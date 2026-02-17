SUSCRÍBETE
    Sernageomin denuncia a Codelco ante Fiscalía y Contraloría por ocultamiento de información tras accidente en El Teniente

    El organismo fiscalizador activó acciones penales y administrativas luego de detectar graves inconsistencias entre los datos operativos reales y los antecedentes técnicos entregados por la estatal tras el estallido de roca ocurrido en 2023.

    Roberto Martínez
    División El Teniente de Codelco

    El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) anunció este lunes una serie de medidas de máxima severidad contra Codelco, luego de que se confirmaran inconsistencias graves y eventuales ocultamientos de información técnica clave vinculados al estallido de roca registrado en julio de 2023 en la División El Teniente.

    A través de una declaración, el organismo informó que instruyó a la estatal la entrega inmediata y obligatoria de toda la documentación técnica y administrativa analizada por su directorio.

    Según precisó, los antecedentes remitidos por la compañía confirmaron discrepancias sustantivas entre la realidad operativa de la faena y lo reportado oficialmente a la autoridad, situación que compromete estándares esenciales de seguridad minera.

    En ese contexto, el director nacional (s) de Sernageomin, Mauricio Lorca, se reunió hoy con altos ejecutivos de la cuprífera y se constituyó presencialmente en dependencias de la Gerencia General de Codelco para notificar el inicio de un proceso de revisión exhaustivo.

    En la instancia, el servicio exigió acceso irrestricto y en tiempo real a los datos brutos de monitoreo sísmico y geomecánico, advirtiendo que “no se aceptarán informes procesados" ni márgenes de desviación en el flujo de información, bajo apercibimiento de las máximas sanciones legales.

    SERNAGEOMIN

    “Se notificó a la empresa que no se aceptarán solo informes procesados, exigiendo acceso irrestricto y en tiempo real a los datos brutos de monitoreo sísmico y geomecánico, enfatizando que no se admitirá margen alguno de desviación en el flujo de datos, bajo apercibimiento de las máximas sanciones legales”. reza el escrito.

    Tras un análisis preliminar de los antecedentes, Sernageomin resolvió presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público, con el objetivo de que la justicia investigue la eventual comisión de delitos asociados al ocultamiento o alteración de información técnica trascendental para la seguridad de la faena.

    De forma paralela, y dada la condición estatal de la empresa, el organismo fiscalizador interpuso una denuncia ante la Contraloría General de la República, para que se determinen responsabilidades administrativas y se evalúe el cumplimiento de los principios de probidad y transparencia.

    Responsabilidades internas

    La ofensiva de Sernageomin ocurre a tres días de que Codelco informara los resultados de una auditoría interna, la cual concluyó que existieron “desviaciones que constituyen incumplimientos graves de deberes” en la forma en que se reportaron antecedentes técnicos a la autoridad tras el accidente de 2023.

    El informe estableció responsabilidades de ejecutivos actuales y exejecutivos, lo que derivó en la salida de tres altos cargos de la corporación: Claudio Sougarret, gerente general de El Teniente; Rodrigo Andrades Contreras, exgerente de minas y actual gerente de proyectos en la mina; y Mauricio Barraza, vicepresidente de operaciones.

    El tema fue abordado públicamente ayer domingo por el gobierno. Al respecto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sostuvo que desde el Ejecutivo se ha hecho “todo lo posible” para esclarecer los hechos, y defendió la gestión del presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, frente a los emplazamientos de parlamentarios que pidieron asumir responsabilidades políticas.

    Mina de cobre El Teniente de Codelco JAVIER SALVO/ ATON CHILE

    “El ha liderado todo el trabajo que está llevando adelante la empresa para el total esclarecimiento de los hechos”, afirmó Elizalde, recalcando que lo fundamental es conocer la verdad, determinar las causas del accidente y establecer responsabilidades, en línea con el compromiso asumido con las familias de las víctimas del siniestro.

    Desde Sernageomin, en tanto, sentenciaron que su compromiso “con la seguridad minera es intransable. Esta colaboración técnica, basada en datos fidedignos, es fundamental para garantizar que la industria opere bajo estándares de excelencia, protegiendo con eficacia la integridad de cada trabajador y trabajadora de la minería chilena".

