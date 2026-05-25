La Florida desplegará puntos de atención municipal para ayudar a vecinos a activar cupón de gas entregado por el gobierno

La Municipalidad de La Florida comenzó un despliegue en distintos puntos de la comuna con el objetivo de garantizar que ningún hogar se quede sin recibir los beneficios del Estado.

La iniciativa inició desde este lunes 25 de mayo para ayudar a los vecinos a activar el cupón de gas entregado por el gobierno. La medida surge con el objetivo de orientar y facilitar el trámite a miles de familias y, muy especialmente, a las personas mayores de la comuna, quienes pueden enfrentar dificultades para interactuar con las plataformas digitales, tanto en la inscripción como para hacer efectivo el uso del cupón de gas.

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, destacó la importancia de este despliegue territorial y enfatizó que “nuestra prioridad como municipio es estar en terreno apoyando y facilitando estos procesos a nuestros vecinos”.

“Sabemos que un cupón de gas es un alivio directo al bolsillo en un momento complejo, pero de nada sirve si el proceso de activación digital se transforma en un dolor de cabeza o en un obstáculo. Por eso, nuestros equipos municipales estarán desplegados en los barrios, listos para orientar, asistir en el trámite y asegurar que este beneficio llegue a cada hogar que lo necesita”, añadió el jefe comunal.

Cabe recordar que el cupón de gas licuado es una medida impulsada por el gobierno de Chile, que entrega un apoyo único para mitigar el impacto del alza en el precio del gas licuado en los meses más fríos, que consiste en un cupón de $27.000 pesos, válido exclusivamente para la compra de gas licuado y debe ser activado a través de la plataforma oficial, entre el 18 de mayo y el 30 de junio de 2026, para poder ser utilizado desde el mes de junio y hasta el mes de septiembre.

Este beneficio es complementario al vale de gas entregado por la Municipalidad de La Florida a vecinos que son parte del 90% más vulnerable del Registro Social de Hogares, que ya se comenzó a entregar desde el 16 de mayo.

¿Dónde y cuándo estarán los puntos de apoyo?

Los módulos de atención municipal funcionarán desde este lunes 25 de mayo hasta el martes 30 de junio, en horarios de 08:30 a 17:30, y estarán ubicados en los siguientes sectores estratégicos de la comuna:

Spa Adulto Mayor: Vicuña Mackenna 0208

Centros de Fomento: El Hualle con Rojas Magallanes y Los Quillayes con Santa Raquel.

Administración Municipal: Serafín Zamora 6887

San Pablo: Av. Vicuña Mackenna 10777

Centro Comunitario Los Quillayes: General Arriagada 1475

Centro Comunitario Las Araucarias: Reina Luisa 6350

Centro del Cariño: Vicuña Mackenna Poniente 7210

Centro de la Mujer: Walker Martínez 308

Departamento Discapacidad: Colombia 7990

Departamento Promoción del Deporte: Alonso de Ercilla 1270

Departamento Biblioteca, Cultura y Turismo: Américo Vespucio 7633

Complejo Vitamínico: en terreno, lugares rotativos

Para recibir la asistencia y activar el beneficio con éxito, los usuarios que asistan a los puntos de apoyo deberán presentar su cédula de identidad vigente.