    CMF realiza observaciones a la OPA de Aníbal Mosa por Blanco y Negro

    Actualmente Mosa cuenta, a través del Fondo de Inversión Privado Parinacota, con 36.061.338 acciones de la Serie B de Blanco y Negro, equivalente al 36,061%.

    La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) realizó una serie de observaciones a la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) lanzada al mercado por Aníbal Mosa, a través de Inversiones Panitao Limitada, para extender su propiedad sobre Blanco y Negro (ByN).

    Actualmente Mosa cuenta, a través del Fondo de Inversión Privado Parinacota, con 36.061.338 acciones de la Serie B de Blanco y Negro, equivalente al 36,061% de la propiedad.

    Ahora, con esta OPA, el presidente del directorio de ByN pretende adquirir hasta el 30% adicional de la sociedad que administra al club deportivo de fútbol Colo Colo.

    De concretar la compra del 30%, “el oferente pasará directa e indirectamente, a través del Fondo de Inversión Privado Parinacota, a ser titular de una participación en la sociedad correspondiente al 66,061% del total de acciones emitidas por la sociedad”.

    Observaciones

    En primer lugar, la CMF señaló que la hora de cierre de la OPA regirá hasta las 17:30 horas del día de vencimiento original o de su prórroga, según lo estipulado en el Manual de Operaciones en Acciones de la Bolsa de Comercio de Santiago.

    En segundo lugar, la Comisión solicitó al oferente corregir su domicilio y precisar si este está en Frutillar o Santiago, según corresponda. Esto en el contexto en que en la OPA se registran ambos domicilios.

    En tercer lugar, se pidió incorporar en el ítem “Antecedentes Económicos y Financieros del Oferente”, información resumida relativa al estado de resultados e indicadores de liquidez, solvencia y rentabilidad, correspondiente a los dos últimos periodos anuales del oferente (Fondo de Inversión Privado Parinacota).

    Por último, se solicitó corregir en el ítem “Precio y Condiciones de Pago”, en el punto 7.2, “lo informado ajustándose a lo señalado en el artículo 199 de la Ley N°18.045, sobre la forma de cálculo del premio por control en relación al precio de mercado de la acción, debiendo además ajustar este último".

    “Las observaciones efectuadas al prospecto deberán considerarse, según corresponda, en la corrección del aviso de inicio de la OPA”, precisaron desde la CMF.

    El plazo para efectuar los cambios es de tres días hábiles a partir de la notificación de la CMF, “debiendo asimismo publicar dentro del mismo plazo la rectificación al aviso de inicio de la OPA”.

