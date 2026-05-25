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    Reporte de seguridad del gobierno: homicidios aumentaron en última semana y se registraron 15 víctimas

    Pese al aumento, según el informe semanal entregado por la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), la cifra es menor al número de víctimas del mismo periodo del año pasado.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Al mediodía de este lunes, la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) presentó el reporte semanal de homicidios, el que corresponde al séptimo informe desde que la subsecretaria de Prevención del Delito (SPD), Ana Victoria Quintana, anunció la entrega cada siete días del número de víctimas de este ilícito.

    Según dio a conocer el Centro de Prevención de Homicidios y Delitos Violentos (CPHDV) de la institución, durante la semana del 18 al 24 de mayo a las 23:59 horas, se registraron 15 víctimas.

    La cifra demuestra un aumento respecto a la semana anterior, cuando en el sexto informe semanal se reportaron 10 personas fallecidas a causa de este delito.

    Pese a ese incremento del 50% en las víctimas de homicidio, la cifra es menor al mismo periodo del año pasado. Según las mismas estadísticas del CPHDV, en 2025 hubo 24 fallecidos en la misma semana 21 del año.

    Respecto a la cantidad de víctimas desde el 1 de enero, y hasta el 24 de mayo, según el consolidado de la SPD se puede apreciar que a la fecha ya van 368 personas fallecidas a causa de este delito. La realidad, es menor a las 425 víctimas del mismo periodo de 2025.

    Las estadísticas entregadas por la subsecretaría, según consigna el reporte, “corresponde a un conteo de víctimas construido a partir de datos proporcionados por Carabineros y la Policía de Investigaciones sobre hechos con resultado de muerte y que involucren la participación de terceros”.

    “Por lo mismo, estas cifras pueden experimentar ajustes posteriores en el proceso de validación, ya sea por la reclasificación de estos u otros hechos durante la investigación, así como por la incorporación de otras instituciones no incluidas en este reporte inicial, como el Ministerio Público, el Servicio Médico Legal o el Registro Civil”, concluye el reporte.

    Más sobre:SeguridadHomicidiosMinisterio de SeguridadReporte semanal de homicidios

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