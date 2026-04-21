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    Zelensky rechaza ceder territorio en el Donbás y acusa de “irresponsables” a dirigentes de Estados Unidos

    El presidente de Ucrania calificó como "irrespetuosa" una posible visita de las autoridades diplomáticas estadounidenses a Moscú antes que a Kiev.

    Por 
    Rodrigo Gómez S.
     
    Europa Press
    El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky PRESIDENCIA DE UCRANIA

    El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, rechazó este lunes retirar tropas ucranianas del frente del Donbás, frente a las recomendaciones que, según afirma, le han hecho dirigentes de Estados Unidos.

    Asimismo, calificó de “irrespetuosos” a dichas figuras estadounidense por viajar a Moscú antes que a Kiev.

    Las declaraciones las dio en una entrevista con la cadena privada ucraniana ICTV, donde el mandatario ucraniano se negó a seguir las citadas directrices que atribuyó a Washington -negadas por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a finales de marzo-, bajo las que la administración de Donald Trump le habría instado a ceder territorio ante el avance ruso en el Donbás, especialmente en la región de Lugansk, donde Ucrania controla una pequeña parte del territorio.

    “Rusia quiere que abandonemos Lugansk. Sin lugar a duda, esto sería una derrota estratégica para nosotros. Nos haría más débiles”, señaló Zelensky en la entrevista.

    “Cuando Estados Unidos nos señala que se pueden construir nuevas líneas de defensa, les decimos que sí es posible, pero que lleva tiempo. ¿Pero por qué deberíamos hacerlo? Las zonas urbanas sirven mejor”, expresó el dirigente ucraniano, quien reconoció en la Casa Blanca una intención de mantener la comunicación abierta.

    En este contexto, expresó una “irresponsabilidad” de las autoridades diplomáticas de Estados Unidos al ser consultado por una posible visita del enviado presidencial, Steve Witkoff, y del yerno y asesor del propio mandatario Jared Kushner.

    “Creo que esta visita la necesitan más ellos que nosotros, porque es irrespetuoso ir antes a Moscú que a Kiev”, afirmó Zelensky.

    En cuanto al lado ruso, acusó al Kremlin de insistir en continuar el conflicto en lugar de detenerlo en las posiciones actuales y dialogar, instando a Moscú a entablar relaciones diplomáticas con Kiev.

    “Esta es la manera más rápida de acabar con la masacre. Queremos esto. Primero acordemos un alto al fuego duradero que acabe con el conflicto, y después establezcamos objetivos diplomáticos”, argumentó.

    Las declaraciones del presidente ucraniano chocan con la confianza manifestada el pasado 10 de abril por el jefe de su oficina, Kirilo Budanov, con respecto a la posibilidad de lograr próximamente un acuerdo de paz con Rusia, después de varias negociaciones fallidas.

    Más sobre:Guerra en UcraniaVolodimir ZelenskyEstados UnidosKievRusia

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