Camionero bajo los efectos del alcohol chocó una casa y 11 vehículos y atropelló a un peatón en Antofagasta

El conductor de un camión que transitaba bajo los efectos del alcohol chocó contra una casa, impactó a 11 vehículos y atropelló a un peatón la madrugada de este lunes en Antofagasta.

Según informó Carabineros, el hecho se registró a las 6.00 horas en la intersección de los pasajes José Cruzat y Carlos de la Fuente.

Personal de la 2° Comisaría de Carabineros detuvo al conductor de la máquina, un hombre de 38 años, chileno.

Primero, el camión chocó al menos nueve vehículos que se encontraban estacionados.

Posteriormente, impactó la entrada de una casa, provocando daños en su cierre perimetral.

Luego, el sujeto siguió su recorrido por Carlos de la Fuente y colisionó con otros dos vehículos.

En el trayecto, además, atropelló a un peatón de 55 años, chileno, que debió ser traslado de urgencia al Hospital Regional con lesiones graves.