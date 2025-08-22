SUSCRÍBETE
El Deportivo

Los irregulares números de Hugo González y Luis Pérez como técnicos interinos de Colo Colo

Este viernes, ante Palestino, será el primer partido post Jorge Almirón en el Cacique. Nuevamente, los exjugadores albos deben asumir como los bomberos en situaciones complejas. Entre González y Pérez, quien exhibe mejores estadísticas es el campeón de América en 1991.

Carlos Tapia 
Carlos Tapia
Hugo González y Luis Pérez son los técnicos interinos de Colo Colo. Fotos: Photosport/Archivo.

Cuando todos los caminos parecían conducir a un interinato de Héctor Tapia en Colo Colo, para tomar la banca en el lugar de Jorge Almirón, finalmente será la dupla conformada por Hugo González y Luis Pérez quienes se harán cargo del primer equipo, al menos por los próximos dos partidos del cuadro popular (hasta el receso de la fecha FIFA en septiembre). El primero de ellos será en la tarde de este viernes, ante Palestino, en el Municipal de La Cisterna. Los históricos exjugadores albos estaban trabajando en las divisiones inferiores, pero se visten de bomberos para esta compleja coyuntura del club.

González habló en conferencia de prensa este jueves y se refirió al ánimo del plantel, luego de que se concretara finalmente la salida de Almirón. “Nos encontramos con un grupo de profesionales y eso marcó todo el tema, las prácticas han sido espectaculares, han tenido toda la disposición, todo el respeto y todas las ganas de revertir todo lo que ha sucedido”, declaró.

No será la primera vez en que ambos asuman la banca de Colo Colo de manera provisoria. Los dos han tenido experiencia dirigiendo al plantel de honor, con resultados irregulares. Quien exhibe mejores estadísticas es Lucho Pérez. El campeón de América con los albos en 1991 tuvo que asumir como interino en tres oportunidades, brevemente entre 2011 y 2012, tras las salidas de Diego Cagna, Américo Rubén Gallego e Ivo Basay, respectivamente.

En total fueron 16 partidos los que dirigió, registrando ocho triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas, lo que arroja un 58,3% de rendimiento (28 puntos de 48 posibles). Eso sí, la etapa a cargo de Pérez quedó fuertemente marcada por un par de durísimas derrotas en el Superclásico.

Por la fase regular del Torneo de Apertura 2012, la U de Jorge Sampaoli goleó 5-0 a Colo Colo, en el Estadio Nacional. Los albos tenían a Francisco Prieto, Pablo Contreras, Gonzalo Fierro, Rodrigo Millar y Esteban Paredes, entre otros. Posteriormente, se reencontraron en los playoffs. En el duelo de vuelta de las semifinales, los azules volvieron a golear, ahora por 4-0, donde Junior Fernandes anotó un triplete. La ida, jugada a puertas cerradas en el Monumental, había sido para el Cacique por 2-0.

Por su parte, Hugo González asumió el interinato en dos ocasiones, mostrando peores números que Luis Pérez. Mientras en 2013 sustituyó a Omar Labruna, en 2016 le tocó asumir el mismo rol, reemplazando a José Luis Sierra. Dirigió 12 encuentros con un balance de cuatro victorias, tres empates y cinco derrotas. Sacando 15 puntos de 36 posibles, exhibe un rendimiento del 41,7%. La mayor parte de su interinato fue para el Transición 2013, torneo en el cual perdió los clásicos: 1-0 con la UC, en Macul, y 3-2 con la U, en Ñuñoa.

Pese a la mala campaña, Hugo González no calificó como un “desastre” la temporada de Colo Colo. “Han habido partidos donde hemos sido superiores, lamentablemente los resultados no se han dado, pero eso no significa que esté todo mal. A ratos hemos dejado puntos en el camino, que lamentablemente por algunas desconcentraciones no pudimos abrochar, pero en términos generales, no ha sido tan desastre lo futbolístico, hay una cuestión de resultados engañosos”, añadió en la conferencia previa al choque contra los árabes. Y en la jornada siguiente, la dupla González-Pérez enfrentará el Superclásico.

