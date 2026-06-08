SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    León XIV pide a obispos españoles responder a la “plaga” de los abusos con escucha, verdad, justicia y reparación

    El Pontífice los instó a custodiar la unidad, favorecer el diálogo, sanar las fracturas y acompañar al pueblo. León XIV también realizó una histórica visita al Parlamento español, donde criticó la “descalificación permanente del adversario”.

    Por 
    Europa Press
    El Papa León XIV ha llamado a los obispos españoles que a responder con la "escucha" y la "reparación" a quienes "han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero", lo que considera una "plaga". Foto: Europa Press EUROPA PRESS

    El Papa León XIV ha llamado a los obispos españoles que a responder con la “escucha”, “verdad”, “justicia” y “reparación” a quienes “han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero”, lo que considera una “plaga”.

    Así lo ha expresado este lunes el Pontífice en su discurso a los obispos españoles en la sala de la plenaria de la sede, donde ha sido recibido a pie de coche por el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; el vicepresidente, José Cobo; y el secretario general, César García Magán. El Papa se reunirá este lunes con algunas víctimas de abusos en un encuentro privado.

    “Como ven, nuestro viaje está hecho de encuentros, en ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad, y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero”, ha dicho el Papa.

    León XIV se ha reunido con los obispos de España en la sede de la Conferencia Episcopal Española. Foto: Europa Press ARZOBISPADO DE GRANADA

    Según el Pontífice, “ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado”. “Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación”, ha subrayado.

    “Descalificación permanente del adversario”

    Por otro lado, León XIV ha criticado este lunes durante su discurso ante el Congreso de los Diputados la “descalificación permanente del adversario” y ha abogado por “una justa delimitación del poder público”.

    “Dentro de las propias sociedades es urgente construir una cultura de la reciprocidad. La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz”, ha asegurado en su discurso a la Cámara Baja, en el marco de su viaje a España. Es el primer Papa que habla ante el Parlamento español.

    El Papa, ovacionado en el hemiciclo del Congreso. Foto: Europa Press VERONICA POVEDANO

    A su vez, ha invitado a los diputados a “desarmar el lenguaje” porque “la firmeza no exige desprecio; la discrepancia no conlleva humillación”. “Las palabras pueden abrir caminos o cerrarlos, pueden iluminar la realidad o deformarla”, ha agregado.

    Además, “sin confundir el plano jurídico con el moral”, ha abogado por “una justa delimitación del poder público”. “Ser libre no significa únicamente estar libre de coacciones o disponer de muchas posibilidades de elección; significa poder reconocer el bien y adherirse a él responsablemente. Por eso, toda sociedad efectivamente libre requiere también una justa delimitación del poder público, de modo que la libertad de las personas, de las comunidades y de las asociaciones no sea indebidamente restringida”, ha subrayado.

    Por otro lado, ha defendido que “la dignidad humana no puede quedar subordinada a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento” y ha denunciado, con una “palabra serena y firme” tanto el aborto como la eutanasia y la exclusión de las personas migrantes, haciendo alusión a la “cultura del descarte” que denunciaba su predecesor, el Papa Francisco.

    Defensa de la vida humana y drama migratorio

    “¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás? La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional: es una meta de civilización”, ha defendido.

    A su juicio, la “grandeza moral de una nación” se manifiesta “en su capacidad de proteger vidas que atraviesan mayor fragilidad”. “Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas y la ley pierde su significado más profundo: servir y proteger a cada persona”, ha insistido.

    El Papa León XIV saluda al líder de Vox, Santiago Abascal, en el Congreso. Foto: Europa Press VOX

    También ha avisado de que “el trágico drama migratorio interpela hoy la conciencia de las naciones y el fundamento ético del orden internacional” y “exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos”.

    En este sentido, ha afirmado que de ahí nace una “doble exigencia de justicia social: ofrecer vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración”.

    “Numerosos hombres, mujeres y niños se ven obligados, por circunstancias muchas veces dramáticas, a partir de sus comunidades y dejar atrás seres queridos, historias y vínculos. Esta realidad rebasa cualquier lectura puramente demográfica o económica: constituye una cuestión eminentemente moral y jurídica. Allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica o social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos”, ha aseverado.

    Más sobre:PapaLeón XIVEspañaAbusosObisposCEECongresoVida humanaMigraciónMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senador Castro (PS) dice que no descartan recurrir al TC por megarreforma: “Hemos encargado a juristas que evalúen si es que hay o no fundamentos”

    Histórico decomiso en puertos nacionales: incautan 108 toneladas de droga impregnada en madera

    IPC de mayo avanza menos de lo esperado e inflación anual se modera

    Fuerzas Armadas iraníes anuncian el cese de sus operaciones militares contra Israel

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Ministro Rau resalta el rol del crédito tributario al empleo en foro internacional de la OIT

    Lo más leído

    1.
    Perú vive reñida definición presidencial: ONPE da ventaja a Fujimori, mientras conteo rápido de Ipsos pone arriba a Sánchez

    Perú vive reñida definición presidencial: ONPE da ventaja a Fujimori, mientras conteo rápido de Ipsos pone arriba a Sánchez

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana
    Paula

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 8 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 8 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    SHOA descarta tsunami en costas chilenas tras sismo en el Pacífico

    SHOA descarta tsunami en costas chilenas tras sismo en el Pacífico

    Pronostican viento normal a moderado en cinco regiones del país: podrían llegar a rachas de 70 km/h

    Pronostican viento normal a moderado en cinco regiones del país: podrían llegar a rachas de 70 km/h

    Senador Castro (PS) dice que no descartan recurrir al TC por megarreforma: “Hemos encargado a juristas que evalúen si es que hay o no fundamentos”
    Chile

    Senador Castro (PS) dice que no descartan recurrir al TC por megarreforma: “Hemos encargado a juristas que evalúen si es que hay o no fundamentos”

    Histórico decomiso en puertos nacionales: incautan 108 toneladas de droga impregnada en madera

    Municipio de Zapallar destituye a ocho funcionarios tras sumarios por viajes al extranjero durante licencias médicas

    IPC de mayo avanza menos de lo esperado e inflación anual se modera
    Negocios

    IPC de mayo avanza menos de lo esperado e inflación anual se modera

    Ministro Rau resalta el rol del crédito tributario al empleo en foro internacional de la OIT

    Latam Airlines pone en duda continuidad del plan de inversiones en Perú por impuesto aeroportuario

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia
    Tendencias

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    5 errores comunes que están saboteando tu sueño y buen dormir, según un doctor en neurociencia

    Por qué comer menos no necesariamente ayuda a bajar de peso (y cómo hacerlo de manera saludable)

    Rafael Leão explica su agresión contra Iván Román y técnico de Portugal critica a la Roja: “Tienen tendencia a pelear”
    El Deportivo

    Rafael Leão explica su agresión contra Iván Román y técnico de Portugal critica a la Roja: “Tienen tendencia a pelear”

    Del frío de Siberia a ganar su primer Grand Slam con 19 años: la historia de Mirra Andreeva, nueva reina de Roland Garros

    Gago carga contra el arbitraje tras la eliminación de la U en la Copa de la Liga: “No voy a tolerar faltas de respeto”

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario
    Tecnología

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario

    Apiux aterriza su “AI Factory” en Chile: la apuesta para acelerar el desarrollo de software corporativo con inteligencia artificial

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor

    Itziar Ituño, actriz: “Después del terremoto que fue La Casa de Papel, me di cuenta de las cosas importantes de la vida”
    Cultura y entretención

    Itziar Ituño, actriz: “Después del terremoto que fue La Casa de Papel, me di cuenta de las cosas importantes de la vida”

    Los Tres, la excelencia quirúrgica se mantiene y asombra de vuelta en el Teatro Municipal

    Premios Pulsar 2026 consagran a Candelabro, Mon Laferte y Alanys Lagos como los grandes ganadores

    León XIV pide a obispos españoles responder a la “plaga” de los abusos con escucha, verdad, justicia y reparación
    Mundo

    León XIV pide a obispos españoles responder a la “plaga” de los abusos con escucha, verdad, justicia y reparación

    Fuerzas Armadas iraníes anuncian el cese de sus operaciones militares contra Israel

    Los desafíos del próximo gobierno: impulsar economía y combatir la inseguridad

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy
    Paula

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?