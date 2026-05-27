Fiscalía detalla detención de seis imputados por crimen en Coronel: tres de ellos se mantenían con medidas cautelares

Este miércoles, la Fiscalía junto con la Policía de Investigaciones (PDI) detallaron la detención de seis sujetos por el robo con homicidio de una mujer de 65 años ocurrido en la madrugada del pasado sábado en la comuna de Coronel, Región del Biobío.

“Seis sujetos varones, cinco de ellos menores de edad, se acercaron en un vehículo a un lugar donde se encuentra una construcción, una vivienda que es resguardada por un matrimonio que se dedicaba a eso. (...) Ellos fueron acometidos por al menos cuatro de los sujetos que se mencionan de manera muy violenta, en un hecho que se considera de extrema gravedad, que tiene como resultado la muerte de la señora que formaba parte de este matrimonio”, relató la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena.

En esa línea, señaló que en cuanto dieron cuenta de los hechos, comenzaron los trabajos investigativos en el lugar. Los antecedentes reunidos fueron los suficientes para identificar el paradero de los seis detenidos , los cuales son cinco menores de edad, de nacionalidad chilena, y un adulto, de nacionalidad colombiana con residencia permanente en el país.

La persecutora detalló que el vehículo utilizado para llegar al lugar donde ocurrió el hecho era de la abuela de uno de los menores de edad, y que los seis serán formalizados por el delito de robo con intimidación.