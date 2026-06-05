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    Marisol Durán, rectora de la UTEM: “Es delicado vincular la gratuidad con sanciones punitivas”

    La rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana, y recientemente elegida presidenta del Cuech, abordó en conversación con el programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera los principales desafíos de la educación superior en el país.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    Marisol Durán, rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), y recientemente elegida como presidenta del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech), abordó esta mañana en el programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera el estado actual de la educación superior en el país, sus avances, pero también las dificultades que enfrenta.

    Al respecto, la rectora junto con destacar que la educación superior en el país es “de muy buena calidad, de excelencia”, también señaló a que se tienen desafíos, los cuáles están “en torno a cómo se sostiene y desarrolla un país a partir del fortalecimiento de sus instituciones de educación superior, y en particular, las universidades del Estado”.

    El aporte y el valor de las universidades estatales en Chile, añadió, están fuertemente vinculadas con sus territorios.

    “Por lo tanto, ahí hay mucha sinergia de las universidades con los gobiernos regionales, con los centros educacionales, para responder a temas que son sumamente relevantes”, apuntó.

    En ese línea, y consultada sobre los recortes anunciados desde Hacienda hacia Educación, y cómo afectará esto a las universidades, la rectora apuntó a que “justamente el tema de financiamiento creemos que es uno de los desafíos por los que tiene que avanzar nuestro país en materia para fortalecer sus universidades, las estatales principalmente”.

    “Hoy día sabemos que tenemos un sistema mixto de financiamiento y la información que nos han entregado desde el gobierno -al principio a través de los medios de prensa- respecto del ajuste fiscal nos tenía sumamente preocupados”, manifestó.

    Esto, sostuvo, ya que las universidades estatales se financias en gran parte por los recursos que llegar por gratuidad.

    Esta preocupación, añadió, se la han transmitido a la ministra de Educación, María Paz Arzola y también con la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés. “Ella es una persona muy entendida, muy preparada. Hemos tenido un diálogo, y tenemos yo creo que ahí la posibilidad de conversar temas que son delicados. Creo que ellas van a ser unas muy buenas interlocutoras”, afirmó.

    Asimismo, destacó que es necesario fortalecer la educación prescolar, cómo lo han manifestado desde el Mineduc, sin embargo apuntó a que cualquier recorte será una merma a futuro.

    “Hoy día el país necesita fortalecer la educación inicial, la educación escolar, pero también hay que señalar que cualquier recorte que se realice en educación superior, en ciencia, en investigación, en desarrollo, no es solo un problema para este año, sino es un problema que se va a proyectar en el tiempo, porque quizás muchas de las investigaciones que se realizan en las instituciones no van a poder seguir siendo financiadas“, explicó.

    Por ejemplo, “el desarrollo de algunas vacunas, que han sido trabajos que se han realizado sostenidamente, o trabajar sobre temas de cáncer, en el tema biológico, científico”.

    “Creo que hoy día el país no se puede dar el lujo de perder lo que ha avanzado”, afirmó.

    En materia de gratuidad por otra parte, y la discusión que se ha dado en torno a poner límites, o restringirlo en ciertos casos, la rectora fue clara en señalar que era un derecho que no debe perderse.

    “Nosotros como Universidades del Estado pensamos ciertamente que es una política que ha mejorado el acceso y la equidad. Y que debe mantenerse, no podemos retroceder en eso”, indicó.

    Asimismo, también apuntó a que “es delicado” vincular la gratuidad “como un beneficio con sanciones que son más bien punitivas”. Esto, en relación al Registro de Vándalos e Incivilidades anunciado por el Presidente Kast en la Cuenta Pública, iniciativa que busca que las personas que sean incluídas en el listado no puedan recibir beneficios sociales.

    “Creemos que eso no va en la línea de la discusión correcta”, apuntó sobre la iniciativa.

    Sobre este punto, la académica señaló que “hay que dar alguna otra vuelta”, ya que cuando la persona ha cumplido su pena, “hay que ver si uno puede castigar doblemente a alguien por haber cumplido alguna sanción”

    No sé si le podemos quitar beneficios como acceder a la PGU, acceder a los sistemas de salud, o en este caso, a estudiar”, reflexionó.

    Revisa la entrevista completa acá:

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