SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Mosa solo logra comprar el 2,75% de Blanco y Negro, la sociedad que controla Colo Colo, y queda lejos del control

    Mediante la Oferta Pública de Adquisición, Mosa pretendía adquirir hasta 30.000.000 de títulos de la serie B emitidas por Blanco y Negro, equivalentes al 30% de la sociedad. De haberse concretado en su totalidad, el timonel del club habría pasado a controlar directa o indirectamente el 66,01% de ByN. Sin embargo, el resultado fue distinto.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    OPA de Mosa por Blanco y Negro se declara exitosa. Jonnathan Oyarzún/Photosport

    La Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por el presidente de Blanco y Negro (ByN), Aníbal Mosa, a través de Inversiones Panitao para hacerse con el control de la sociedad detrás de Colo Colo, fue declarada exitosa.

    La oferta estuvo vigente entre el 21 de enero y el 19 de febrero, pero no logró reunir los títulos necesarios para que Mosa alcanzara el control de ByN. Finalmente, las acciones adquiridas equivalieron solo al 9,17% de los papeles que buscaba comprar.

    Mediante la OPA, Mosa pretendía adquirir hasta 30.000.000 de títulos de la serie B emitidas por Blanco y Negro, equivalentes al 30% de la sociedad. De haberse concretado en su totalidad, el timonel del club habría pasado a controlar directa o indirectamente el 66,01% de ByN.

    La operación se realizó a través de Credicorp Capital Corredores de Bolsa SpA y concluyó con la adquisición de “2.752.191 acciones serie B de Blanco y Negro S.A., representativas aproximadamente de un 2,75% del capital de la sociedad”.

    “En razón de lo anterior, el oferente pasa a ser titular directa e indirectamente, a través del Fondo de Inversión Privado Parinacota, de la cantidad de 38.813.529 acciones serie B de la sociedad, representativas del 38,813% del capital de la sociedad, no alcanzando el control de la sociedad”, se detalla en el aviso legal de la OPA.

    Pese a este resultado, “la oferta no se encontraba sujeta a un número mínimo de aceptación de acciones para efectos de declararse exitosa”.

    Mosa ofreció un precio de $150 por acción, un 61% por sobre el valor que tenía el papel el día previo a conocerse la oferta.

    “El precio por cada acción que se adquiere en virtud de la oferta será pagado en los términos y condiciones indicados en el aviso de inicio y en el prospecto”, se señala en el mismo aviso.

    Más sobre:Aníbal MosaBlanco y NegroColo ColoOPA

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dividendos de las familias Luksic, Matte y Angelini sumaron más de US$860 millones en 2025

    De 38 a 50: expulsiones por fumar o usar cocinillas en Parque Nacional Torres del Paine aumentan un 31,6% en 2026

    El rol del ex Reggaeton Boys Gyvens Laguerre en el crimen de empresario de Quinta Normal asesinado a tiros por sicario

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”

    Muñoz condena sanción de Estados Unidos y apunta que “atenta contra la soberanía” de Chile

    Presidente Boric recibe a Iturriaga y Varela en audiencia en La Moneda previo a traspaso de mando en el Ejército

    Lo más leído

    1.
    Oposición cuestiona defensa de Marcel a herencia fiscal y acusa gasto público “inflado” en gobierno de Boric

    Oposición cuestiona defensa de Marcel a herencia fiscal y acusa gasto público “inflado” en gobierno de Boric

    2.
    El ambicioso plan de Aramark al 2030, ahora de la mano de Vendomática

    El ambicioso plan de Aramark al 2030, ahora de la mano de Vendomática

    3.
    La defensa de Marcel: “No hay ninguna cifra que avale la idea de un descontrol del gasto”

    La defensa de Marcel: “No hay ninguna cifra que avale la idea de un descontrol del gasto”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    A qué hora juega Nicolás Jarry este lunes por su debut el Chile Open 2026

    A qué hora juega Nicolás Jarry este lunes por su debut el Chile Open 2026

    Rating del domingo 22 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 22 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Los artistas que estarán en el Festival de Viña 2026 este lunes

    Los artistas que estarán en el Festival de Viña 2026 este lunes

    De 38 a 50: expulsiones por fumar o usar cocinillas en Parque Nacional Torres del Paine aumentan un 31,6% en 2026
    Chile

    De 38 a 50: expulsiones por fumar o usar cocinillas en Parque Nacional Torres del Paine aumentan un 31,6% en 2026

    El rol del ex Reggaeton Boys Gyvens Laguerre en el crimen de empresario de Quinta Normal asesinado a tiros por sicario

    A qué hora juega Nicolás Jarry este lunes por su debut el Chile Open 2026

    Dividendos de las familias Luksic, Matte y Angelini sumaron más de US$860 millones en 2025
    Negocios

    Dividendos de las familias Luksic, Matte y Angelini sumaron más de US$860 millones en 2025

    Mosa solo logra comprar el 2,75% de Blanco y Negro, la sociedad que controla Colo Colo, y queda lejos del control

    Bolsas inician la semana a la baja y el oro sube tras anuncio de nuevos aranceles globales de Trump

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”
    Tendencias

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”

    Quién era Austin Tucker Martin, el hombre armado abatido en el complejo de Trump en Florida

    Cómo fue el operativo que terminó con la muerte de “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    La curiosa explicación de Paqui Meneghini para borrar a refuerzo de la U
    El Deportivo

    La curiosa explicación de Paqui Meneghini para borrar a refuerzo de la U

    El millonario premio que se lleva Alejandro Tabilo tras ser finalista en el Abierto de Río de Janeiro

    Roja directa: el criminal patadón que sufrió Gabriel Suazo en el triunfo de Sevilla sobre Getafe

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Mira aquí el show completo de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026
    Cultura y entretención

    Mira aquí el show completo de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026

    Neil Tennant de Pet Shop Boys: su paso por Marvel, su trabajo como crítico musical y su entrevista con Madonna

    Matteo Bocelli refuerza su vínculo con Chile interpretando Gracias a la Vida al cierre de la primera noche de Viña

    Irán subraya que un ataque “limitado” de Estados Unidos sería “un acto de agresión” que provocaría una respuesta “decisiva”
    Mundo

    Irán subraya que un ataque “limitado” de Estados Unidos sería “un acto de agresión” que provocaría una respuesta “decisiva”

    Municipales en Francia: El poco ortodoxo hijo de Nicolas Sarkozy intenta conquistar la sureña localidad de Menton

    Operación contra ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, deja al menos 26 muertos en México

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio