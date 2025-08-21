“Chilenos pu...”: Hinchas de Independiente se jactan de los objetos robados a los fanáticos de la U

El partido entre Independiente y Universidad de Chile, válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, terminó en una noche infernal. Dentro de la cancha, ambos equipos igualaban 1-1 con goles de Lucas Assadi y Santiago Montiel, un resultado que le estaba dando la clasificación a los azules a los cuartos de final. Sin embargo, afuera del césped, la situación era grave.

Sucedieron una serie de enfrentamientos entre los hinchas chilenos y los del Rojo, los que obligaron al árbitro Gustavo Tejera a detener el compromiso. Ante la gravedad de los hechos, se les obligó a los hinchas estudiantiles a que abandonaran el recinto.

Foto: Javier Vergara/Photosport JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT

Luego, vino lo peor. Un turba de aproximadamente 100 barristas de Independiente, de manera insólita y ante nulas medidas de seguridad, subieron e ingresaron a la bandeja alta en donde todavía quedaban unos pocos rezagados hinchas de la U que aún no abandonaban el Libertadores de América.

Los acorralaron, los golpearon con fierros, los desnudaron, e incluso a uno lo lanzaron al vacío desde la altura. Hasta el cierre de esta nota, no se registran muertos, pero sí decenas de heridos de diversa gravedad.

Un polémico registro

Luego de este cobarde ataque, los barristas de Independiente se quedaron con las prendas de los hinchas de Universidad de Chile, exhibiéndolos como si fuera “trofeos”. Incluso, subieron registros a redes sociales mostrando su actuar, en donde se aprecia cómo llevan los zapatos de un hincha de la U y gritan “chileno pu.. Ándate a tu casa”.

Otras fotografías también muestran cómo colgaron en una de las rejas del Libertadores de América camisetas y polerones de hinchas azules.