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    “No se aprovechó”: la crítica del biministro Mas al manejo de uno de los minerales más importantes del siglo 21

    El biministro Daniel Mas es crítico de la Estrategia Nacional del Litio de la administración de Gabriel Boric, la que no concretó proyectos de inversión privada y otorgó contratos especiales de operación de litio que fueron objetados por la Contraloría.

    Francisco DagninoPor 
    Francisco Dagnino

    El ingreso de nuevos privados a la extracción de litio fue el mayor fracaso en la implementación de la Estrategia Nacional del Litio de la administración de Gabriel Boric, que estuvo enfocada más bien en la protección de los salares que contienen el preciado mineral crítico para la transición energética global.

    Solo las estatales Codelco y Enami lograron avanzar, la primera de la mano de la nacional SQM en el Salar de Atacama y de la multinacional Rio Tinto en el Salar de Maricunga; en tanto que la estatal enfocada a la pequeña minería, hizo lo propio con Rio Tinto en los Salares Altoandinos.

    De acuerdo al biministro Daniel Mas, el gobierno de Boric desaprovechó el reciente ciclo de altos precios del litio, y debe prepararse para un nuevo impulso en la demanda de este mineral.

    A su juicio, ¿la estrategia nacional del litio debería tener modificaciones para agilizar la entrada de nuevos proyectos y así no perder la llamada ventana de oportunidad? En concreto, ¿estaría dispuesto a modificar el mecanismo de otorgamiento de los CEOL o, derechamente, permitir que el litio sea concesible?

    Hemos estado analizando diferentes alternativas, teniendo siempre como objetivo desarrollar la industria del litio y atraer inversión privada para explorar y explotar este recurso clave para la transición energética, en beneficio de todos los chilenos. Estamos revisándola en un contexto en que la Contraloría detectó errores en algunos CEOLes de la administración anterior. Vamos a ver en qué termina eso, pero nuestro objetivo es reforzar la certeza jurídica para que haya más y mejor inversión, tanto en el litio como en cualquier otro proyecto minero. El gobierno del presidente Kast en este asunto tiene una visión clara: Chile tiene que prepararse para aprovechar el siguiente ciclo del litio, porque el anterior no se aprovechó.

    Daniel Mas, biministro de Economía y Minería. Oscar Ordenes Rivera

    Junto con el litio, las tierras raras han ganado espacio en la minería global. ¿Cómo planea incentivar su extracción?

    Chile presenta un potencial interesante para convertirse en un actor relevante en la producción de tierras raras, que son vitales para la siguiente fase de la revolución tecnológica. Sabemos que aún es una industria incipiente con posibilidades de proyección en regiones como la del Biobío, en Penco, por lo que para evitar quedarnos rezagados es fundamental que el incentivo no se base únicamente en la extracción. Por eso, para el gobierno del presidente Kast es importante avanzar en reducir la incertidumbre regulatoria, fortalecer la información geológica y respaldar la investigación.

    El uso del agua es crítica en los procesos mineros. ¿Ve posible simplificar los trámites y acortar los tiempos de aprobación de los proyectos de desalación?

    Los proyectos de desalación y conducción de agua tienen que ser tratados como infraestructura estratégica y, por lo tanto, es clave generar condiciones para mejorar la coordinación entre concesiones marítimas, permisos sectoriales, evaluación ambiental y servidumbres. La propia discusión pública ha puesto de manifiesto que estas iniciativas enfrentan demoras significativas para las obras asociadas que buscan hacer más resiliente a la industria, sustituyendo agua continental por agua de mar. En ese sentido, como ministerio nos interesa simplificar la tramitación de proyectos, ordenando la secuencia del proceso con plazos claros, sin duplicidades y una trazabilidad definida. Además, estas mismas instalaciones pueden contribuir a mejorar directamente la calidad de vida de los habitantes de las zonas mineras, ayudando a asegurar el suministro de agua para las comunidades. Es una sinergia positiva muy valiosa.

    ¿Cómo consolidar el desarrollo de la industria de la exploración en Chile?

    En minería, sin exploración no hay posibilidad de construir un portafolio futuro de nuevos proyectos ni oportunidad de incrementar la capacidad productiva o diversificar la cartera de minerales. Por esta razón, atraer inversiones a esta fase inicial de la industria es parte del trabajo para consolidar el liderazgo de Chile como potencia minera. Se hace necesario mejorar el acceso a la información geológica pública, no castigar desproporcionadamente las etapas tempranas, tener mecanismos más ágiles para la exploración y fortalecer el ecosistema junior, que dinamiza los descubrimientos greenfield.

    Más sobre:MineríaMineríaLTDaniel MasMinistro de Economía y MineríaLitioCobreDesalación

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