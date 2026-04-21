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    China reitera a Pakistán su “apoyo total” a la mediación entre Estados Unidos e Irán

    Las declaraciones de China llegan en momentos en que la nueva ronda de contactos sigue en el aire después de que Teherán haya señalado que no negociarán “bajo la amenaza y la fuerza”.

    Por 
    Europa Press
    Esta foto, tomada el 6 de marzo de 2026, muestra humo tras una explosión en Teherán, Irán. Foto: Xinhua Sha Dati

    China ha trasladado este martes su apoyo a la mediación que lleva a cabo Pakistán entre Estados Unidos e Irán, en un momento en el que una segunda ronda de contactos en Islamabad sigue en el aire después de que Teherán haya avisado de que no negociarán “bajo la amenaza y la fuerza”.

    En un encuentro en Islamabad con el ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, el embajador de China en Pakistán, Jiang Zaidong, ha señalado el “apoyo total” de Beijing a la mediación y su “aprecio” a los esfuerzos continuados para facilitar los contactos entre Estados Unidos e Irán “para una paz sostenible y la estabilidad en la región”, ha informado el Ministerio de Exteriores paquistaní.

    La reunión se produce cuando el proceso iniciado por Islamabad pende de un hilo después de que no se haya confirmado la segunda ronda de conversaciones previstas para estos días en la capital paquistaní, en un momento en el que han crecido las tensiones en el estrecho de Ormuz con la sucesiva apertura y cierre por parte de Irán mientras que Washington renuncia a levantar su cierre perimetral de la zona y ha asaltado un buque carguero iraní que intentaba burlar el control estadounidense.

    Desde que Islamabad inició los contactos con Estados Unidos e Irán ha mantenido una línea directa con Beijing para ir acomodando siguientes pasos en el proceso. A finales de marzo, Pakistán y China pusieron sobre la mesa una propuesta de cinco puntos para proceder a un alto el fuego en la guerra de Irán, reabrir el estrecho de Ormuz e iniciar negociaciones de paz que pusieran fin a la inestabilidad en toda la región de Oriente Próximo.

    El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el lunes que la delegación de Estados Unidos encabezada por el vicepresidente, JD Vance, se encontraba de camino a Pakistán para una nueva ronda de conversaciones de paz con Irán, si bien Teherán no ha confirmado por ahora si estará presente, en medio de sus denuncias sobre violaciones por parte de Washington del alto el fuego de dos semanas pactado el 8 de abril.

    De lado de la Casa Blanca se han lanzado avisos a Teherán para que se siente en la mesa de negociaciones o se prepare para “enfrentar a problemas nunca antes vistos”, a apenas un día de que el alto el fuego llegue a su fin.

    Más sobre:Estados UnidosIránChinaPakistán

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