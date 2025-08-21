Una carta menos para Colo Colo: Juan Pablo Vojvoda se queda en Brasil y dirigirá a un grande

Jorge Almirón ya es parte del pasado de Colo Colo. El argentino se fue, después de la goleada 4-1 propinada por Universidad Católica. La era del ex DT de Boca Juniors se acabó y ahora el Cacique tiene un interinato a cargo de Hugo González y Luis Pérez. Sin embargo, Blanco y Negro (en particular su presidente, Aníbal Mosa) ya planteó que aspira a tener a su nuevo entrenador para la recta final de la acontecida temporada 2025.

Paulatinamente, han empezado a asomar nombres como alternativas para tomar el banquillo del cuadro albo. Uno de ellos fue el argentino Juan Pablo Vojvoda, quien dejó de ser el estratega del Fortaleza tras una extensa y exitosa etapa. De hecho, el transandino, quien pasó por el fútbol chileno dirigiendo a Unión La Calera (subcampeón en 2020), fue rival del Cacique en la fase grupal de la Copa Libertadores 2025 y fue testigo de la trágica jornada del 10 de abril, en el Monumental.

Sin embargo, en las oficinas de Pedreros el nombre de Vojvoda tendrá que tacharse, porque el exfutbolista, surgido desde las entrañas de Newell’s Old Boys, tiene en el horizonte un nuevo desafío. A falta de la oficialización, los medios deportivos brasileños dan cuenta que aceptó la propuesta del Santos y será el nuevo DT del Peixe, uno de los elencos más grandes y tradicionales del gigante sudamericano.

Globoesporte informa que el acuerdo está para que se convierta en el reemplazante de Cleber Xavier, destituido el pasado domingo, tras la goleada sufrida con el Vasco da Gama 6-0, por el Brasileirao. El contrato de Vojvoda tendrá una extensión hasta finales de 2026. Se detalla que las negociaciones avanzaron después de que el cuadro paulista descartara a Jorge Sampaoli, el favorito de los hinchas del Peixe. “El argentino accedió a escuchar al Santos precisamente porque le gustaba la historia del club, que facilitó un avance más rápido de las negociaciones”, da a conocer Globoesporte.

A la espera de cerrar los temas burocráticos para el anuncio oficial del club, se espera que Vojvoda firme su contrato este viernes. Eso sí, su debut sería recién contra Fluminense, el próximo 31 de agosto. El otrora entrenador de La Calera estuvo en Fortaleza entre 2021 a 2025. Ganó tres ediciones del Campeonato Cearense (2021, 2022 y 2023) y dos Copas del Nordeste (2022 y 2024).

El principal desafío para el argentino en el Santos es despegar de la zona baja de la tabla. Actualmente, el club donde hiciera historia Pelé y que actualmente tiene a Neymar se ubica 15° con 21 puntos, dos unidades sobre la zona de descenso. El primero de ellos, el 17°, es el Vitória, con 19.