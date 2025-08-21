SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Una carta menos para Colo Colo: Juan Pablo Vojvoda se queda en Brasil y dirigirá a un grande

El argentino, quien dejó Fortaleza, asomó como una alternativa para el banquillo del Cacique tras la salida de Jorge Almirón. Sin embargo, en el horizonte del ex DT de Unión La Calera aparece el Santos de Neymar.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
Juan Pablo Vojvoda se queda en Brasil, tras su salida del Fortaleza. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Jorge Almirón ya es parte del pasado de Colo Colo. El argentino se fue, después de la goleada 4-1 propinada por Universidad Católica. La era del ex DT de Boca Juniors se acabó y ahora el Cacique tiene un interinato a cargo de Hugo González y Luis Pérez. Sin embargo, Blanco y Negro (en particular su presidente, Aníbal Mosa) ya planteó que aspira a tener a su nuevo entrenador para la recta final de la acontecida temporada 2025.

Paulatinamente, han empezado a asomar nombres como alternativas para tomar el banquillo del cuadro albo. Uno de ellos fue el argentino Juan Pablo Vojvoda, quien dejó de ser el estratega del Fortaleza tras una extensa y exitosa etapa. De hecho, el transandino, quien pasó por el fútbol chileno dirigiendo a Unión La Calera (subcampeón en 2020), fue rival del Cacique en la fase grupal de la Copa Libertadores 2025 y fue testigo de la trágica jornada del 10 de abril, en el Monumental.

Sin embargo, en las oficinas de Pedreros el nombre de Vojvoda tendrá que tacharse, porque el exfutbolista, surgido desde las entrañas de Newell’s Old Boys, tiene en el horizonte un nuevo desafío. A falta de la oficialización, los medios deportivos brasileños dan cuenta que aceptó la propuesta del Santos y será el nuevo DT del Peixe, uno de los elencos más grandes y tradicionales del gigante sudamericano.

Globoesporte informa que el acuerdo está para que se convierta en el reemplazante de Cleber Xavier, destituido el pasado domingo, tras la goleada sufrida con el Vasco da Gama 6-0, por el Brasileirao. El contrato de Vojvoda tendrá una extensión hasta finales de 2026. Se detalla que las negociaciones avanzaron después de que el cuadro paulista descartara a Jorge Sampaoli, el favorito de los hinchas del Peixe. “El argentino accedió a escuchar al Santos precisamente porque le gustaba la historia del club, que facilitó un avance más rápido de las negociaciones”, da a conocer Globoesporte.

A la espera de cerrar los temas burocráticos para el anuncio oficial del club, se espera que Vojvoda firme su contrato este viernes. Eso sí, su debut sería recién contra Fluminense, el próximo 31 de agosto. El otrora entrenador de La Calera estuvo en Fortaleza entre 2021 a 2025. Ganó tres ediciones del Campeonato Cearense (2021, 2022 y 2023) y dos Copas del Nordeste (2022 y 2024).

El principal desafío para el argentino en el Santos es despegar de la zona baja de la tabla. Actualmente, el club donde hiciera historia Pelé y que actualmente tiene a Neymar se ubica 15° con 21 puntos, dos unidades sobre la zona de descenso. El primero de ellos, el 17°, es el Vitória, con 19.

Lee también:

Más sobre:FútbolJuan Pablo VojvodaSantosColo ColoFortalezaBrasileirao

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Bullrich aborda actuación policial tras graves incidentes en Avellaneda: “Nos sorprende que haya detenidos solo en el lado chileno”

Al menos 6 muertos y más de 50 heridos deja ataque con coche bomba cerca de una base militar en Cali

Tras graves incidentes en Avellaneda: Elizalde y Bullrich anuncian mesa de trabajo conjunta para enfrentar violencia en los estadios

Hinchas de la U. de Chile se manifiestan en la embajada de Argentina tras graves incidentes en partido contra Independiente

Hites reduce sus pérdidas ante aumento en márgenes y mejora en stock de cartera crediticia

Álvaro García fija la inversión y la creación de empleos como ejes de su trabajo en el Ministerio de Economía

Lo más leído

1.
Mario Marcel renuncia sorpresivamente al Ministerio de Hacienda

Mario Marcel renuncia sorpresivamente al Ministerio de Hacienda

2.
Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

3.
Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

4.
“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

5.
Cambio de Gabinete: Nicolás Grau asume en Hacienda y Álvaro García en Economía

Cambio de Gabinete: Nicolás Grau asume en Hacienda y Álvaro García en Economía

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Las horas finales de Mario Marcel en el gobierno

Las horas finales de Mario Marcel en el gobierno

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

La catarsis de tres horas del FRVS (con telefonazo a Elizalde) tras remoción de su único ministro

La catarsis de tres horas del FRVS (con telefonazo a Elizalde) tras remoción de su único ministro

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Servicios

Activan Código Azul en seis regiones del centro-sur desde este jueves

Activan Código Azul en seis regiones del centro-sur desde este jueves

Enel suspende cortes de luz programados para este viernes en la RM

Enel suspende cortes de luz programados para este viernes en la RM

Metro cierra cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

Metro cierra cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

Tras graves incidentes en Avellaneda: Elizalde y Bullrich anuncian mesa de trabajo conjunta para enfrentar violencia en los estadios
Chile

Tras graves incidentes en Avellaneda: Elizalde y Bullrich anuncian mesa de trabajo conjunta para enfrentar violencia en los estadios

Hinchas de la U. de Chile se manifiestan en la embajada de Argentina tras graves incidentes en partido contra Independiente

Operativo contra el comercio ilegal en barrio Meiggs: Cinco detenidos y decomiso de ropa falsificada

Hites reduce sus pérdidas ante aumento en márgenes y mejora en stock de cartera crediticia
Negocios

Hites reduce sus pérdidas ante aumento en márgenes y mejora en stock de cartera crediticia

Álvaro García fija la inversión y la creación de empleos como ejes de su trabajo en el Ministerio de Economía

Grau desdramatiza las críticas por su llegada a Hacienda y resalta la importancia de la responsabilidad fiscal

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile
Tendencias

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

El día después: las imágenes del estadio de Independiente luego de la noche de violencia ante la U
El Deportivo

El día después: las imágenes del estadio de Independiente luego de la noche de violencia ante la U

La delicada condición del hincha de la U que cayó al vacío en el estadio de Independiente

Una carta menos para Colo Colo: Juan Pablo Vojvoda se queda en Brasil y dirigirá a un grande

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025
Finde

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto
Cultura y entretención

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto

¿Cuál es la obra maestra de Quentin Tarantino? La opinión de los expertos

El proyecto Anthology de The Beatles vuelve a la vida con discos, libro, nuevo documental y tracks inéditos

Bullrich aborda actuación policial tras graves incidentes en Avellaneda: “Nos sorprende que haya detenidos solo en el lado chileno”
Mundo

Bullrich aborda actuación policial tras graves incidentes en Avellaneda: “Nos sorprende que haya detenidos solo en el lado chileno”

Al menos 6 muertos y más de 50 heridos deja ataque con coche bomba cerca de una base militar en Cali

Netanyahu ordena negociaciones “inmediatas” para liberar a los rehenes sin renunciar a la escalada bélica en Gaza

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos