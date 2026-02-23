Mosa solo logra comprar el 2,75% de Blanco y Negro, la sociedad que controla Colo Colo, y queda lejos del control

La Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por el presidente de Blanco y Negro (ByN), Aníbal Mosa, a través de Inversiones Panitao para hacerse con el control de la sociedad detrás de Colo Colo, fue declarada exitosa.

La oferta estuvo vigente entre el 21 de enero y el 19 de febrero, pero no logró reunir los títulos necesarios para que Mosa alcanzara el control de ByN. Finalmente, las acciones adquiridas equivalieron solo al 9,17% de los papeles que buscaba comprar.

Mediante la OPA, Mosa pretendía adquirir hasta 30.000.000 de títulos de la serie B emitidas por Blanco y Negro, equivalentes al 30% de la sociedad. De haberse concretado en su totalidad, el timonel del club habría pasado a controlar directa o indirectamente el 66,01% de ByN.

La operación se realizó a través de Credicorp Capital Corredores de Bolsa SpA y concluyó con la adquisición de “2.752.191 acciones serie B de Blanco y Negro S.A., representativas aproximadamente de un 2,75% del capital de la sociedad”.

“En razón de lo anterior, el oferente pasa a ser titular directa e indirectamente, a través del Fondo de Inversión Privado Parinacota, de la cantidad de 38.813.529 acciones serie B de la sociedad, representativas del 38,813% del capital de la sociedad, no alcanzando el control de la sociedad”, se detalla en el aviso legal de la OPA.

Pese a este resultado, “la oferta no se encontraba sujeta a un número mínimo de aceptación de acciones para efectos de declararse exitosa”.

Mosa ofreció un precio de $150 por acción, un 61% por sobre el valor que tenía el papel el día previo a conocerse la oferta.

“El precio por cada acción que se adquiere en virtud de la oferta será pagado en los términos y condiciones indicados en el aviso de inicio y en el prospecto”, se señala en el mismo aviso.