días desde su último triunfo, el 2-1 sobre La Serena del pasado 19 de julio. Con 28 puntos, Colo Colo sigue fuera de la zona de clasificación a las copas. Ahora viene el Superclásico, donde no tendrá a Emiliano Amor, suspendido por amarillas.

Ficha del partido

Palestino: S. Pérez; I. Garguez, A. Ceza, C. Suárez, D. Zúñiga; A. Martínez (73′, P. Parra), F. Meza; B. Carrasco (80’, J. Arias), J. Abrigo, J. Benítez (73′, D. Salgado); y J. Marabel (80′, R. Fernández). DT: L. Bovaglio.

Colo Colo: F. De Paul; M. Isla, J. Villagra, E. Amor, E. Wiemberg; E. Pavez, V. Pizarro; L. Cepeda, C. Aquino (46′, V. Méndez), F. Marchant (77′, L. Hernández); y J. Correa. DT: H. González y L. Pérez.

Goles: No hubo.

Árbitro: H. Jona. Amonestó a Suárez, Martínez, Marabel (P); Pavez, Correa, Wiemberg, Méndez, Amor (CC).

Estadio Municipal de La Cisterna. Asistieron 2 mil personas, aprox.

En cursiva, jugadores juveniles.

