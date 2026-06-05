CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    CEO de CAP explica alianza con AZA: “Es un modelo productivo distinto al tradicional al que tenía Huachipato”

    AZA se fusionará con la Compañía Siderúrgica de Huachipato. En una operación valorada en US$ 130 millones, pagará una parte en dinero y otra en acciones: así, CAP entrará con un 15% a Aceros AZA, la nueva sociedad. CAP tiene una opción para subir al 20%. El CEO de CAP, Nicolás Burr, anticipa que pretenden construir un horno eléctrico con una capacidad de al menos 500 mil toneladas, con una inversión de US$ 250 millones.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    24/04/2026 - NICOLAS BURR. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    La alianza del Grupo CAP y AZA sellará un nuevo rumbo para la histórica Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH) y para la Región del BioBío.

    Este viernes, CAP anunció que venderá CSH a AZA en US$ 130 millones. Ese monto se pagará en tres partes: US$ 25 millones iniciales, un 15% de AZA, valuado en US$ 62,5 millones; y un saldo de US$ 42 millones condicionado a la puesta en marcha de unidades de laminación hoy existentes en los terrenos de CSH y un proyecto de acería eléctrica.

    CAP sostiene que la reactivación de los activos siderúrgicos en suspensión y la construcción de la acería eléctrica constituyen el módulo central del distrito industrial, incluido en el proyecto de reconversión de Huachipato.

    Para todo ello, CAP deberá reorganizar la filial Huachipato, radicando ahí los activos siderúrgicos: 91 hectáreas de un total de 443 hectáreas, excluyendo los activos logísticos y portuarios y otros activos industriales que serán parte de los cuatro distritos que pretende desarrollar CAP en Huachipato. La operación está sujeta al análisis de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

    Posteriormente, AZA se fusionará con CSH, denominada Aceros AZA, en la que CAP tendrá el 15%, lo que le permitirá designar un director. El gerente general de CAP, Nicolás Burr, revela que CAP tiene una opción para subir al 20% y designar dos directores.

    ¿Cómo será la nueva planta?

    -Es un modelo productivo distinto al que tenía tradicionalmente Huachipato. Es una acería integrada más pesada, que requiere de más activos y más extensión del territorio. Es más sostenible, las emisiones son muy reducidas. Básicamente, ocupa reciclaje y todo el acero, el scrap o la chatarra de acero que se va disponiendo en Chile y en otros lugares también.

    Es similar al negocio de AZA…

    -Sí, es la misma tecnología de AZA. Nosotros teníamos en Huachipato un proceso productivo que parte con una planta de coque con un alto horno, donde se reduce el mineral de hierro: ese mineral de hierro después se refina en una serie, y luego pasa una colada continua y la laminación, donde se produce el producto final.

    Las primeras tres etapas del proceso se reemplazan por un horno eléctrico. Es decir, no existe la coquería -ya que no existe la necesidad- no existe el alto horno y no existe la acería o el horno de oxígeno. Todas esas tres etapas productivas iniciales se reemplazan por un horno de arco eléctrico, en el cual tú fundes la chatarra y produces acero a partir de la chatarra ferrosa que se recicla de la disposición de autos, de elementos que tienen fierro, maquinaria, etcétera. Eso es lo bonito del proceso y lo que hace que este proceso sea muy competitivo. Estamos muy entusiasmados de que este negocio tenga mucho futuro.

    ¿Cuánta producción de acero verde estiman?

    -Al menos 500 mil toneladas. El horno eléctrico que se construiría en Huachipato al menos produciría 500 mil toneladas, pero tendría capacidad para más que eso.

    ¿Cuánto más? ¿Capacidad para 700 mil toneladas?

    -De ese orden: 500 mil entiendo que es el objetivo que justifica económicamente. Además, va a depender de las condiciones de mercado. Es una decisión que tomará el directorio de AZA en su momento.

    ¿Cuántos puestos de trabajo creará el nuevo proyecto?

    -Los empleos son del orden de 200 en la primera etapa de la laminación. Posteriormente, está por verse los empleos adicionales que va a generar el arco eléctrico.

    ¿Pero no son de la magnitud de lo que era Huachipato que eran cerca de 2 mil?

    -La laminación es menos, pero después en la acería puede ser bastante más.

    Tras la compra, ¿qué inversiones desembolsarán?

    -Hay una inversión de US$ 20 millones para echar a andar, que es relativamente rápida. AZA estaría interesado en que sea lo más rápido posible, y después, dependiendo las condiciones de mercado, habría una segunda inversión para echar a andar y construir este arco eléctrico por US$ 250 millones.

    ¿Ingresarán permiso ambiental?

    -Creo que se nos va a dar relativamente fácil porque, en el fondo, esta producción que queremos implementar en Huachipato es una producción más amigable que utiliza el scrap o la chatarra ferrosa. Por lo tanto, las emisiones que se van a generar, producto de que la energía que ocuparía este horno eléctrico sería energía renovable, son significativamente más bajas.

    Desde el punto de vista de la permisología debiera fluir bastante rápido. Ahora, evidentemente estamos trabajando en eso y estamos viendo qué instrumentos ambientales debiésemos generar. Desde el punto de vista de la laminación, los permisos ya están.

    Ahora, como el circuito productivo es nuevo, el nuevo horno eléctrico sí generaría la necesidad de pedir un permiso ambiental. Los técnicos de AZA están mirando el tema, pero eso se decidirá en su momento y el directorio de AZA tomará una decisión al momento en que esa inversión se apruebe.

    ¿El 15% que tendrán en AZA les da derecho a un director?

    -Sí, ese porcentaje nos da derecho a un director y tenemos una opción para subir del 15% al 20%, momento en el cual nos daría derecho a un segundo director. Para nosotros era muy importante estar en el directorio y monitorear, ser parte.

    ¿Hay nombres?

    -No, todavía no hay decisión respecto del nuevo director que tendrá AZA nominado por CAP.

    ¿Tienen fecha para este proceso?

    -Primero tenemos que cerrar la operación, eso tiene un plazo. Ojalá que sea lo más rápido posible, pero la Fiscalía Nacional Económica se puede demorar. Nosotros también tenemos que hacer nuestra tarea de cumplir la reorganización de Huachipato, dividir los terrenos: los activos que no son parte de esta operación hay que separarlos.

    Una vez que eso esté listo, vamos a firmar y ahí se anunciará el nuevo directorio y se anunciará además el director que CAP nominaría dentro del directorio de esta compañía, que ya sería una compañía combinada que incorpora los activos tanto de AZA como los activos siderúrgicos de Huachipato que están en el interés de AZA.

    Más sobre:CAPAZANicolás BurrGerente general de CAPAcero verdeAcero

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mercado de multifamily suma 11 nuevos edificios a mayo, mientras que el precio promedio de arriendo cae

    Albania: la indignación ante los proyectos inmobiliarios de la familia Trump se convierte en movilización política

    Rentabilidad acelerada o marca dominante: en qué se diferencian y cuál será el valor de Anthropic y OpenAI

    Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua conforma sala extraordinaria para realización de juicios debido a alza de ingresos

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?

    Grupo Pampa compra acciones de SQM por más de US$60 millones en la semana

    Lo más leído

    1.
    CAP acuerda con Aceros AZA la venta de sus activos siderúrgicos por US$ 130 millones y el ingreso al 15% de la propiedad

    CAP acuerda con Aceros AZA la venta de sus activos siderúrgicos por US$ 130 millones y el ingreso al 15% de la propiedad

    2.
    Gobierno advierte que irá al TC si Senado no suprime indicación que prohíbe pago de interés sobre interés en megarreforma

    Gobierno advierte que irá al TC si Senado no suprime indicación que prohíbe pago de interés sobre interés en megarreforma

    3.
    Ignacio Briones: “Si el gobierno está pidiendo endeudamiento es porque no tiene caja”

    Ignacio Briones: “Si el gobierno está pidiendo endeudamiento es porque no tiene caja”

    4.
    La dupla Cicardini-Vodanovic se enfrentan a Quiroz en tensa jornada de la Comisión de Hacienda

    La dupla Cicardini-Vodanovic se enfrentan a Quiroz en tensa jornada de la Comisión de Hacienda

    5.
    SpaceX fija precio de acción para su estreno en bolsa: será la séptima mayor empresa de EE.UU. y más valiosa que Tesla

    SpaceX fija precio de acción para su estreno en bolsa: será la séptima mayor empresa de EE.UU. y más valiosa que Tesla

    6.
    El petróleo sufre dura caída tras reporte de que Trump no quiere reanudar la guerra a gran escala con Irán

    El petróleo sufre dura caída tras reporte de que Trump no quiere reanudar la guerra a gran escala con Irán

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 5 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 5 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua conforma sala extraordinaria para realización de juicios debido a alza de ingresos
    Chile

    Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua conforma sala extraordinaria para realización de juicios debido a alza de ingresos

    Los coqueteos de Boric con volver a ser candidato presidencial en su aventura por Europa

    Marisol Durán, rectora de la UTEM: “Es delicado vincular la gratuidad con sanciones punitivas”

    Mercado de multifamily suma 11 nuevos edificios a mayo, mientras que el precio promedio de arriendo cae
    Negocios

    Mercado de multifamily suma 11 nuevos edificios a mayo, mientras que el precio promedio de arriendo cae

    La belleza de la duda

    CEO de CAP explica alianza con AZA: “Es un modelo productivo distinto al tradicional al que tenía Huachipato”

    Quién era James Handy, actor de Top Gun: Maverick y Jumanji, que falleció a los 81 años tras ser apuñalado
    Tendencias

    Quién era James Handy, actor de Top Gun: Maverick y Jumanji, que falleció a los 81 años tras ser apuñalado

    Qué significa el “tren de sismos” que afecta a la Región de O’Higgins: sismólogo aclara si es precursor de un terremoto

    Cómo un mayor consumo de alimentos ultraprocesados se vincula con un mayor riesgo de demencia, según un nuevo estudio

    A la final de Roland Garros: Alexander Zverev supera con claridad a Mensik y va en busca de su primer título de Grand Slam
    El Deportivo

    A la final de Roland Garros: Alexander Zverev supera con claridad a Mensik y va en busca de su primer título de Grand Slam

    Muere José Sanfilippo, leyenda del fútbol argentino

    La FIFA da a conocer los cambios que tendrá la ceremonia de los himnos en el Mundial de Norteamérica 2026

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor
    Tecnología

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    Niñeces y juventudes en Internet

    Muere a los 77 años el “Indio” Solari, ícono del rock argentino y cantante de Los Redonditos de Ricota
    Cultura y entretención

    Muere a los 77 años el “Indio” Solari, ícono del rock argentino y cantante de Los Redonditos de Ricota

    Carcuro, uniformes de colegio y la Revuelta: Los Tres en cinco shows memorables

    Angelo Pierattini en el Nescafé de las Artes: una celebración eléctrica del milagro de la vida

    Albania: la indignación ante los proyectos inmobiliarios de la familia Trump se convierte en movilización política
    Mundo

    Albania: la indignación ante los proyectos inmobiliarios de la familia Trump se convierte en movilización política

    Kim Jong-un revela planta de combustible nuclear y advierte que reforzará su arsenal de disuasión

    El Senado de Estados Unidos garantiza la financiación total del ICE en una de las mayores victorias legislativas de Trump

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?
    Paula

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?

    186 años de bodas chilenas en fotografías

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia