Fiscalía realiza nuevas diligencias al interior de la mina El Teniente

Durante la mañana de este martes el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, se trasladó hasta la mina El Teniente, con el fin de realizar nuevas diligencias a raíz de las investigación por las tragedias ocurridas en el yacimiento.

Según mencionó el fiscal Cubillos, “hoy nos vamos a constituir en la mina en sectores que son de interés a partir de los hechos denunciados en el mes de febrero, específicamente en Panel Invariante y queremos también ver otros lugares de la mina que han sido de interés durante la investigación”.

Asimismo, detalló que “las veces que hemos concurrido lo hemos hecho principalmente a aquellos sectores que fueron afectados, producto de que esta investigación, como todos saben, obviamente ahora tiene nuevas aristas. Es necesario que podamos conocer in situ esos lugares”.

Cabe recordar que en febrero pasado, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) anunció una serie de medidas de máxima severidad contra Codelco, luego de que se confirmaran inconsistencias graves y eventuales ocultamientos de información técnica clave vinculados al estallido de roca registrado en julio de 2023 en la División El Teniente.

Respecto a la importancia del sector de Panel Invariante, el fiscal Cubillos sostuvo que “una de las teorías que se maneja es que habría contribuido a la interacción de cavidades, por tanto, es uno de los elementos que estamos investigando. Pero además, obviamente, Panel Invariante también surge a raíz de los antecedentes que nos ha dispuesto Codelco en cuanto al ocultamiento y a la falsificación de informes de ciertos datos que se habrían entregado a Sernageomin”.

Sobre este punto, añadió que “nosotros efectivamente requerimos a Codelco ciertos informes y a raíz de esos requerimientos, Codelco realiza una auditoría y pudo verificar que efectivamente habían dos informes distintos y había ocultamiento de información a Sernageomin”.