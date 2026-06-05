Desempleo femenino juvenil superó el 28% en el trimestre febrero-abril y Administración pública fue el sector que más destruyó empleo

02 DE MARZO DEL 2018 TEMATICA DE GENTE CAMINANDO POR FUERA DE EDIFICIOS DE OFICINAL SANTIAGO, CHILE FOTO: LUIS SEVILLA FAJARDO

La tasa de desempleo subió a 9,1% en el trimestre febrero-abril del 2026, siendo un 0,3 punto porcentual en doce meses y se ubicó en 9,1%, en el trimestre febrero-abril, siendo su mayor nivel desde el trimestre abril-junio del 2021.

Esta alza se debe a que la fuerza de trabajo subió 1,0% mayor a la presentada por las personas ocupadas 0,7%. Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 4,1%, incididas por quienes se encontraban cesantes (3,3%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (11,6%).

La tasa de participación se situó en 62,3%, incrementándose 0,1 pp. en doce meses, mientras que la tasa de ocupación alcanzó 56,7%, y no presentó variación en igual período.

Donde la situación es aún peor, es en el mercado laboral para las mujeres. volvió a subir y alcanzó un 10,5%, aumentando 0,8 pp. en el período, producto del ascenso de 2,1% de la fuerza de trabajo, mayor al de 1,3% registrado por las ocupadas.

Precisamente para analizar la situación del empleo femenino, la economista de Clapes-UC, Carmen Cifuentes realizó un zoom a la situación laboral de las mujeres.

De acuerdo a su análisis, las desocupadas se expandieron 10,1%, incididas por las cesantes (10,2%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (8,7%). Por su parte, las tasas de participación y ocupación se situaron en 53,4% y 47,8%, incrementándose 0,6 pp. y 0,2 pp., en cada caso. Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo descendieron 0,5%, influidas por las inactivas habituales y las iniciadoras.

“El deterioro del desempleo femenino se explica porque la creación de empleo no fue suficiente para absorber el aumento de mujeres que ingresaron o permanecieron en la fuerza de trabajo. Este fenómeno refleja un mercado laboral que continúa creando empleo para las mujeres, pero a un ritmo insuficiente para absorber el fuerte aumento de la participación laboral femenina observado durante el último año”, puntualizó Cifuentes.

De esta manera, la economista añade que “el deterioro reciente del desempleo femenino no responde principalmente a una destrucción masiva de puestos de trabajo, sino más bien a una insuficiente capacidad de absorción laboral”.

De hecho, resalta que “en los últimos doce meses, el empleo femenino aumentó en cerca de 61 mil personas. Sin embargo, la fuerza de trabajo femenina creció en 94 mil personas, generando un incremento de 43 mil mujeres desocupadas”.

Carmen Cifuentes, economista de Clapes-UC.

La desagregación por edad muestra que las mujeres jóvenes (15 a 24 años) fueron el grupo más afectado en términos de deterioro de la tasa de desempleo, la que registró un aumento de 2,2 puntos porcentuales en doce meses.

“La tasa de desempleo femenina juvenil alcanzó el 28% en el trimestre móvil febrero-abril de 2026 – la cifra más alta desde mediados de 2020 – consolidándose como el segmento con mayor nivel de desocupación dentro del mercado laboral femenino”, indica la economista.

Para Cifuentes, aunque el deterioro relativo fue más intenso entre las mujeres jóvenes, el mayor incremento en el número de mujeres desocupadas se concentró entre aquellas de 35 a 49 años, debido al mayor tamaño de este grupo dentro de la fuerza laboral femenina. “En particular, las mujeres entre 35 y 49 años explicaron prácticamente un tercio del aumento total de mujeres desocupadas en doce meses, en un contexto donde el crecimiento de la fuerza de trabajo superó al de la ocupación”, precisó.

Asimismo, se menciona que, en este grupo, la fuerza de trabajo aumentó en cerca de 53 mil personas respecto de igual período del año anterior, mientras que el empleo creció en alrededor de 40 mil. Como resultado, el número de desocupadas aumentó en más de 14 mil mujeres, convirtiéndose en el tramo etario con mayor incidencia en el deterioro del desempleo femenino”.

Ahora bien, la desagregación del empleo femenino por actividad económica muestra que más de la mitad de las mujeres ocupadas se concentra en cuatro sectores: Comercio (19,8%), Enseñanza (14%), Atención de la salud y asistencia social (12,9%) e Industria manufacturera (7,6%). En todos ellos se registró creación de empleo en doce meses, contribuyendo positivamente a la expansión de la ocupación femenina.

Algunas actividades relevantes para el empleo femenino registraron retrocesos importantes. Destacan especialmente Administración pública y defensa, que representa cerca del 5,7% de la ocupación femenina, y Actividades financieras y de seguros, ambas con una destrucción cercana a 23 mil puestos de trabajo respecto de igual período del año anterior.