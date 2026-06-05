CEO de CAP explica alianza con AZA: “Es un modelo productivo distinto al tradicional al que tenía Huachipato”

La alianza del Grupo CAP y AZA sellará un nuevo rumbo para la histórica Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH) y para la Región del BioBío.

Este viernes, CAP anunció que venderá CSH a AZA en US$ 130 millones. Ese monto se pagará en tres partes: US$ 25 millones iniciales, un 15% de AZA, valuado en US$ 62,5 millones; y un saldo de US$ 42 millones condicionado a la puesta en marcha de unidades de laminación hoy existentes en los terrenos de CSH y un proyecto de acería eléctrica.

CAP sostiene que la reactivación de los activos siderúrgicos en suspensión y la construcción de la acería eléctrica constituyen el módulo central del distrito industrial, incluido en el proyecto de reconversión de Huachipato.

Para todo ello, CAP deberá reorganizar la filial Huachipato, radicando ahí los activos siderúrgicos: 91 hectáreas de un total de 443 hectáreas, excluyendo los activos logísticos y portuarios y otros activos industriales que serán parte de los cuatro distritos que pretende desarrollar CAP en Huachipato. La operación está sujeta al análisis de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

Posteriormente, AZA se fusionará con CSH, denominada Aceros AZA, en la que CAP tendrá el 15%, lo que le permitirá designar un director. El gerente general de CAP, Nicolás Burr, revela que CAP tiene una opción para subir al 20% y designar dos directores.

¿Cómo será la nueva planta?

-Es un modelo productivo distinto al que tenía tradicionalmente Huachipato. Es una acería integrada más pesada, que requiere de más activos y más extensión del territorio. Es más sostenible, las emisiones son muy reducidas. Básicamente, ocupa reciclaje y todo el acero, el scrap o la chatarra de acero que se va disponiendo en Chile y en otros lugares también.

Es similar al negocio de AZA…

-Sí, es la misma tecnología de AZA. Nosotros teníamos en Huachipato un proceso productivo que parte con una planta de coque con un alto horno, donde se reduce el mineral de hierro: ese mineral de hierro después se refina en una serie, y luego pasa una colada continua y la laminación, donde se produce el producto final.

Las primeras tres etapas del proceso se reemplazan por un horno eléctrico. Es decir, no existe la coquería -ya que no existe la necesidad- no existe el alto horno y no existe la acería o el horno de oxígeno. Todas esas tres etapas productivas iniciales se reemplazan por un horno de arco eléctrico, en el cual tú fundes la chatarra y produces acero a partir de la chatarra ferrosa que se recicla de la disposición de autos, de elementos que tienen fierro, maquinaria, etcétera. Eso es lo bonito del proceso y lo que hace que este proceso sea muy competitivo. Estamos muy entusiasmados de que este negocio tenga mucho futuro.

¿Cuánta producción de acero verde estiman?

-Al menos 500 mil toneladas. El horno eléctrico que se construiría en Huachipato al menos produciría 500 mil toneladas, pero tendría capacidad para más que eso.

¿Cuánto más? ¿Capacidad para 700 mil toneladas?

-De ese orden: 500 mil entiendo que es el objetivo que justifica económicamente. Además, va a depender de las condiciones de mercado. Es una decisión que tomará el directorio de AZA en su momento.

¿Cuántos puestos de trabajo creará el nuevo proyecto?

-Los empleos son del orden de 200 en la primera etapa de la laminación. Posteriormente, está por verse los empleos adicionales que va a generar el arco eléctrico.

¿Pero no son de la magnitud de lo que era Huachipato que eran cerca de 2 mil?

-La laminación es menos, pero después en la acería puede ser bastante más.

Tras la compra, ¿qué inversiones desembolsarán?

-Hay una inversión de US$ 20 millones para echar a andar, que es relativamente rápida. AZA estaría interesado en que sea lo más rápido posible, y después, dependiendo las condiciones de mercado, habría una segunda inversión para echar a andar y construir este arco eléctrico por US$ 250 millones.

¿Ingresarán permiso ambiental?

-Creo que se nos va a dar relativamente fácil porque, en el fondo, esta producción que queremos implementar en Huachipato es una producción más amigable que utiliza el scrap o la chatarra ferrosa. Por lo tanto, las emisiones que se van a generar, producto de que la energía que ocuparía este horno eléctrico sería energía renovable, son significativamente más bajas.

Desde el punto de vista de la permisología debiera fluir bastante rápido. Ahora, evidentemente estamos trabajando en eso y estamos viendo qué instrumentos ambientales debiésemos generar. Desde el punto de vista de la laminación, los permisos ya están.

Ahora, como el circuito productivo es nuevo, el nuevo horno eléctrico sí generaría la necesidad de pedir un permiso ambiental. Los técnicos de AZA están mirando el tema, pero eso se decidirá en su momento y el directorio de AZA tomará una decisión al momento en que esa inversión se apruebe.

¿El 15% que tendrán en AZA les da derecho a un director?

-Sí, ese porcentaje nos da derecho a un director y tenemos una opción para subir del 15% al 20%, momento en el cual nos daría derecho a un segundo director. Para nosotros era muy importante estar en el directorio y monitorear, ser parte.

¿Hay nombres?

-No, todavía no hay decisión respecto del nuevo director que tendrá AZA nominado por CAP.

¿Tienen fecha para este proceso?

-Primero tenemos que cerrar la operación, eso tiene un plazo. Ojalá que sea lo más rápido posible, pero la Fiscalía Nacional Económica se puede demorar. Nosotros también tenemos que hacer nuestra tarea de cumplir la reorganización de Huachipato, dividir los terrenos: los activos que no son parte de esta operación hay que separarlos.

Una vez que eso esté listo, vamos a firmar y ahí se anunciará el nuevo directorio y se anunciará además el director que CAP nominaría dentro del directorio de esta compañía, que ya sería una compañía combinada que incorpora los activos tanto de AZA como los activos siderúrgicos de Huachipato que están en el interés de AZA.