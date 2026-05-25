Impuesto corporativo e invariabilidad: el segundo round que se avizora en el Senado por la megarreforma

A poco más de una semana de que el proyecto de Reconstrucción Nacional inicie su trámite en el Senado, los parlamentarios de esta rama del Congreso se preparan una discusión que el gobierno de José Antonio Kast proyecta para más de un mes.

Mientras el gobierno calienta motores para medirse en la Cámara Alta, parlamentarios del oficialismo y la oposición están abocándose al estudio en detalle de la iniciativa y fijan postura respecto al corazón del proyecto: la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%, invariabilidad tributaria de 25 años y reintegración del sistema .

Aunque hace un mes viene las mesas de la oposición vienen sosteniendo reuniones de coordinación en la sede del Partido Socialista y repiten como un mantra que actuarán unidos, las bancadas de senadores aseguran que aún es muy prematuro para tener una postura sobre el articulado de la norma aunque sí tienen la definición de rechazar la idea de legislar.

Pese a ello, reconocen que los insumos que técnicos que trabajaron los economistas del sector -entre ellos, el exministro de Hacienda, Mario Marcel- serán una de sus principales fuentes para encarar el debate.

El texto de los economistas de oposoción recoge los reparos que han presentado el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) a la propuesta del gobierno, lo que, advierten, implica que “parecería peregrino que el gobierno persevere en el proyecto, sin aceptar modificaciones y persiguiendo una tramitación ultra acelerada del mismo. Una reforma tan significativa requiere un amplio acuerdo político y técnico”.

No obstante, se abre a la rebaja al impuesto corporativo a las empresas, como palanca de inversión, siempre que existan compensaciones. Y se opone a la invariabilidad tributaria y a la eliminación de contribuciones a la primera vivienda de los adultos mayores de 65 años.

Con este insumo a la mano, los senadores comenzarán la deliberación en los próximos días para definir qué materias pueden negociar en la Cámara Alta en el segundo trámite constitucional.

El jefe de bancada de senadores del PS, Juan Luis Castro, aseguró que “las líneas exactas de las temáticas en concreto, más en detalle,recién durante esta semana van a ser analizadas y seguramente se pueda conocer por nuestro partido".

Y añadió: “Todavía no hay una definición última del contenido de la estrategia de negociación que sí queremos que ocurra, pero falta todavía procesarlo internamente con los centros de estudio”.

La apertura en el oficialismo

En paralelo, desde la derecha también están estudiando las distintas normas en las que podría haber acuerdo con las fuerzas de la oposición.

En particular, los jefes de los senadores de Renovación Nacional -María José Gatica y Andrés Longton- llegaron hasta La Moneda para reunirse con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y entregarle algunas propuestas.

Entre ellas, consideran reemplazar el Crédito al Empleo por un Ingreso Social Garantizado que llegue directamente a los trabajadores formales; y establecer una tasa permanente de 12,5% para las Pymes.

Esto, dicen desde la bancada, son señales de apertura que, al menos desde RN, están dando para la discusión en particular.

Consultado Longton, aseguró que “en la Cámara generó un precedente”.

“Hablaron de bajar el plazo de la invariabilidad tributaria, o bien la manera degenerar la disminución de contribuciones, son aspectos en los cuales claramente puede haber una mayor reflexión para poder generar espacios de acuerdo”, añadió el senador.

Además, en entrevista con La Segunda, Gatica se abrió a rebajar el guarismo del impuesto corporativo .

El senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, afirmó que “la diferencia con lo ocurrido en la Cámara radica, precisamente, en que no se tratará de una negociación meramente transaccional sino en acometer real, comprometida y realistamente un acuerdo que habilite a ambas partes - oficialismo y oposición- a votarlo convencidos de que los chilenos serán los grandes beneficiarios”.

Desde el lado del oficialismo, el gobierno ha debido hacerse cargo de las quejas públicas que ha hecho el senador Alejandro Kusanovic (ind. -RN), quien ha puesto en duda su voto a favor.

Para cambiar de postura, afirmó el senador esta mañana en EmolTV, “tiene que haber algún proyecto, algo especial para Magallanes, yo tengo varios proyectos que he presentado, y voy a presentar más proyectos, incluso hay un tema con la zona franca que estoy trabajando, también tengo un proyecto que estoy trabajando de tener un IVA diferenciado para los alimentos de primera necesidad”.