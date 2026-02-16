Otro director de Blanco y Negro se pronuncia tras rebaja tributaria y efecto en OPA de Mosa: “No es conveniente”

Santiago 26 de abril 2024. Se lleva a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas de Blanco y Negro, en el Estadio Monumental de Colo Colo Dragomir Yankovic/Photosport

“Mantengo mi opinión en orden a que no es conveniente aceptar la oferta”. Esa fue la sentencia lanzada por el director de Blanco y Negro Alfredo Stohwing, quien el pasado viernes envió al mercado un complemento de su opinión respecto de la OPA presentada por Aníbal Mosa, con la cual busca comprar otro 30% de la sociedad.

La oferta fue puesta sobre la mesa por el Fondo de Inversión Privado Parinacota, y busca hacerse de 36.061.338 acciones de la Serie B de Blanco y Negro, a un precio de $150. De concretarse, Mosa quedaría con un 61% de la compañía, sobrepasando el 45% que maneja el bloque contrario liderado por Leonidas Vial.

Las diferencias entre ambos sectores se exacerbaron luego de que el martes pasado Blanco y Negro comunicara que el Servicio de Impuestos Internos (SII) redujo la deuda que dicha sociedad mantiene con el Fisco, pasando de $8.840 millones a $5.326 millones. Para el bloque de Vial, este hecho cambia el valor de la sociedad.

Así, Stohwing señaló que “una disminución significativa en obligaciones o en el costo financiero asociado a una deuda de la magnitud descrita, podría incidir materialmente en la situación financiera de la sociedad y, por ende, en su valoración económica”.

A la vez, explicó que “resulta igualmente relevante advertir que el propio hecho esencial indica que la información no ha sido auditada y que los estados financieros anuales aún no han sido aprobados. Ello implica que, al día de hoy, no existe información financiera consolidada y validada que permita a los accionistas ponderar con certeza el impacto final de este ajuste”.

Por otra parte, expuso que “la sociedad continúa afectada por contingencias relevantes y por un nivel de incertidumbre informativa que puede afectar materialmente la valoración económica subyacente y la adecuada formación de juicio por parte de los accionistas”.

En su argumentación recordó que, en su informe anterior, había sostenido que la OPA “no puede evaluarse únicamente sobre la base del precio, atendidas contingencias que afectan la calidad y estabilidad de la información con la que el mercado valora la sociedad, incluyendo la falta de aprobación de los estados financieros del ejercicio 2024 y la existencia de una denuncia formal pendiente ante la CMF vinculada a materias con incidencia financiera”.

En esa línea, indicó que el antecedente divulgado el 10 de febrero de 2026, relativo a la decisión del SII, refuerza ese diagnóstico.

“Por un lado, incorpora un elemento potencialmente material para la valoración; y por otro, se asocia a estados financieros anuales todavía no aprobados y a información no auditada, lo que incrementa el riesgo de valuación en un contexto en que el accionista está siendo invitado a desinvertir a un precio cierto”, indicó.

Junto con ello, Stohwing subrayó que “ el hecho esencial no precisa la fecha en que la sociedad ‘tomó conocimiento’ de la rebaja informada . Desde la perspectiva de la toma de decisiones informada, esa precisión resulta relevante, particularmente considerando el contexto temporal de la OPA".

El complemento a su opinión enviado por Alfredo Stohwing, se suma a la de Ángel Maulén enviada el miércoles pasado.

En ella, Maulén - también del bloque Vial- reconoció que la reducción de la deuda histórica que mantiene la Corporación Club Social y Deportivo Colo Colo con la Tesorería General de la República, de la cual Blanco y Negro S.A. es codeudora solidaria, modifica el panorama sobre la OPA, antecedente que, según admitió, desconocía al momento de emitir su primera opinión.

Según expuso Maulén, esta reducción “incrementa significativamente la probabilidad de que esta sea totalmente pagada dentro del periodo original de la concesión, esto es, antes del año 2035″, mismo hecho que podría generar un impacto directo en la vigencia del contrato de concesión.

“A juicio del suscrito, estos hechos tienen un impacto positivo, material y directo en el valor intrínseco de las acciones de la sociedad. Dicho mayor valor no está reflejado en el precio de la oferta actual, el cual habría sido determinado bajo un escenario de pasivos y riesgos tributarios considerablemente mayores”, dijo Maulén.

Y reafirmó: “En opinión del suscrito la oferta no refleja adecuadamente el valor actual de la sociedad considerando estos nuevos antecedentes”.

Renovación dierctorio

En paralelo, este domingo se conoció del repentido fallecimiento del director de Blanco y Negro Carlos Cortés, quien también formaba parte el bloque liderado por Leonidas Vial.

Su partida implicará que, en la próxima junta ordinaria de accionistas de este año, se deberá renovar la mesa directiva, esto a pesar de que fueelecta en abril del ejercicio pasado.