SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Impuesto corporativo e invariabilidad: el segundo round que se avizora en el Senado por la megarreforma

    Pese a que tanto desde el oficlalismo como de la oposición reconocen que esta semana están abocándose al estudio en detalle de la iniciativa, ya se han fijado posturas respecto de los elementos centrales de la misma; esto es, rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%, invariabilidad tributaria de 25 años y reintegración del sistema.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones

    A poco más de una semana de que el proyecto de Reconstrucción Nacional inicie su trámite en el Senado, los parlamentarios de esta rama del Congreso se preparan una discusión que el gobierno de José Antonio Kast proyecta para más de un mes.

    Mientras el gobierno calienta motores para medirse en la Cámara Alta, parlamentarios del oficialismo y la oposición están abocándose al estudio en detalle de la iniciativa y fijan postura respecto al corazón del proyecto: la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%, invariabilidad tributaria de 25 años y reintegración del sistema.

    Aunque hace un mes viene las mesas de la oposición vienen sosteniendo reuniones de coordinación en la sede del Partido Socialista y repiten como un mantra que actuarán unidos, las bancadas de senadores aseguran que aún es muy prematuro para tener una postura sobre el articulado de la norma aunque sí tienen la definición de rechazar la idea de legislar.

    Pese a ello, reconocen que los insumos que técnicos que trabajaron los economistas del sector -entre ellos, el exministro de Hacienda, Mario Marcel- serán una de sus principales fuentes para encarar el debate.

    El texto de los economistas de oposoción recoge los reparos que han presentado el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) a la propuesta del gobierno, lo que, advierten, implica que “parecería peregrino que el gobierno persevere en el proyecto, sin aceptar modificaciones y persiguiendo una tramitación ultra acelerada del mismo. Una reforma tan significativa requiere un amplio acuerdo político y técnico”.

    No obstante, se abre a la rebaja al impuesto corporativo a las empresas, como palanca de inversión, siempre que existan compensaciones. Y se opone a la invariabilidad tributaria y a la eliminación de contribuciones a la primera vivienda de los adultos mayores de 65 años.

    Con este insumo a la mano, los senadores comenzarán la deliberación en los próximos días para definir qué materias pueden negociar en la Cámara Alta en el segundo trámite constitucional.

    El jefe de bancada de senadores del PS, Juan Luis Castro, aseguró que “las líneas exactas de las temáticas en concreto, más en detalle,recién durante esta semana van a ser analizadas y seguramente se pueda conocer por nuestro partido".

    Y añadió: “Todavía no hay una definición última del contenido de la estrategia de negociación que sí queremos que ocurra, pero falta todavía procesarlo internamente con los centros de estudio”.

    La apertura en el oficialismo

    En paralelo, desde la derecha también están estudiando las distintas normas en las que podría haber acuerdo con las fuerzas de la oposición.

    En particular, los jefes de los senadores de Renovación Nacional -María José Gatica y Andrés Longton- llegaron hasta La Moneda para reunirse con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y entregarle algunas propuestas.

    Entre ellas, consideran reemplazar el Crédito al Empleo por un Ingreso Social Garantizado que llegue directamente a los trabajadores formales; y establecer una tasa permanente de 12,5% para las Pymes.

    Esto, dicen desde la bancada, son señales de apertura que, al menos desde RN, están dando para la discusión en particular.

    Consultado Longton, aseguró que “en la Cámara generó un precedente”.

    “Hablaron de bajar el plazo de la invariabilidad tributaria, o bien la manera degenerar la disminución de contribuciones, son aspectos en los cuales claramente puede haber una mayor reflexión para poder generar espacios de acuerdo”, añadió el senador.

    Además, en entrevista con La Segunda, Gatica se abrió a rebajar el guarismo del impuesto corporativo.

    El senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, afirmó que “la diferencia con lo ocurrido en la Cámara radica, precisamente, en que no se tratará de una negociación meramente transaccional sino en acometer real, comprometida y realistamente un acuerdo que habilite a ambas partes - oficialismo y oposición- a votarlo convencidos de que los chilenos serán los grandes beneficiarios”.

    Desde el lado del oficialismo, el gobierno ha debido hacerse cargo de las quejas públicas que ha hecho el senador Alejandro Kusanovic (ind. -RN), quien ha puesto en duda su voto a favor.

    Para cambiar de postura, afirmó el senador esta mañana en EmolTV, “tiene que haber algún proyecto, algo especial para Magallanes, yo tengo varios proyectos que he presentado, y voy a presentar más proyectos, incluso hay un tema con la zona franca que estoy trabajando, también tengo un proyecto que estoy trabajando de tener un IVA diferenciado para los alimentos de primera necesidad”.

    Más sobre:PolíticaSenadoMegarreformaLa Tercera PM

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La Florida desplegará puntos de atención municipal para ayudar a vecinos a activar cupón de gas entregado por el gobierno

    Ejecutivo presenta resultados de tercer informe de auditoría al Estado e instruye investigación particular a cuatro organismos

    ILC sube sus ganancias impulsadas por mejor desempeño de las filiales financieras

    Reporte de seguridad del gobierno: homicidios aumentaron en última semana y se registraron 15 víctimas

    Olivia Rodrigo presenta The Cure, su nueva canción: puedes ver el video aquí

    ¿Por qué Mideso no activó el Código Azul en la capital? Las dudas tras la muerte por hipotermia de un hombre en Peñalolén

    Lo más leído

    1.
    Alcaldes oficialistas suben presión por contribuciones: cuestionan dichos de subdere e insisten en reevaluar propuesta

    Alcaldes oficialistas suben presión por contribuciones: cuestionan dichos de subdere e insisten en reevaluar propuesta

    2.
    Nueva etapa de negociación y evitar descuelgues: el plan de Alvarado tras abrirse a aplazar tramitación de la megarreforma

    Nueva etapa de negociación y evitar descuelgues: el plan de Alvarado tras abrirse a aplazar tramitación de la megarreforma

    3.
    En medio de presión del gobierno: la minuta de la oposición que llama a evitar descuelgues en el Senado por la megarreforma

    En medio de presión del gobierno: la minuta de la oposición que llama a evitar descuelgues en el Senado por la megarreforma

    4.
    “Son rentas bajas”: gobierno transparenta dificultad para completar nómina de Agencia de Datos y ley corta asoma como solución

    “Son rentas bajas”: gobierno transparenta dificultad para completar nómina de Agencia de Datos y ley corta asoma como solución

    5.
    La diversa e incierta reinserción del gabinete de Boric

    La diversa e incierta reinserción del gabinete de Boric

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Del frío histórico al calor inusual: cuándo y qué sectores de la RM tendrán hasta 26 °C

    Del frío histórico al calor inusual: cuándo y qué sectores de la RM tendrán hasta 26 °C

    Por qué correr maratones podría estar relacionado con el cáncer de colon, según un estudio

    Por qué correr maratones podría estar relacionado con el cáncer de colon, según un estudio

    Este tipo de ejercicio podría ayudar a controlar los ataques de pánico, según un nuevo estudio

    Este tipo de ejercicio podría ayudar a controlar los ataques de pánico, según un nuevo estudio

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 25 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 25 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Colo Colo en TV y streaming

    Aguas Andinas informa que reposición de agua se irá dando de forma gradual hasta el mediodía

    Aguas Andinas informa que reposición de agua se irá dando de forma gradual hasta el mediodía

    La Florida desplegará puntos de atención municipal para ayudar a vecinos a activar cupón de gas entregado por el gobierno
    Chile

    La Florida desplegará puntos de atención municipal para ayudar a vecinos a activar cupón de gas entregado por el gobierno

    Ejecutivo presenta resultados de tercer informe de auditoría al Estado e instruye investigación particular a cuatro organismos

    Reporte de seguridad del gobierno: homicidios aumentaron en última semana y se registraron 15 víctimas

    ILC sube sus ganancias impulsadas por mejor desempeño de las filiales financieras
    Negocios

    ILC sube sus ganancias impulsadas por mejor desempeño de las filiales financieras

    Máximo Pacheco renuncia a directorio de Novandino Litio: “He seguido atentamente la ofensiva que han llevado algunos sectores”

    El adiós de Máximo Pacheco en su último día en Codelco: “Partir es morir un poco”

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard
    Tendencias

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Del frío histórico al calor inusual: cuándo y qué sectores de la RM tendrán hasta 26 °C

    6 recomendaciones para dormir mejor si sufres alergias estacionales, según especialistas

    Con una estrella del Betis de Pellegrini entre los elegidos: Colombia presenta la nómina para el Mundial 2026
    El Deportivo

    Con una estrella del Betis de Pellegrini entre los elegidos: Colombia presenta la nómina para el Mundial 2026

    Cambio en la lista de la Roja: lesión de Matías Pérez obliga a Nicolás Córdova llamar a exvolante de la UC

    Siete goles en cuatro partidos: las claves del renacer de Javier Correa que encumbra a Colo Colo en la Liga de Primera

    Cómo la serie Xiaomi 17T y Leica buscan transformar las fotos en historias narrativas
    Tecnología

    Cómo la serie Xiaomi 17T y Leica buscan transformar las fotos en historias narrativas

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas

    TCL presenta su nueva generación de tecnología que llegará a Chile

    Olivia Rodrigo presenta The Cure, su nueva canción: puedes ver el video aquí
    Cultura y entretención

    Olivia Rodrigo presenta The Cure, su nueva canción: puedes ver el video aquí

    Cancamusa y una noche para activar la dopamina en el Nescafé de las Artes

    Cannes 2026: el positivo paso del cine chileno y cómo la ganadora Fjord puede alcanzar los Oscar

    “No basta con invocar la ética”: Las claves de “Magnifica humanitas”, la primera encíclica de León XIV donde alerta sobre la IA
    Mundo

    “No basta con invocar la ética”: Las claves de “Magnifica humanitas”, la primera encíclica de León XIV donde alerta sobre la IA

    La Armada israelí abandona a la deriva varios barcos de la última flotilla a Gaza

    Presidente Paz anuncia reducción del 50% de su salario y el de sus ministros en medio de protestas en Bolivia

    Vivir con disautonomía
    Paula

    Vivir con disautonomía

    El IMC como contenido escolar: una práctica que debemos revisar

    Un lugar donde sí encontrar ropa en tallas grandes