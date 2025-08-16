La UC se da un festín en el Monumental ante un Colo Colo desaparecido y deja colgando a Almirón

La versión 188 del clásico fue para Universidad Católica. Y vaya de qué forma. Los cruzados, que necesitaban retomar la senda victoriosa, se dio un festín en una cancha que le sienta bien como la del Monumental. Goleó con absoluta nitidez por 4-1 a un Colo Colo que se resquebrajó lenta y dolorosamente. Un centenario nefasto.

Fue el segundo duelo entre ambos en 41 días. El pasado 6 de julio, la UC venció en Santa Laura, en la que era la única victoria de Daniel Garnero en el fútbol nacional (hasta ahora). Quizás, la misión era replantear aquella jornada, donde los cruzados apuraron al rival, buscando el error. Algo de eso se dio en Macul. Con una inusitada eficacia, los franjeados dejaron atrás las dudas pegando en momentos precisos y silenciando el reducto de Pedreros.

La irregularidad ha embargado la temporada de albos y cruzados. No por nada están lejos de la pelea por el título y el objetivo más realista es un cupo en alguna copa. Por lo tanto, era la ocasión ideal para brindarle una alegría a sus hinchas y tener un impulso para la recta final del campeonato. Por estas razones, resultó tan llamativo que el panorama se inclinara tan rápido a favor de la visita.

Pasaron nada más que 23 segundos y Cristián Cuevas convirtió el 1-0. Primera aproximación al área alba y gol. Fue el inicio de una jornada fatídica para Fernando De Paul, quien salió mal en esa acción. El dueño de la portería, sin Brayan Cortés, tuvo responsabilidad en los primeros tres goles. La actuación del Tuto fue el reflejo de la exacerbada fragilidad defensiva del Cacique. Almirón determinó salir con tres en el fondo y no le resultó.

En los 12′, llegó el 2-0. Pelota detenida de Jhojan Valencia y asomó Tomás Asta-buruaga, anticipando por el primer palo, para cabecear y estirara la diferencia, ayudado por la floja reacción del portero colocolino. Manifiesta incredulidad en el Monumental. El inicio de Colo Colo era desastroso. Mérito cruzado en esto. Garnero tuvo tiempo para preparar este encuentro y supo sacarle rédito a las debilidades de un equipo confundido, con cero hoja de ruta.

La UC era compacta y efectiva. Zampedri era el primer defensa. Cuevas era el volante más adelantado, como un improvisado armador, y la movida del DT salió impecable, porque el Cimbi fue uno de los puntos altos de la tarde. Su ductilidad es una virtud, aunque su coqueteo con las amonestaciones es interminable.

El Cacique, con la desventaja, se fue adelantando y encerrando a la visita. Los desmarques de Correa y los arrebatos individuales de Cepeda intentaban despertar a un Colo Colo aletargado, que se hundía en sus propias miserias. Claro, la UC aprovechaba mediante la salida rápida y el balón parado. En los 33′, llegó el tercer golpe cruzado.

Dentro de su notable carrera en Chile, a Fernando Zampedri le faltaba convertir en el estadio Monumental. Y llegó este sábado, con otro regalo de Fernando De Paul. Centro de Cuevas hacia el área, el meta no contiene el balón y se lo deja servido al Toro, quien convierte a placer el 3-0. El pentagoleador del campeonato chileno desbloqueó uno de sus pendientes.

Un Colo Colo pasivo, totalmente extraviado, sucumbía ante un rival ordenado, que sabía con claridad lo que debía hacer. El descuento de Erick Wiemberg, antes del entretiempo, le devolvió algo de ánimo e ilusión a los albos. Para aquello, Almirón debía rearmar un tablero fracasado. Entró Claudio Aquino y volvió la línea de cuatro en el fondo. Pero todo se derrumbó apenas comenzó el complemento. Nuevamente Cuevas se vistió de anotador y sacó una volea notable para el 4-1.

El cuarto gol dejó nocaut al local. Por muchas intenciones y ganas de rebelarse ante la adversidad, no resultaba. La defensa cruzada respondió con pulcritud (la triada Bernedo, González y Ampuero). Lo de Colo Colo fue una jornada para el olvido, desde todo punto de vista. El juego tuvo una interrupción porque le cayó un proyectil a Alfred Canales, en la zona de calentamiento. Los ánimos estaban caldeados en Pedreros.

Una Católica compacta, concentrada y con la partitura definida, terminó pasándole por arriba a un Colo Colo desequilibrado, carente de conducción y nublado en las ideas. “Almirón ya se va...”, terminó cantando la barra alba, como esperando el fin de una agonía muy larga. A la UC le viene de gran manera este resultado, ad portas de abrir el Claro Arena. Después de cinco años, los cruzados vuelven a ganar en Macul. No sucedía desde 2020, en un 2-0 con Ariel Holan en la banca.

Ficha del partido

Colo Colo: F. De Paul; A. Saldivia (46′, C. Aquino), E. Amor, S. Vegas; M. Isla, V. Méndez (57′, E. Pavez), V. Pizarro, E. Wiemberg; A. Vidal (57′, F. Marchant); L. Cepeda y J. Correa (69′, S. Rodríguez). DT: J. Almirón.

U. Católica: V. Bernedo; T. Asta-buruaga, D. González, B. Ampuero, E. Mena; G. Medel; D. Corral (62′, D. Valencia), C. Cuevas (83′, I. Pérez), J. Valencia (43′, A. Canales), C. Montes (74′, L. Romero); y F. Zampedri (83′, E. Bello). DT: D. Garnero.

Goles: 0-1, 1′, Cuevas, le queda el balón y remata tras una mala salida de De Paul; 0-2, 12′, Asta-buruaga, cabezazo tras corner de Valencia; 0-3, 33′, Zampedri, captura el balón tras nueva falla de De Paul; 1-3, 43′, Wiemberg, remate de volea con la zurda; 1-4, 46′, Cuevas, remata de primera tras centro atrás de Montes.

Árbitro: C. Garay. Amonestó a Vegas, Aquino (CC); Cuevas, Corral, Mena (UC).

Estadio Monumental. Asistieron 30 mil personas, aprox.

En cursiva, jugadores juveniles.