Grupo Pampa compra acciones de SQM por más de US$60 millones en la semana

Mediante siete transacciones realizadas los días martes, miércoles y jueves de esta semana, la sociedad de inversiones Oro Blanco, a través de la cual Julio Ponce participa en la propiedad de SQM, adquirió acciones serie B de la minera no metálica por un total $56.100 millones, equivalente a US$62 millones.

Este jueves, la compañía reportó dos transacciones concretadas el mismo día a través de las cuales compró el 0,02% de SQM por un total de $7.170,5 millones.

El mismo jueves informó de otras dos operaciones concretadas el miércoles donde adquirió el 0,12% por $$27.310,6 millones.

Por otra parte, el martes comunicó otras tres transacciones por $21.619,2 millones, lo que implicó la compra de un 0,09%.

En total compró títulos serie B de la compañía equivalente a un 0,23% del capital, aumentando su participación a 16,25%.

Las operaciones se realizaron en una semana donde la acción de la minera no metálica cedió 8,59%.

Durante el presente ejercicio la sociedad de inversiones ha realizado una serie de movimientos. Entre el 27 y 28 de mayo Oro Blanco compró acciones de SQM por $34.339,3 millones, equivalente a un 0,04% de la propiedad.

En marzo la misma compañía compró otros $15 mil millones de acciones de la serie B -un 0,08% de la propiedad-, mientras que en enero Pampa Calichera vendió títulos por un total de $53.635,3 millones.

Cabe recordad que las sociedades aguas arriba de SQM se encuentra en pleno proceso de reestructuración, lo que reducirá el número de compañías de 6 a 2.

Esto implicó que Nitratos fue absorbida por Potasios y la histórica Pampa Calichera por Oro Blanco, por lo que es ahora ésta última sociedad la que se encuentra más cerca del activo subyacente y por tanto realiza las transacciones.

Con todo, el nombre de Oro Blanco tiene sus días contados. Para el próximo 18 de junio fueron citadas las juntas extraordinarias de accionistas para votar el cambio de la razón social de la compañía “de manera que ésta pase a denominarse Pampa Investments S.A., pudiendo usar para fines de publicidad y marketing la denominación Pampa Investments o Pampa”.