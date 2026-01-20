Mosa va por el control de Colo Colo: lanza OPA por un 30% adicional en Blanco y Negro

Anibal Mosa va por el control sobre Colo Colo y para ello lanzará una oferta por hasta el 30% de Blanco y Negro.

Fue mediante una comunicación enviada a la bolsa que se comunicó del lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) por hasta 30.000.000 de títulosde la serie B emitidas por Blanco y Negro, equivalente al 30% de la sociedad.

La oferta se lanza al mercado desde Inversiones Panitao Limitada, sociedad domiciliada en la comuna de Frutillar, Región de Los Lagos, controlada por Yakob Aníbal Mosa Shmes.

Actualmente Mosa cuenta, a través del Fondo de Inversión Privado Parinacota, con 36.061.338 acciones de la Serie B de Blanco y Negro equivalente al 36,061%.

El prospecto detalló que “el objetivo de la oferta es alcanzar una participación accionaria que permita al oferente consolidar una posición de control en la sociedad”.

De concretar la compra del 30%, “el oferente pasará directa e indirectamente, a través del Fondo de Inversión Privado Parinacota, a ser titular de una participación en la sociedad correspondiente al 66,061% del total de acciones emitidas por la sociedad”.

La oferta se realiza a un precio de $150 por cada acción, “con lo cual pasará a ser controlador de ella de conformidad con lo establecido en los artículos 97 y 99 de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores", dice el documento.

“Dicha posición, se espera que permita facilitar la toma de decisiones estratégicas y promover una gestión coherente y de largo plazo, en beneficio del desarrollo institucional y financiero de la sociedad”, detalló.

Cabe recordar que las acciones serie A están en manos del Club Social y Deportivo Colo-Colo, papeles que le otorgan el derecho de elegir 2 de los 9 directores, y los restantes 7 son elegidos por las acciones Serie B.

La oferta de Mosa se extenderá por un plazo de 30 días corridos, que comienza el día 21 de enero de 2026 y vence el día 19 de febrero de 2026.

“El oferente no tiene contemplada, en principio, la prórroga del plazo de duración de la oferta, sin perjuicio de lo cual, en caso de estimarlo necesario o conveniente a su juicio exclusivo, derecho que está reservado en forma exclusiva al oferente, este podrá proceder a la prórroga del referido plazo en conformidad con la ley”, indicó.

El precio ofrecido por Mosa es de 61% por sobre el valor actual de las acciones que llega a $93.

Según datos de la CMF, los mayores accionistas a septiembre de 2025 son las corredoras de bolsa por cuenta de terceros. Santander representa el 38,29%, BTG pactual un 24,21%, LarrainVial un 17,69%, Nevasa un 4,44%, Banchile un 3,46%. Detrás están BancoEstado con 1,915, BCI con 1,4%, Augusto Gutierrez con 1,3%, Consorcio con 1,06%, Itau´con 0,62%, seguido por Bice y Security, con 0,59% y 0,58%, respectivamente.