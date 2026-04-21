Marín confirma que se ejecutará recorte de 3% en el Ministerio de la Mujer

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín (PSC), aseveró este martes que su cartera si realizará un recorte de 3%, tal como lo solicitó el Presidente José Antonio Kast y el jefe de Hacienda, Jorge Quiroz.

“Estamos ajustando en convenios que no han sido comprometidos y también con saldos no ejecutados, especialmente en los meses de enero, febrero y marzo, donde existía presupuesto, pero nadie lo utilizó. También hay programas que no se firmaron, por ahí está nuestro ajuste”, dijo la ministra en diálogo con T13 radio.

“Con esto llegamos al 3%, con mucho esfuerzo” , aseguró.

En esa línea, detalló que también están ajustando otros sectores, como por ejemplo “los bienes, servicios informáticos, viáticos”.

“Estamos haciendo un ajuste porque nuestra idea es no tocar los programas que son tan útiles para las mujeres, como el programa 4.7, como el programa Mujeres Jefas de Hogar, como el programa Mujer Emprende. Estamos muy pero muy enfocados en no tocar este tipo de programas, mucho menos los que previenen la violencia contra la mujer”, continuó.

“Entonces nuestro esfuerzo, de verdad, y felicito a nuestro equipo, ha sido grande porque nuestra propuesta no contempla una reducción en ese tipo de programas”, cerró la ministra.

“Agresión por ser autoridad y por ser mujer”

Por otro lado, la secretaria de Estado también abordó la agresión que sufrió su par de Ciencia, Ximena Lincolao, en una universidad hace casi tres semanas.

Consultada sobre si ha habido agresiones machistas contra ministras del gabinete, dijo: “Ha habido de todo tipo de agresión. Vimos la agresión física contra una ministra, por ser autoridad, pero también por ser mujer”.

“Ha habido de todo tipo de críticas y esas también han estado presentes, y a mí lo que más me preocupa es que hay comentarios que ya no son críticas y que solo buscan hacer daño”, sostuvo Marín.