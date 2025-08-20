Frenó su interinato en Colo Colo: la exigencia de Héctor Tapia que involucraba a Arturo Vidal

Hugo González y Luis Pérez asumieron el interinato en la banca de Colo Colo. Ambos exjugadores, emblemáticos en sus respectivos momentos, comenzaron a trabajar este miércoles con el plantel albo. Mientras la dirigencia cerraba la relación contractual con Jorge Almirón, la dupla técnica se abocaba a la preparación del desafío más inmediato: el que los albos sostendrán este viernes ante Palestino.

La designación generó sorpresa. En gran medida, porque había sido el propio Aníbal Mosa quien había declarado que Héctor Tapia, el actual jefe del área Fútbol Joven del Cacique, era el principal candidato para realizar la transición hasta el arribo de un entrenador ‘definitivo’. “Queremos darle la importancia que se merece al Fútbol Joven”, dijo el timonel, quien días antes había admitido que el exdelantero era la principal opción para afrontar la emergencia. Entre ambos, de hecho, hubo una extensa reunión el domingo, horas después de la estrepitosa caída ante la UC.

La exigencia de Héctor Tapia que involucraba a Arturo Vidal y frenó su interinato en Colo Colo

Sobre la capacidad de Tapia para afrontar el momento, no había dudas. Basta recordar que bajo su mando el Cacique consiguió la emblemática trigésima estrella de su palmarés, además de alcanzar los cuartos de final en la Copa Libertadores de 2018, un logro que recién el año pasado pudo igualar Almirón y que constituye el tope de rendimiento de los albos en el torneo continental en el último tiempo.

La aprensión era otra: en su momento más glorioso, Tapia trabajó con el preparador físico Juan Ramírez como uno de sus principales escuderos, lo que hacía presumir que reestructurara ese equipo de trabajo para afrontar la contingencia.

El profesional tiene otra cualidad: está estrechamente vinculado a Arturo Vidal, a quien asiste individualmente desde los mejores tiempos de la carrera del volante. Su influencia es más amplia, pues también ha asesorado a Lucas Cepeda y Esteban Pavez, entre otros jugadores que le han pedido alguna indicación para potenciar sus virtudes.

Juan Ramírez, el preparador físico de Arturo Vidal y Lucas Cepeda.

Sin embargo, lo que más causaba ruido en Blanco y Negro era, precisamente, la cercana (y pública, por cierto) relación entre Ramírez y Vidal, más aún considerando un contexto que ofrece como último conflicto la polémica actuación del Rey después del partido frente a Everton: recibió una fecha de castigo por insultar al juez Felipe González cuando ni siquiera era parte de la convocatoria. En la concesionaria, de hecho, la paciencia con el mediocampista empieza a agotarse. Más aún, considerando el millonario esfuerzo que implica mantenerlo en las filas albas: con $ 120 millones mensuales, es el jugador mejor pagado del fútbol chileno.

La contradicción

Si la presencia de Ramírez en el cuerpo técnico albo, por su cercanía con Vidal, es el principal motivo que lo alejó de asumir la responsabilidad, la contradicción resulta evidente: Hugo González es el formador más influyente para el volante, quien, incluso, a modo de reconocimiento, se refiere a él como ‘papi’. Hay distintas situaciones en las que el volante ha recordado su importancia a nivel personal y profesional.

El exdefensor central también cuenta con una amplia experiencia en las juveniles albas y, como Pérez, otro histórico, por su participación clave en la obtención de la Copa Libertadores de América, en 1991, también ha asumido la banca del equipo de Macul en situaciones de emergencia.