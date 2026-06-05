CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Grupo Pampa compra acciones de SQM por más de US$60 millones en la semana

    Las siete transacciones informadas durante la semana implicó la compra de un 0,23% de la minera no metálica.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Francisca Ponce Pinochet y Rafael Guilisasti. Foto Pablo Vásquez Pablo Vásquez R.

    Mediante siete transacciones realizadas los días martes, miércoles y jueves de esta semana, la sociedad de inversiones Oro Blanco, a través de la cual Julio Ponce participa en la propiedad de SQM, adquirió acciones serie B de la minera no metálica por un total $56.100 millones, equivalente a US$62 millones.

    Este jueves, la compañía reportó dos transacciones concretadas el mismo día a través de las cuales compró el 0,02% de SQM por un total de $7.170,5 millones.

    El mismo jueves informó de otras dos operaciones concretadas el miércoles donde adquirió el 0,12% por $$27.310,6 millones.

    Por otra parte, el martes comunicó otras tres transacciones por $21.619,2 millones, lo que implicó la compra de un 0,09%.

    En total compró títulos serie B de la compañía equivalente a un 0,23% del capital, aumentando su participación a 16,25%.

    Las operaciones se realizaron en una semana donde la acción de la minera no metálica cedió 8,59%.

    Durante el presente ejercicio la sociedad de inversiones ha realizado una serie de movimientos. Entre el 27 y 28 de mayo Oro Blanco compró acciones de SQM por $34.339,3 millones, equivalente a un 0,04% de la propiedad.

    En marzo la misma compañía compró otros $15 mil millones de acciones de la serie B -un 0,08% de la propiedad-, mientras que en enero Pampa Calichera vendió títulos por un total de $53.635,3 millones.

    Cabe recordad que las sociedades aguas arriba de SQM se encuentra en pleno proceso de reestructuración, lo que reducirá el número de compañías de 6 a 2.

    Esto implicó que Nitratos fue absorbida por Potasios y la histórica Pampa Calichera por Oro Blanco, por lo que es ahora ésta última sociedad la que se encuentra más cerca del activo subyacente y por tanto realiza las transacciones.

    Con todo, el nombre de Oro Blanco tiene sus días contados. Para el próximo 18 de junio fueron citadas las juntas extraordinarias de accionistas para votar el cambio de la razón social de la compañía “de manera que ésta pase a denominarse Pampa Investments S.A., pudiendo usar para fines de publicidad y marketing la denominación Pampa Investments o Pampa”.

    Más sobre:MercadoSQMGrupo PampaJulio PonceFrancisca PonceOro Blanco

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mercado de multifamily suma 11 nuevos edificios a mayo, mientras que el precio promedio de arriendo cae

    Albania: la indignación ante los proyectos inmobiliarios de la familia Trump se convierte en movilización política

    CEO de CAP explica alianza con AZA: “Es un modelo productivo distinto al tradicional al que tenía Huachipato”

    Rentabilidad acelerada o marca dominante: en qué se diferencian y cuál será el valor de Anthropic y OpenAI

    Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua conforma sala extraordinaria para realización de juicios debido a alza de ingresos

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?

    Lo más leído

    1.
    CAP acuerda con Aceros AZA la venta de sus activos siderúrgicos por US$ 130 millones y el ingreso al 15% de la propiedad

    CAP acuerda con Aceros AZA la venta de sus activos siderúrgicos por US$ 130 millones y el ingreso al 15% de la propiedad

    2.
    Gobierno advierte que irá al TC si Senado no suprime indicación que prohíbe pago de interés sobre interés en megarreforma

    Gobierno advierte que irá al TC si Senado no suprime indicación que prohíbe pago de interés sobre interés en megarreforma

    3.
    Ignacio Briones: “Si el gobierno está pidiendo endeudamiento es porque no tiene caja”

    Ignacio Briones: “Si el gobierno está pidiendo endeudamiento es porque no tiene caja”

    4.
    La dupla Cicardini-Vodanovic se enfrentan a Quiroz en tensa jornada de la Comisión de Hacienda

    La dupla Cicardini-Vodanovic se enfrentan a Quiroz en tensa jornada de la Comisión de Hacienda

    5.
    SpaceX fija precio de acción para su estreno en bolsa: será la séptima mayor empresa de EE.UU. y más valiosa que Tesla

    SpaceX fija precio de acción para su estreno en bolsa: será la séptima mayor empresa de EE.UU. y más valiosa que Tesla

    6.
    El petróleo sufre dura caída tras reporte de que Trump no quiere reanudar la guerra a gran escala con Irán

    El petróleo sufre dura caída tras reporte de que Trump no quiere reanudar la guerra a gran escala con Irán

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 5 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 5 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua conforma sala extraordinaria para realización de juicios debido a alza de ingresos
    Chile

    Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua conforma sala extraordinaria para realización de juicios debido a alza de ingresos

    Los coqueteos de Boric con volver a ser candidato presidencial en su aventura por Europa

    Marisol Durán, rectora de la UTEM: “Es delicado vincular la gratuidad con sanciones punitivas”

    Mercado de multifamily suma 11 nuevos edificios a mayo, mientras que el precio promedio de arriendo cae
    Negocios

    Mercado de multifamily suma 11 nuevos edificios a mayo, mientras que el precio promedio de arriendo cae

    La belleza de la duda

    CEO de CAP explica alianza con AZA: “Es un modelo productivo distinto al tradicional al que tenía Huachipato”

    Quién era James Handy, actor de Top Gun: Maverick y Jumanji, que falleció a los 81 años tras ser apuñalado
    Tendencias

    Quién era James Handy, actor de Top Gun: Maverick y Jumanji, que falleció a los 81 años tras ser apuñalado

    Qué significa el “tren de sismos” que afecta a la Región de O’Higgins: sismólogo aclara si es precursor de un terremoto

    Cómo un mayor consumo de alimentos ultraprocesados se vincula con un mayor riesgo de demencia, según un nuevo estudio

    A la final de Roland Garros: Alexander Zverev supera con claridad a Mensik y va en busca de su primer título de Grand Slam
    El Deportivo

    A la final de Roland Garros: Alexander Zverev supera con claridad a Mensik y va en busca de su primer título de Grand Slam

    Muere José Sanfilippo, leyenda del fútbol argentino

    La FIFA da a conocer los cambios que tendrá la ceremonia de los himnos en el Mundial de Norteamérica 2026

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor
    Tecnología

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    Niñeces y juventudes en Internet

    Muere a los 77 años el “Indio” Solari, ícono del rock argentino y cantante de Los Redonditos de Ricota
    Cultura y entretención

    Muere a los 77 años el “Indio” Solari, ícono del rock argentino y cantante de Los Redonditos de Ricota

    Carcuro, uniformes de colegio y la Revuelta: Los Tres en cinco shows memorables

    Angelo Pierattini en el Nescafé de las Artes: una celebración eléctrica del milagro de la vida

    Albania: la indignación ante los proyectos inmobiliarios de la familia Trump se convierte en movilización política
    Mundo

    Albania: la indignación ante los proyectos inmobiliarios de la familia Trump se convierte en movilización política

    Kim Jong-un revela planta de combustible nuclear y advierte que reforzará su arsenal de disuasión

    El Senado de Estados Unidos garantiza la financiación total del ICE en una de las mayores victorias legislativas de Trump

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?
    Paula

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?

    186 años de bodas chilenas en fotografías

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia