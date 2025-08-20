SUSCRÍBETE
El Deportivo

Las razones de Héctor Tapia para rechazar la banca de Colo Colo tras el ofrecimiento de Aníbal Mosa

El actual jefe del fútbol formativo del Cacique no aceptó la propuesta del timonel de Blanco y Negro. Hugo González y Luis Pérez se harán cargo del equipo.

Por 
Cristian Barrera
 
Carlos González Lucay
Héctor Tapia seguirá en el fútbol formativo.

“Tito es una de las personas indicadas, es una persona que es el del club, que hemos conversado con él, pero no podemos hacer nada mientras no se selle la situación de Jorge, porque es lo que corresponde“, decía Aníbal Mosa este lunes para referirse a Héctor Tapia como alternativa para tomar el interinato en la banca de Colo Colo tras el despido de Jorge Almirón.

La propuesta para el actual jefe del fútbol formativo de Colo Colo implicaba hacerse cargo de dos encuentros antes del receso por el Mundial Sub 20. “La idea que nosotros tenemos es que haya un interinato hasta el partido de la Universidad de Chile, el 31 de agosto, y en ese intertanto nosotros, tanto el directorio, los gerentes, podamos discutir y ver cuál va a ser el entrenador que vamos a tener para terminar el campeonato”, había anticipado el timonel de Blanco y Negro.

Y si bien hubo una conversación entre el mandamás y Tapia, lo concreto es que la situación sufrió un inesperado giro, ya que el DT optó por rechazar la propuesta y abocarse a su trabajo. De este modo, el directorio terminó inclinándose por Hugo González y Luis Pérez, quienes ya dirigieron la práctica de este martes.

“Héctor Tapia fue opción, pero no queríamos interrumpirlo del buen trabajo con juveniles, y aceptamos la propuesta de Daniel Morón de Hugo González con Lucho Pérez”, justificó después Mosa, quien además comentó que el interinato podría extenderse hasta el partido con Deportes Iquique.

La situación causó sorpresa, pues en el Monumental contaban con la disposición del exdelantero para asumir nuevamente un cargo que no le es desconocido. Asumió tras la salida de Gustavo Benítez, con excelentes resultados, y posteriormente tomó la banca después de la renuncia de Pablo Guede en 2018. En aquella ocasión, alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores, pero encadenó una paupérrima segunda rueda en el Torneo Nacional, que le terminó costando la salida.

Motivos de peso

De acuerdo a información conseguida por El Deportivo, Héctor Tapia rechazó la propuesta debido a que prefirió seguir con su trabajo en las divisiones menores, donde prepara una fuerte reestructuración. En ese sentido, considera que este interinato lo podría desviar de esa misión, tomando en cuenta que recién comenzó a desempeñarse en su nuevo puesto hace seis meses.

Siguiendo esta lógica, el foco de Tapia está en recuperar la estructura que alguna vez tuvo el fútbol joven del Cacique. Sin ir más lejos, su cargo estuvo acéfalo durante varios meses tras la salida del argentino Ariel Paolorossi.

En cuanto a González y Pérez, en la mesa de la concesionaria hay directores que afirman que el que sugirió sus nombres fue el propio Tapia y no Morón. “Daniel dijo que Tito los había recomendado”, comenta un integrante del directorio.

