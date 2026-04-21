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    “¿La administración no se hace ninguna crítica de nada?”: El cara a cara entre el gobierno y el presidente de Codelco

    En la junta de accionistas de la estatal, el titular de Hacienda ironizó con los "autoelogios" de la actual administración. Pacheco situó la autocrítica en la ejecución de simultánea de grandes proyectos. En su discurso inicial, Pacheco defendió a la firma, cuya situación ha sido criticada por la actual administración. "Codelco no está en crisis", aseguró. Los representantes del gobierno descartaron cambios en la propiedad de Codelco.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Codelco reportó mayores aportes al Fisco en 2024

    La junta de accionistas de Codelco de este lunes arrastró altas expectativas.

    Los dichos del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, sobre la ”complicada” gestión de la estatal, y las dudas sobre la continuidad del presidente del directorio de la estatal, Máximo Pacheco, en la filial Nova Andino Litio, aumentaron las tensiones previas.

    En su exposición inicial, Pacheco defendió su gestión ante la presencia de Mas y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señalando que la estatal “no está en crisis”.

    “Es imperativo ser categórico frente a las narrativas de inestabilidad. Codelco no está en crisis. Por el contrario, los datos demuestran que Codelco es y sigue siendo el mejor negocio para Chile”, afirmó. “Entregamos una corporación con un horizonte productivo transparente, estabilizado y en fase de recuperación, fundamentado en una planificación minera responsable, sin sesgos optimistas”, agregó.

    Durante la jornada se comentó que el principal proyecto futuro de la estatal es la concentradora de la división Radomiro Tomic. Pese a que es una iniciativa que sigue en discusión, uno de sus directores, Eduardo Bitran, sinceró que costaría alrededor de US$ 4.500 millones.

    Los dardos del gobierno

    Tras las palabras de Pacheco, Jorge Quiroz comentó la situación de la empresa, repitiendo el estado de situación expuesto por el presidente de la estatal. “La compañía se recibió en un estado en que no estaba previsto un valle productivo: esta administración detectó oportunamente el valle y reformuló los planes”, comenzó diciendo el jefe de la billetera fiscal.

    “Si tuvo alzas de costos, fue por la pandemia o fue por las situaciones internacionales, porque todos suben los costos; mejoró sus planificaciones, ahora podemos creer en lo que viene; todos los presupuestos están muy ajustados, los cronogramas; además, mejoraron las relaciones laborales; incluso respecto del accidente en El Teniente se mencionan medidas correctivas, pero no se mencionan ningún problema”, ironizó Quiroz, antes de ir al fondo.

    ”¿No hay ninguna crítica? ¿La administración no se hace ninguna crítica de nada, comparte este autoelogio completamente el directorio?”, disparó Quiroz.

    Pacheco respondió que “muchas veces nos ponemos metas que son exigentes, que son importantes, pero que no dan cuenta de los riesgos, las dificultades, de las adversidades que hay que enfrentar en la minería”.

    Pacheco reconoció que son una empresa que toma decisiones de manera lenta, postergando decisiones que son relevantes, y afirmó que un aprendizaje de la administración es que no se pueden desarrollar cuatro megaproyectos de forma simultánea.

    “Esto fue un error… Lo aprendimos, y no lo vamos a volver a cometer, espero. Sabíamos que teníamos retrasos, que este es un recurso no renovable, por lo tanto, necesitamos desarrollar nuevos proyectos estructurales para ir recorriendo los yacimientos que se van agotando... Llegamos a tener que, en un momento determinado, se nos juntaron estos cuatro grandes proyectos que tuvimos que hacerlos de manera simultánea. Eso fue un error“, apuntó el presidente del directorio de Codelco.

    La caja

    En la ocasión, el directorio de la estatal fue consultado por Mas respecto al estado de la caja de la compañía, pensando en el corto y mediano plazo sobre la capacidad de cumplimiento que tiene Codelco.

    “El principal desafío que tiene nuestro flujo de caja es que, evidentemente, nuestra depreciación -que son aproximadamente US$ 2.000 y US$ 2.300 millones- no consigue financiar todo el presupuesto de inversión que tenemos para los próximos años”, respondió Pacheco.

    El ejecutivo deslizó que el flujo de caja de la política de dividendos que defina el dueño, es decir, el Estado.

    “Nuestro flujo caja neto, después del presupuesto de inversión para los próximos tres-cuatro años, evidentemente, se ve negativo y, por lo tanto, se ve con incremento de deuda”, sinceró el presidente de la estatal.

    Posible venta de activos

    En la sesión, los representantes del gobierno de Kast fueron consultados por la prensa sobre la posible venta de activos por parte de la estatal. El biministro Mas sostuvo que era una decisión del gobierno corporativo de Codelco.

    Por su lado, Quiroz dijo, en relación a aquello, que “la propiedad de Codelco está en la Constitución y cualquier tema que pudiese llegar el día de mañana a plantearse es una decisión constitucional de todos los chilenos, que excede largamente cualquier política u opinión de un gobierno particular”.

    Fuentes de gobierno declaran que las ventas que podría considerar la administración está vinculada a activos no estratégicos que no figuran como parte del negocio central de la estatal. Por ejemplo, pertenencias mineras que están etapas en extremo tempranas.

    El período de Máximo Pacheco, y otros dos directoras de designación presidencial, termina a fines de mayo. El actual gobierno no ha nominado a sus reemplazantes, aunque quien suena como el más probable reemplazante del presidente de Codelco es el economista Bernardo Fontaine. Consultadas por la prensa, las autoridades adelantaron que las nominaciones se anunciarán en los próximos días.

    Más sobre:CodelcoDaniel MasJorge Quiroz

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