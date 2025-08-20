SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Frenó su interinato en Colo Colo: la exigencia de Héctor Tapia que involucraba a Arturo Vidal

Los albos optan por Hugo González y Luis Pérez como dupla para guiarlos hasta el Superclásico ante Universidad de Chile. El exdelantero optó por permanecer al frente del área Fútbol Joven del Cacique, aunque la principal explicación va en otro sentido.

Por 
Christian González
 
Matías Parker
Héctor Tapia, en uno de sus pasos por la banca del Cacique.

Hugo González y Luis Pérez asumieron el interinato en la banca de Colo Colo. Ambos exjugadores, emblemáticos en sus respectivos momentos, comenzaron a trabajar este miércoles con el plantel albo. Mientras la dirigencia cerraba la relación contractual con Jorge Almirón, la dupla técnica se abocaba a la preparación del desafío más inmediato: el que los albos sostendrán este viernes ante Palestino.

La designación generó sorpresa. En gran medida, porque había sido el propio Aníbal Mosa quien había declarado que Héctor Tapia, el actual jefe del área Fútbol Joven del Cacique, era el principal candidato para realizar la transición hasta el arribo de un entrenador ‘definitivo’. “Queremos darle la importancia que se merece al Fútbol Joven”, dijo el timonel, quien días antes había admitido que el exdelantero era la principal opción para afrontar la emergencia. Entre ambos, de hecho, hubo una extensa reunión el domingo, horas después de la estrepitosa caída ante la UC.

La exigencia de Héctor Tapia que involucraba a Arturo Vidal y frenó su interinato en Colo Colo

Sobre la capacidad de Tapia para afrontar el momento, no había dudas. Basta recordar que bajo su mando el Cacique consiguió la emblemática trigésima estrella de su palmarés, además de alcanzar los cuartos de final en la Copa Libertadores de 2018, un logro que recién el año pasado pudo igualar Almirón y que constituye el tope de rendimiento de los albos en el torneo continental en el último tiempo.

La aprensión era otra: en su momento más glorioso, Tapia trabajó con el preparador físico Juan Ramírez como uno de sus principales escuderos, lo que hacía presumir que reestructurara ese equipo de trabajo para afrontar la contingencia.

El profesional tiene otra cualidad: está estrechamente vinculado a Arturo Vidal, a quien asiste individualmente desde los mejores tiempos de la carrera del volante. Su influencia es más amplia, pues también ha asesorado a Lucas Cepeda y Esteban Pavez, entre otros jugadores que le han pedido alguna indicación para potenciar sus virtudes.

Juan Ramírez, el preparador físico de Arturo Vidal y Lucas Cepeda.

Sin embargo, lo que más causaba ruido en Blanco y Negro era, precisamente, la cercana (y pública, por cierto) relación entre Ramírez y Vidal, más aún considerando un contexto que ofrece como último conflicto la polémica actuación del Rey después del partido frente a Everton: recibió una fecha de castigo por insultar al juez Felipe González cuando ni siquiera era parte de la convocatoria. En la concesionaria, de hecho, la paciencia con el mediocampista empieza a agotarse. Más aún, considerando el millonario esfuerzo que implica mantenerlo en las filas albas: con $ 120 millones mensuales, es el jugador mejor pagado del fútbol chileno.

La contradicción

Si la presencia de Ramírez en el cuerpo técnico albo, por su cercanía con Vidal, es el principal motivo que lo alejó de asumir la responsabilidad, la contradicción resulta evidente: Hugo González es el formador más influyente para el volante, quien, incluso, a modo de reconocimiento, se refiere a él como ‘papi’. Hay distintas situaciones en las que el volante ha recordado su importancia a nivel personal y profesional.

El exdefensor central también cuenta con una amplia experiencia en las juveniles albas y, como Pérez, otro histórico, por su participación clave en la obtención de la Copa Libertadores de América, en 1991, también ha asumido la banca del equipo de Macul en situaciones de emergencia.

Más sobre:Colo ColoHéctor TapiaJorge AlmirónArturo VidalHugo GonzálezLuis Pérez

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

José Ramón Valente ve la elección inclinada de manera “bastante clara” hacia la derecha y critica a Nicolás Ibáñez

La reflexión de vocera de Jara por sus contradicciones: “No hay que cometer más errores que tengamos que aclarar”

Stewart Copeland: el histórico baterista de The Police fija show en el Teatro Municipal de Santiago

Quién es la “reina de la ketamina”, la mujer que se declarará culpable en el caso de Matthew Perry, el actor de Friends

Autores del video del Rechazo: Matthei ficha a hermanos Zegers, de Andino Films, para su equipo de marketing

Por apoyo presidencial: Rincón asegura que “no podría estar del lado” de Jeannette Jara ni de José Antonio Kast

Lo más leído

1.
“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

2.
Tras nuevo traspié sobre su programa de primarias: Jeannette Jara lamenta “imprecisión” en dichos sobre el aborto libre

Tras nuevo traspié sobre su programa de primarias: Jeannette Jara lamenta “imprecisión” en dichos sobre el aborto libre

3.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

4.
“Lamentamos este tipo de actitudes”: aerolínea se queja por el comportamiento de los futbolistas de Peñarol de Brayan Cortés

“Lamentamos este tipo de actitudes”: aerolínea se queja por el comportamiento de los futbolistas de Peñarol de Brayan Cortés

5.
De Carmen Hertz en Arica a Sabas Chahuán en Valparaíso: las novedades de último minuto en la inscripción de candidatos del oficialismo y la DC

De Carmen Hertz en Arica a Sabas Chahuán en Valparaíso: las novedades de último minuto en la inscripción de candidatos del oficialismo y la DC

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Jara reconoce error tras afirmar que aborto libre no estaba en su programa y sí figura

Jara reconoce error tras afirmar que aborto libre no estaba en su programa y sí figura

Enorme bola de fuego iluminó por varios segundos los cielos de Japón

Enorme bola de fuego iluminó por varios segundos los cielos de Japón

Protestas y barricadas en La Habana: cubanos cortaron las calles por escasez de agua

Protestas y barricadas en La Habana: cubanos cortaron las calles por escasez de agua

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Servicios

Día de la papa frita: revisa las promociones desde $1.000 para disfrutar hoy

Día de la papa frita: revisa las promociones desde $1.000 para disfrutar hoy

Rating del martes 19 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 19 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

La reflexión de vocera de Jara por sus contradicciones: “No hay que cometer más errores que tengamos que aclarar”
Chile

La reflexión de vocera de Jara por sus contradicciones: “No hay que cometer más errores que tengamos que aclarar”

Día de la papa frita: revisa las promociones desde $1.000 para disfrutar hoy

Autores del video del Rechazo: Matthei ficha a hermanos Zegers, de Andino Films, para su equipo de marketing

Ley Karin bajo la lupa
Negocios

Ley Karin bajo la lupa

José Ramón Valente ve la elección inclinada de manera “bastante clara” hacia la derecha y critica a Nicolás Ibáñez

Bolsa de Santiago cae de máximos históricos, afectada por negativo desempeño de SQM

Quién es la “reina de la ketamina”, la mujer que se declarará culpable en el caso de Matthew Perry, el actor de Friends
Tendencias

Quién es la “reina de la ketamina”, la mujer que se declarará culpable en el caso de Matthew Perry, el actor de Friends

Cómo es la flota de drones marítimos que la Armada de EEUU está construyendo para desafiar a China

Qué es una ciclogénesis, el fenómeno del tiempo que hace peligrar el partido de la U

No celebró la heroica clasificación: la sorpresiva molestia de Gabriel Arias en el triunfo de Racing contra Peñarol
El Deportivo

No celebró la heroica clasificación: la sorpresiva molestia de Gabriel Arias en el triunfo de Racing contra Peñarol

A la altura de Lamine Yamal y Aitana Bonmatí: Endler se suma a emotiva campaña que destaca su lado más personal

Frenó su interinato en Colo Colo: la exigencia de Héctor Tapia que involucraba a Arturo Vidal

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo
Finde

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo

Supergrass en Chile: lo que debes saber del esperado debut de la banda a 30 años de su disco I Should Coco

4 películas recomendadas para ver en Sanfic

Stewart Copeland: el histórico baterista de The Police fija show en el Teatro Municipal de Santiago
Cultura y entretención

Stewart Copeland: el histórico baterista de The Police fija show en el Teatro Municipal de Santiago

En Netflix y con María Paz Grandjean: la adaptación de Limpia de Alia Trabucco revela sus primeras imágenes

Entre esclavos, azúcar y deudas: Bernardo O’Higgins y sus duros últimos años en el Perú

Israel aprueba proyecto de nuevos asentamientos en Cisjordania que busca “enterrar” un Estado palestino
Mundo

Israel aprueba proyecto de nuevos asentamientos en Cisjordania que busca “enterrar” un Estado palestino

Jordania restablece el servicio militar obligatorio en medio de crecientes amenazas a la seguridad regional

Rusia califica como “bofetada” a Zelenski el mapa de Ucrania presentado por Trump con zonas ocupadas

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos
Paula

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones