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    Zandra Parisi y apertura a apoyar megarreforma: “Vamos a conocer una nueva ley miscelánea donde van a poder contar con el PDG”

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, la parlamentaria del Partido de la Gente sostuvo que tras la reunión de la colectividad con el ministro Quiroz, el gobierno se manifestó abierto a cambios y que "van a dar buenas noticias". Además, sostuvo que el titular de Hacienda es "muy duro" pero tiene "un corazón más grande".

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    Zandra Parisi, diputada del Partido de la Gente, en Desde la Redacción de La Tercera

    Expectantes se encuentran en el Congreso ante el inminente ingreso por parte del gobierno del proyecto para la denominda reconstrucción nacional. Previo a este hito, el Ejecutivo se ha desplegado en conversaciones en busca del máximo respaldo posible para la iniciativa legal y ahí el Partido de la Gente (PDG) parece una colectividad clave.

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, la diputada Zandra Parisi (PDG) reveló que su partido se reunió la noche del lunes con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el ministro de Segpres, José García Ruminot, donde aseguró que el gobierno escuchó sus propuestas y se manifestó abierto a los cambios.

    La diputada si bien sostuvo que la postura de la colectividad en un principio - representada por su hermano y excandidato presidencial, Franco Parisi- era negativa frente al proyecto, ahora “estamos en otro escenario. Vamos a conocer una nueva, yo estoy segura, una nueva ley miscelánea donde van a poder contar con el PDG”, señaló.

    “Felicito al gobierno por esta apertura. Sé que nos va a dar muy buenas noticias”, añadió la parlamentario.

    Asimismo, Zandra Parisi aseguró que el titular de Hacienda se mostro muy abierto al diálogo, en una actitud que no había visto anteriormente.

    "Quiroz es muy duro, es verdad, es duro, pero saben que yo anoche me di cuenta que él tiene un corazón más grande, es el corazón de los chilenos, es el corazón que también les duelen los dolores que está viviendo cada uno de los ciudadanos, a él le preocupa que esos dolores no se mantengan en el tiempo y por supuesto está en la línea del PDG de que a Chile le vaya muy bien", puntualizó la diputada.

    Asimismo, sostuvo que si el gobierno toma en cuenta las solicitudes del PDG, los 13 votos de sus parlamentarios, estarán por aprobar el proyecto. “Por supuesto que sí, nosotros hemos actuado en coalición, nosotros no actuamos a tontas y a locas, no estamos pensando en trincheras políticas, sino que, más bien, siempre estamos pensando en lo mejor para todo el país”.

    Consultada, sobre cuáles eran hoy las “líneas rojas” del PDG para respaldar la megarreforma, la parlamentaria sostuvo que “para nosotros es que no se considere a la clase media. Acá lo importante es las pymes, qué va a pasar con las pymes, qué va a pasar con los pañales de los adultos mayores, de los niños, qué va a pasar con el IVA de los remedios, qué va a pasar con el IVA de la canasta básica”.

    Pese a la apertura, la diputada Parisi manifestó que siguen esperando que el proyecto se discuta en más de una comisión del Congreso y no solo en Hacienda, como se ha planteado desde el Ejecutivo.

    “Nosotros también aparte, estamos pidiendo que esta ley se tramite, se vea no solo en una comisión, sino que por lo menos en tres comisiones”, puntualizó.

    Franco no es el papá de nosotros

    La diputada también fue consultada por el llamado que hizo en un principio su hermano y excandidato presidencial del PDG, Franco Parisi a rechazar el megaproyecto del gobierno.

    Al respecto Zandra Parisi explicó que el economista lo hizo cuando no se conocía ningún detalle mayor del proyecto ni se había sostenido reuniones con el Ejecutivo y que esa posición puede cambiar y que además él respetará la decisión de la bancada del PDG.

    “Franco Parisi también nos respeta a nosotros como diputados, no es el papá de nosotros. Por supuesto. Franco nos orienta, Franco nos guía, nos propone y nos muestra los distintos puntos de vista que tienen las cosas. Y eso nosotros no lo vamos a cambiar, pero como diputados nosotros también tenemos una responsabilidad de informarnos y de buscar todas las aristas, buscar todo lo bueno, todo lo malo de lo que se nos están presentando”.


    Más sobre:Desde la RedacciónZandra ParisiPlan de reconstrucción nacionalPartido de la GentePDGJorge Quiroz

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