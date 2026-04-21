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    Mosa vuelve a la carga: lanza segunda OPA por casi US$10 millones para hacerse con el control de Blanco y Negro

    Actualmente, Mosa cuenta con 38.813.529 acciones de la Serie B de Blanco y Negro, equivalente al 38,813% de la propiedad, luego de la primera OPA.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Aníbal Mosa lanza nueva OPA por Blanco y Negro. Jonnathan Oyarzún/Photosport

    Aníbal Mosa no se rinde. Inversiones Panitao Limitada, la sociedad de responsabilidad limitada controlada por el presidente del directorio de Blanco y Negro (ByN), publicó un aviso de inicio de una nueva Oferta Pública de Adquisición (OPA) en El Mercurio sobre la concesionaria que gestiona al club de fútbol Colo-Colo.

    La operación, que tiene como administrador a LarrainVial S.A. Corredora de Bolsa, busca adquirir hasta 61.186.470 acciones de la Serie B (el 61,186% del capital social de ByN que actualmente no es propiedad ni del oferente ni del FIP Parinacota) a un precio de $162 por papel.

    El monto total de la operación asciende a $9.912.208.140, cerca de US$10 millones.

    Una ambición más grande que en enero

    La OPA de enero apuntaba a adquirir el 30% adicional del capital. Esta nueva oferta es cualitativamente distinta: busca comprar la totalidad de las acciones que Mosa no tiene, es decir, el 61,186% restante.

    La condición mínima de éxito es que el oferente adquiera la propiedad de al menos 11.196.471 acciones, de un total de 61.186.470 acciones ofrecidas comprar.

    De concretarse en ese umbral mínimo, Aníbal Mosa pasaría a controlar directa e indirectamente, a través del FIP Parinacota, más del 50,01% de las acciones Serie B de la sociedad.

    Actualmente, Mosa cuenta con 38.813.529 acciones de la Serie B de Blanco y Negro, equivalente al 38,813% de la propiedad, luego de la primera OPA.

    Mosa busca adquirir hasta 61.186.470 acciones de la Serie B de Blanco y Negro, la sociedad concesionaria de Colo Colo. En la imagen, Arturo Vidal. DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

    La oferta pública de adquisición lanzada por Mosa en enero, vigente entre el 21 de enero y el 19 de febrero de 2026, fue declarada exitosa pese a que no logró el objetivo central: las acciones adquiridas equivalieron solo al 9,17% de los papeles que buscaba comprar.

    El precio de $150 que Mosa ofreció en enero resultó insuficiente para atraer a los grandes tenedores. Diversos directivos del bloque opositor (el denominado “bloque Vial” que representa los intereses de Leonidas Vial) demostraron su disconformidad, argumentando que el valor de la oferta era inferior al valor real de la acción.

    Esa operación, cabe destacar, había generado observaciones por parte de la Comisión para el Mercado Financiero.

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